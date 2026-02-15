Sát Tết, trái cây "đội giá" vẫn bán chạy như tôm tươi

Càng về trưa, khách đến chợ càng đông. Ai cũng muốn hoàn thành các khâu chuẩn bị chu toàn nhất cho ngày Tết. Ngày mai 29 tháng Chạp, một số tiểu thương còn bán hàng vào buổi sáng. Từ trưa trở đi, các chợ sẽ đồng loạt đóng cửa, người dân dọn dẹp chợ sạch đẹp để cùng đón giao thừa và bước vào những ngày nghỉ Tết cổ truyền của dân tộc