Gần Tết Nguyên đán, rau xanh đứng giá, thịt cá nhích nhẹ

Những ngày gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sức mua tại các chợ dân sinh, chợ đầu mối tăng mạnh từ trung tuần tháng 1/2026, tập trung vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết. Các mặt hàng tiêu thụ nhiều gồm gạo, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, thủy hải sản, trứng, bánh mứt kẹo, đồ uống và gia vị.

Theo quan sát của PV Báo điện tử VTC News, không khí mua bán tại các chợ truyền thống trong ngày sát Tết diễn ra sôi động từ sáng sớm. Giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống nhích nhẹ so với ngày thường. Rau xanh, thịt và thủy hải sản tăng từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi kg, tùy chủng loại và chất lượng. Hoa tươi cũng tăng giá do nhu cầu dồn vào ngày cuối năm.

Tuy vậy, mức tăng được ghi nhận không có gì đột biến. Hàng hóa tại chợ vẫn phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Giá nhiều mặt hàng tại chợ truyền thông chưa có biến động mạnh. (Ảnh: Ngọc Vy)

Tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày 14/2 (tức 27 Tết), giá gần như vẫn chưa có nhiều biến động so với ngày thường. Súp lơ trắng khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg, bắp cải trắng 12.000 đồng/kg, cải bó xôi giá 15.000 đồng/kg, cải cúc giá 14.000 đồng/kg, cần tây giá 38.000 - 40.000 đồng/kg, hành lá giá 30.000 đồng/kg, xà lách 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Tại chợ Thanh Trì (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) lượng rau xanh khá dồi dào và mức giá cũng ổn định. Bắp cải trắng có giá 12.000 - 14.000 đồng/kg, cải cúc giá khoảng 15.000 đồng/kg, hành lá giá 32.000 đồng/kg, xà lách giá 25.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, giá rau, củ, quả năm nay duy trì mức giá tương đối ổn định nhờ thời tiết thuận lợi và nguồn cung từ các vùng sản xuất ngoại thành, các tỉnh lân cận dồi dào.

Giá rau xanh vẫn ổn định. (Ảnh: Ngọc Vy)

Trong khi đó, giá các loại thực phẩm như thịt heo, thịt bò, cá xu hướng tăng nhẹ từ 5 - 10% so với thời điểm cuối năm 2025. Cụ thể, giá thịt lợn phổ biến ở mức 140.000 - 180.000 đồng/kg tùy loại; thịt bò dao động 220.000 - 300.000 đồng/kg; thịt gà khoảng 110.000 - 150.000 đồng/kg. Thủy hải sản có mức biến động linh hoạt hơn, đặc biệt là tôm với giá từ 250.000 - 400.000 đồng/kg tùy kích cỡ và chủng loại. Mức tăng này phản ánh chi phí đầu vào, vận chuyển cũng như nhu cầu chế biến, tích trữ tăng cao trong dịp Tết.

Tại chợ đầu mối phía Nam, chị Ngọc Thanh, một tiểu thương bán thịt lợn lâu năm, chia sẻ rằng giá thịt hơi nhập vào mấy hôm nay bắt đầu có sự thay đổi.

Cụ thể, giá lợn hơi nhập vào khoảng 75.000 – 80.000 đồng/kg nên giá bán lẻ buộc phải tăng nhẹ khoảng 5% so với trước đây. Theo đó, giá thịt ba chỉ, thịt vai giòn ngày thường khoảng 130.000 - 140.000 đồng/kg, thì nay sẽ tăng khoảng 145.000 - 150.000 đồng/kg, sườn thăn ngày thường khoảng 150.000 - 160.000 đồng/kg thì nay tăng lên 165.000 - 185.000 đồng/kg.

Giá thủy hải sản như các loại tôm, cá phục vụ mâm cỗ Tết ghi nhận mức tăng mạnh. Tôm sú loại trung bình hiện giá từ 380.000 – 420.000 đồng/kg, tôm thẻ cỡ lớn có thể lên tới gần 500.000 đồng/kg do nhu cầu cúng lễ tăng cao.

Đối với giá gia cầm như gà ta nguyên con đang được chào bán với giá 130.000 – 160.000 đồng/kg. Dù giá cao, gà ta vẫn là mặt hàng đắt khách nhất do tập quán cúng Giao thừa và mùng 1 Tết của người Hà Nội.

Giá thịt lợn có xu hướng tăng so với ngày thường, nhưng mức tăng không có sự đột biến. (Ảnh: VNN).

Trong khi đó, giá gạo giữ được sự ổn định, phổ biến 20.000 - 30.000 đồng/kg đối với gạo tẻ thông dụng; các dòng gạo thơm, đặc sản không có biến động đáng kể. So với các năm trước, thị trường Tết năm nay không ghi nhận “cơn sốt” giá cục bộ.

Chọn mua thực phẩm tươi sống tại chợ Nam Dư (Hà Nội), chị Nguyễn Bích Ngọc (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) cho rằng, mức tăng giá trong ngày cận Tết năm nay khá dễ chịu và có thể chấp nhận.

“ Giá rau chưa tăng, nhưng giá thịt và hải sản giá tăng nhẹ, nhưng ngày cuối năm thì tôi thấy mức giá này vẫn hợp lý ”, chị Ngọc chia sẻ.

Trước áp lực giá cả, tâm lý người tiêu dùng Hà Nội năm nay có sự phân hóa rõ rệt. Thay vì mua sắm ồ ạt như những năm trước, nhiều gia đình chuyển sang chiến thuật "mua vừa đủ" hoặc tìm kiếm các lựa chọn thay thế.

Chị Nguyễn Thị Linh (phường Lĩnh Nam) chia sẻ: " Gần Tết Nguyên đán, giá thịt lợn tăng hơn mọi năm nên tôi cắt giảm bớt lượng thịt lợn, thay bằng gà và cá cho cân bằng ngân sách. Tôi cũng ưu tiên đi chợ sớm để chọn được đồ tươi mà giá chưa bị tiểu thương đẩy lên quá cao vào giờ cao điểm. Những mặt hàng nếu tăng cao nữa tôi sẽ vào các siêu thị mua có khi bình ổn giá hơn ".

Để đối phó với tình trạng tăng giá bất thường và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương Hà Nội triển khai nhiều chương trình bình ổn giá. Các hệ thống siêu thị lớn như WinMart, GO!, Aeon Mall được yêu cầu tăng dự trữ hàng hóa từ 15 - 20% và hiện mức giá vẫn được giữ ổn định.