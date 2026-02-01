Làm xe điện không dễ ăn, ai rồi cũng phải chuyển sang lĩnh vực tỷ USD này thôi

Ford và General Motors (GM) vừa công bố kế hoạch tham gia vào lĩnh vực lưu trữ năng lượng, theo bước chân của gã khổng lồ xe điện (EV) Tesla. Hai nhà sản xuất ô tô của Mỹ có những kế hoạch lớn cho việc mở rộng kinh doanh, điều này có thể giúp giảm chi phí sản xuất xe điện, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và mở rộng danh mục sản phẩm của họ.

Thị trường xe điện của Mỹ đang tăng trưởng chậm hơn dự kiến do chính quyền ông Donald Trump làm suy yếu các mục tiêu do chính phủ trước đây đặt ra nhằm hạn chế việc bán xe động cơ đốt trong (ICE) và khuyến khích việc bán xe điện. Điều này đã khiến một số công ty giảm hạn ngạch sản xuất xe điện cho đến khi nhu cầu tăng lên. Thay vào đó, một số công ty đang nghiên cứu phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng.

Mặc dù nhu cầu xe điện có thể thấp hơn dự kiến, nhưng nhu cầu về lưu trữ pin vẫn rất lớn. Sau khi triển khai một lượng lớn công suất năng lượng tái tạo trong những năm gần đây, các công ty năng lượng ngày càng tìm cách lắp đặt các hệ thống lưu trữ quy mô lớn trong các dự án để làm cho chúng đáng tin cậy hơn.

Thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng pin toàn cầu dự kiến sẽ đạt giá trị 14,5 tỷ đô la vào năm 2027, tăng trưởng với tốc độ CAGR 25,2% trong giai đoạn 2021-2027. Các hệ thống năng lượng này sử dụng phần lớn công nghệ tương tự như pin xe điện để sản xuất, biến nó trở thành lĩnh vực hoàn hảo để các nhà sản xuất ô tô mở rộng.

Tesla từ lâu đã đầu tư vào lưu trữ năng lượng. Họ xây dựng một số nhà máy khổng lồ – các nhà máy sản xuất pin khổng lồ – trên toàn cầu. Năm 2020, Tesla đã vượt qua mốc 3 gigawatt-giờ (GWh) công suất lưu trữ năng lượng, chủ yếu nhờ sự phổ biến của Megapack. Theo công ty, Megapack của Tesla là một hệ thống pin tích hợp mạnh mẽ, cung cấp khả năng lưu trữ năng lượng sạch, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí để giúp ổn định lưới điện và ngăn ngừa sự cố mất điện.

Công suất triển khai của Tesla Energy được báo cáo đã tăng 84% so với cùng kỳ năm trước trong 12 tháng tính đến tháng 10/2024, đạt 43,5 GWh. Công ty báo cáo doanh thu 3,41 tỷ đô la từ mảng lưu trữ và sản xuất năng lượng, so với chi phí hoạt động là 2,32 tỷ đô la. Nhận thấy sự thành công của Tesla trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, một số nhà sản xuất ô tô đã công bố kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực này.

Vào tháng 12, Ford thông báo sẽ chuyển đổi nhà máy sản xuất pin của mình ở Kentucky thành nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng, nhằm khai thác nhu cầu điện năng ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu, các công ty tiện ích và cơ sở hạ tầng lưới điện.

Hãng sản xuất ô tô khổng lồ này cũng có kế hoạch sử dụng một phần diện tích nhà máy ở Marshall, Michigan, để sản xuất pin cho hệ thống lưu trữ dân dụng, cùng với việc sản xuất pin cho xe tải điện của mình. Ford đã chi khoảng 10 tỷ đô la để cải tạo hai nhà máy này và dự kiến sẽ đầu tư thêm 2 tỷ đô la vào việc mở rộng kinh doanh năng lượng.

Ford đã công bố kế hoạch chuyển hướng hoạt động để tập trung vào xe hybrid, xe tải và xe thương mại, cũng như lưu trữ năng lượng, nhằm đạt được lợi nhuận cao hơn. Điều này cho thấy hãng đang thận trọng hơn đối với mảng kinh doanh xe điện, sau khi đã ghi giảm 19,5 tỷ đô la chi phí liên quan đến xe điện.

Trong khi đó, GM, công ty đã thành lập GM Energy vài năm trước, đã công bố kế hoạch hợp tác với Redwood Materials vào năm 2025 để sử dụng pin xe điện cho mục đích lưu trữ năng lượng. Hãng sản xuất ô tô này báo đã tăng doanh số bán hàng đã tăng gấp 5 lần từ tháng 1 đến tháng 10 năm ngoái.

Một trong những sản phẩm lâu đời của họ là “PowerBank”, được giới thiệu ra thị trường vào năm 2024 và có hai phiên bản dung lượng pin là 10,6 kilowatt-giờ và 17,7 kWh. GM PowerBank cho phép chủ sở hữu xe điện có tùy chọn lưu trữ tại nhà để lưu trữ và truyền tải năng lượng mặt trời. Hãng sản xuất ô tô này cũng đang bán các bộ chuyển đổi sạc.

Khi GM lần đầu tiên thành lập mảng kinh doanh năng lượng 2 năm trước, phó chủ tịch của công ty, Wade Sheffer, cho biết, công cụ này “mang lại cho khách hàng của chúng tôi nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc sử dụng năng lượng của họ, giúp giảm thiểu tác động của sự cố mất điện, tích hợp các tùy chọn năng lượng tái tạo và mở khóa thêm giá trị”.

Mở rộng sang lĩnh vực lưu trữ năng lượng là một hướng đi hấp dẫn đối với nhiều nhà sản xuất ô tô, những hãng có thể sẽ bị thiệt hại do tốc độ bán xe điện chậm. Tại một số tiểu bang, các công ty điện lực được yêu cầu đầu tư vào hệ thống lưu trữ pin, trong khi ở mảng thương mại, các công ty đang đầu tư vào lưu trữ năng lượng để dự phòng điện khi xảy ra sự cố mất điện.

Điều này có nghĩa là thị trường lưu trữ pin rất rộng lớn và đa dạng. Việc tiếp tục kinh doanh pin cũng mang lại cho các nhà sản xuất ô tô cơ hội quay trở lại sản xuất pin xe điện khi cần thiết.

Khi triển vọng nhu cầu xe điện tại Mỹ trở nên không chắc chắn như trước đây, một số nhà sản xuất ô tô đang thay đổi mô hình kinh doanh và mạo hiểm sang các lĩnh vực khác để mở rộng phạm vi hoạt động. Cả Ford và GM đều đã đi theo bước chân của Tesla bằng cách đầu tư mạnh vào hoạt động lưu trữ năng lượng trong năm qua. Điều này sẽ cho phép các nhà sản xuất ô tô tiếp tục sản xuất tại các nhà máy xe điện ở Mỹ đồng thời thu hút các thị trường thay thế, chẳng hạn như các công ty điện lực và trung tâm dữ liệu.