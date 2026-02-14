Phật thủ Tết giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàng

Ghi nhận tại thị trường Hà Nội những ngày cao điểm Tết, sức mua các mặt hàng đồ lễ tăng nhiệt rõ rệt. Do ảnh hưởng của bão lũ, phật thủ có mức tăng trung bình từ 20-30% so với năm trước, phật thủ loại 1 có giá cao gấp đôi.

Theo ghi nhận, giá phật thủ loại thường dao động từ 100.000 - 1.000.000 đồng/quả, trong khi những quả có kích thước lớn, thế dáng đẹp có thể đạt mức 1-3 triệu đồng/quả.

Đáng chú ý, phân khúc phật thủ loại 1 đang ghi nhận sự chênh lệch rõ rệt giữa nguồn cung và nhu cầu của thị trường. Trong những ngày cuối cùng của tháng Chạp, nhiều cửa hàng trái cây đặc sản và nhà vườn đã đồng loạt ngừng nhận đơn đối với các dòng quả kích cỡ lớn, dáng đẹp.

Những trái phật thủ trọng lượng lớn, bắt mắt hiện có giá thành cao nhưng vẫn ghi nhận tình trạng thiếu hụt nguồn cung cục bộ.

Chị Minh - chủ một cửa hàng trái cây tại Cầu Giấy - cho biết, chỉ trong hơn 10 ngày đầu tháng 2, đơn vị này đã xuất kho hàng nghìn quả phật thủ. "Năm nay dòng phật thủ trọng lượng 2-4 kg tiêu thụ nhanh nhất dù giá thành không hề rẻ. Do tỷ lệ hàng đạt chuẩn thẩm mỹ thấp, số lượng quả đẹp về bến không nhiều nên tôi buộc phải dừng nhận đơn từ 25 tháng Chạp để đảm bảo trả đủ hàng cho khách đã đặt trước", chị Hạnh chia sẻ.

Bên cạnh quả tươi, phân khúc phật thủ bonsai cũng ghi nhận sức mua sớm. Nhiều nhà vườn tại "thủ phủ" phật thủ Đắc Sở (xã Dương Hòa) cho hay, những chậu bonsai có gốc từ 3-5 năm tuổi, dáng thế độc bản thường được khách đặt tiền từ tháng 10 âm lịch. Riêng dòng bonsai mini ghép từ 1-3 quả với mức giá từ 1-3 triệu đồng/chậu đang chiếm ưu thế nhờ kích thước gọn gàng, phù hợp với không gian chung cư.

Theo các tiểu thương, tình trạng "cháy hàng" cục bộ ở dòng phật thủ loại 1 xuất phát từ sự sụt giảm nguồn cung do thời tiết. Mưa trái mùa và các đợt rét kéo dài tại các vùng trồng trọng điểm ven sông Hồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đậu quả và tạo hình. Nhiều trái bị méo dáng, ngón không tỏa đều hoặc vỏ không đạt độ bóng, dẫn đến tỷ lệ quả đạt chuẩn "loại 1" thấp hơn mọi năm.

Năm nay, thị trường Tết ưa chuộng những quả phật thủ có giá hàng triệu đồng, thậm chí có cây phật thủ "khủng" trị giá vài chục triệu.

Trong khi nguồn cung hàng đẹp khan hiếm, nhu cầu biếu tặng và bày mâm ngũ quả của người dân vẫn duy trì ở mức cao. Sự lệch pha này, cộng với chi phí nhân công chăm sóc thủ công và vật tư tăng cao, đã đẩy giá thành phật thủ lên mức kỷ lục. Ngoài ra, vào cao điểm Tết, áp lực từ chi phí vận chuyển cũng tác động không nhỏ đến giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng.

Không chỉ riêng phật thủ, thị trường các loại trái cây và hoa tươi tại Hà Nội cũng đang bước vào đợt tăng giá nước rút. Mãng cầu và xoài hiện phổ biến ở mức 120.000 - 200.000 đồng/kg; cam canh cũng vọt lên 70.000 đồng/kg, gần gấp đôi so với ngày thường. Đặc biệt, mặt hàng sung được một số tiểu thương chào bán lên tới 300.000 đồng/kg.

Thị trường hoa Tết ghi nhận biến động giá rõ rệt, đặc biệt ở phân khúc hoa ly với mức tăng gấp 1,5-2 lần ngày thường. Dù giá dao động từ 275.000 đến 550.000 đồng/bó (5 cành) tùy loại, mặt hàng này vẫn thường xuyên trong tình trạng khan hàng tại chợ truyền thống và chợ mạng. Cùng với giá hoa, phí vận chuyển nội và ngoại thành cũng tăng lên mức 40.000 - 150.000 đồng/đơn do nhu cầu vận chuyển tăng cao dịp cuối năm.