Honda Super-One - Xe điện cỡ Morning tăng nhận diện trong ĐNÁ, nhiều trang bị ăn chơi nhưng giá sẽ khó rẻ

Phân khúc xe điện đô thị tại Indonesia đang nóng lên trước thông tin mẫu Honda Super-One sắp chính thức trình làng. Tại triển lãm GIIAS 2026 tới đây, PT Honda Prospect Motor (HPM) dự kiến sẽ công bố chi tiết kế hoạch ra mắt mẫu xe này, sau khi đại diện hãng xác nhận xe đã hoàn tất các đợt vận hành thử nghiệm thực tế trên đường phố Indonesia.

Honda Super-One hiện ở dưới dạng nguyên mẫu. Ảnh: ST

Ông Yusak Billy, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của HPM, cho biết việc thử nghiệm xe tại địa phương là minh chứng cho lộ trình thương mại hóa cụ thể. Mẫu hatchback điện này được kỳ vọng sẽ trở thành phiên bản kế thừa vị thế của dòng Brio trong kỷ nguyên xe xanh.

Trước đó, tại Japan Mobility Show, ông Hidetomo Horita, Trưởng dự án Super-One, cũng khẳng định kế hoạch đưa mẫu xe này gia nhập thị trường Đông Nam Á ngay trong giai đoạn 2025-2026.

Super-One bản thương mại sẽ được mở bán cho thị trường Đông Nam Á. Ảnh: ST

Dù mức giá chính thức vẫn đang được nghiên cứu, các chuyên gia thị trường dự báo xe có thể dao động trong khoảng 400 - 500 triệu Rupiah (lên tới khoảng gần 800 triệu đồng). Đây là một mức giá khá cao so với trong phân khúc.

Về kỹ thuật, Honda Super-One sở hữu cấu hình động cơ điện công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 162 Nm. Xe dự kiến trang bị pin dung lượng 29,6 kWh, cho phép sạc nhanh từ 20% đến 80% trong khoảng 30 phút. Một điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống hộp số "giả lập" 7 cấp và chế độ Boost Mode, kết hợp cùng hệ thống âm thanh Active Sound Control để tái tạo tiếng động cơ và nhịp chuyển số, mang lại cảm giác vận hành như xe truyền thống.

Xe nhỏ nhưng có thiết kế chất chơi, thể thao. Ảnh: Honda

Thiết kế của Super-One giữ nguyên phong cách bản concept với thân xe nhỏ gọn, hệ thống đèn chiếu sáng tròn và đèn hậu hình chữ nhật đặc trưng. Với kích thước dài 3.589 mm và trục cơ sở 2.520 mm, xe tương đương các mẫu xe hạng A như Kia Morning nhưng được mở rộng hốc bánh để tăng vẻ thể thao.

Bên trong khoang lái, xe cung cấp màn hình giải trí 9 inch, dàn âm thanh Bose 8 loa và gói an toàn Honda Sensing bao gồm phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn.

Nội thất xe tối giản nhưng bên trong tích hợp nhiều công nghệ. Ảnh: Honda

Việc ra mắt Super-One tại Indonesia không chỉ bổ sung lựa chọn xe điện đô thị mà còn cho thấy chiến lược dài hạn của Honda trong việc điện hóa danh mục sản phẩm tại khu vực. Không loại trừ khả năng Super-One sẽ được đưa về trưng bày tại Việt Nam trong một triển lãm lớn, nhưng việc mở bán chính thức sẽ gặp thách thức, đặc biệt là về giá.