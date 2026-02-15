Chặn đứng gần 30 tấn nầm lợn, lạp xưởng nướng đá... "bẩn" đang chuẩn bị tuồn vào các quán ăn TP.HCM dịp Tết 2026

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát Kinh tyế (PC03), Công an TP.HCM vừa chặn kịp thời gần 30 tấn thực phẩm 'bẩn' trước khi bán ra thị trường dịp Tết 2026.

Trước đó, cuối tháng 1/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng PC03 Tiến hành kiểm tra 2 xe ô tô tải đông lạnh có dấu hiệu nghi vấn đang dừng đổ tại bãi xe khu vực đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM. Qua đó, công an phát hiện và tạm giữ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang chuẩn bị bán ra thị trường.

Toàn bộ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ

Những tấn hàng này bao gồm: 13.900kg vú heo (nầm lợn) đông lạnh, 8.374kg lạp xưởng đông lạnh (lạp xưởng nướng đá), 520kg trứng gà non đông lạnh, 320kg lườn ngỗng đông lạnh, 2.100kg chả cây đông lạnh, 240kg chả tươi đông lạnh, 1.245kg bánh bao đông lạnh, 1.000kg mỡ heo đông lạnh, 765kg xúc xích đông lạnh, 360kg xương ống đông lạnh. Ước tính tổng giá trị lô hàng hơn 2,3 tỷ đồng.

Các loại thực phẩm này đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay, đặc biệt là trong các nhà hàng đến quán ăn bình dân, thậm chí các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố nhỏ lẻ. Số thực phẩm này nếu được đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng

.Qua làm việc, chủ lô hàng thực phẩm là ông V.V.T. (SN 1986, HKTT: xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ pháp lý nào liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của toàn bộ thực phẩm; đồng thời khai nhận việc thu mua trôi nổi số thực phẩm trên từ nhiều nguồn khác nhau thông qua các nền tảng mạng xã hội, sau đó lưu chứa lên xe ô tô tải đông lạnh, vận chuyển từ TP.Hà Nội vào TP.HCM bán lại kiếm lời.

Nầm lợn, lạp xưởng nướng đá, những món đang “hot trend”, được thu mua trôi nổi qua mạng

Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó lực lượng chức năng, như: Liên tục sử dụng nhiều ô tô tải khác nhau, di chuyển qua nhiều tuyến đường từ khu vực Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP.HCM) và tập kết hàng hóa tại các bãi đất trống, bãi xe, công trường đang xây dựng, ít người qua lại tại khu vực phường An Phú Đông và phường Thới An, TPHCM.Công an đã xử phạt vi phạm hành chính, buộc tiêu hủy toàn bộ 28.824kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường trong dịp giáp Tết Nguyên đán.Công ankhuyến cáo người dân chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm thực phẩm đã hết hạn sử dụng, bị biến dạng (phồng, bẹp, hoen gỉ, không còn nguyên vẹn), các loại thực phẩm nghi ngờ biến chất (có mùi vị, màu sắc khác thường, ôi thiu)… Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc đường dây nóng của Công an TP.HCM để lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc xử lý.

Bên cạnh đó, đối với các hoạt động kinh doanh kho vận, bãi xe hoặc cho thuê kho chứa hàng hóa, chủ cơ sở cần phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ; tuyệt đối không hợp tác lưu chứa hoặc kinh doanh hàng hóa nhập lậu; kinh doanh hàng cấm; kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng hóa nhập khẩu nước ngoài không có nhãn phụ tiếng Việt…

Chủ động nắm bắt, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng về tình hình hoạt động kho vận, bãi xe…, phát hiện hoặc cung cấp thông tin các đối tượng nghi vấn hoạt động vận chuyển, bốc xếp hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.