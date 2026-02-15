Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sát Tết, trái cây "đội giá" vẫn bán chạy như tôm tươi

15-02-2026 - 14:17 PM | Thị trường

Chỉ còn hai ngày nữa là bước sang Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm tại nhiều khu chợ ở TPHCM đã nóng lên sáng sớm. Dù giá nhiều loại trái cây, rau củ tăng mạnh so với ngày thường, người dân vẫn chen chân chọn mua không ngớt.

Sáng 15/2 (28 tháng Chạp), người dân TPHCM tấp nập đến chợ sắm thực phẩm Tết. Giá nhiều loại nông sản, trái cây đều tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường

Ghi nhận tại nhiều khu chợ như chợ Bà Chiểu, chợ Bàn Cờ, chợ Hòa Hưng... không khí mua sắm Tết tấp nập. Trong ngày này, phần lớn tiểu thương bày bán trái cây để khách mua bày mâm ngũ quả

Những loại trái có màu vàng, đỏ như cam canh, xoài, thanh long... được khách ưa chuộng nhất, vì khi bày mâm cúng sẽ đẹp mắt; ngoài ra, nhiều người tin rằng màu vàng, đỏ sẽ đem lại may mắn suốt năm

Theo các tiểu thương, chợ sôi động nhất nhằm vào ngày 28 tháng Chạp. Do nhu cầu khách mua cao nên giá cả trái cây ngày này cũng tăng chóng mặt. Như mãng cầu, xoài đều có giá từ 50.000 đồng/kg, tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường

Quả khóm nhỏ, hàng dạt có cuống lá héo, tiểu thương xả hàng còn 20.000 đồng/trái nhưng vắng khách mua

Trong khi những quả khóm to, tươi tắn có giá tới 40.000 - 50.000 đồng/quả. "Mình bày mâm cúng bàn thờ gia tiên trong năm mới nên phải chọn quả ngon, hàng tốt để cầu may mắn, tài lộc suốt năm. Dù giá cao cũng chấp nhận chứ không chọn hàng giảm giá" - chị Thiên An (ngụ phường Vườn Lài) khẳng định

Bưởi ngày thường chỉ có giá 20.000 đồng/kg, nay tăng lên 50.000 đồng/kg. Nếu chọn bưởi loại 1, quả to có cuống lá xanh tốt, giá có thể lên tới 70.000 - 80.000 đồng/kg

Trái cây trên xe đẩy lưu động thường không ngon, giá rẻ nhưng nay cũng nhảy vọt lên gấp 3 lần, như mãng cầu có giá tới 50.000 đồng/kg, nhưng tiểu thương ghi giá 25.000 đồng/nửa kg (chữ nhỏ) làm không ít người lầm tưởng giá rẻ.

Bánh tét, các loại kiệu hành ngâm chua, dưa món ăn kèm ngày Tết cũng bán chạy hàng

Riêng rau củ có giá ổn định hơn, như cà chua chỉ 40.000 đồng/kg; dưa leo, bắp cải, khoai lang... đều 25.000 đồng/kg. "Giá rau củ ngày cận Tết vẫn bình ổn như thường, thậm chí tôi còn giảm giá để bán hết hàng, tránh hư úng do chợ nghỉ bán những ngày Tết" - bà Trà, tiểu thương chợ Bàn Cờ nói

Càng về trưa, khách đến chợ càng đông. Ai cũng muốn hoàn thành các khâu chuẩn bị chu toàn nhất cho ngày Tết. Ngày mai 29 tháng Chạp, một số tiểu thương còn bán hàng vào buổi sáng. Từ trưa trở đi, các chợ sẽ đồng loạt đóng cửa, người dân dọn dẹp chợ sạch đẹp để cùng đón giao thừa và bước vào những ngày nghỉ Tết cổ truyền của dân tộc

Thương nhân Việt Nam đón tin vui: Một mặt hàng nhập khẩu từ Campuchia sẽ được miễn thuế 0%

Theo Phương Vy

Tiền phong

