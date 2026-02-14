Lynk & Co x WeChoice Awards 2025: Khi “New Premium” đồng hành cùng những giá trị Việt

Mang theo triết lý "New Premium", Lynk & Co kể câu chuyện "vạn dặm" nỗ lực, những hành trình dài không chỉ trên cung đường, mà trong hành trình phát triển của con người Việt Nam hiện đại. Tại WeChoice Awards 2025, câu chuyện ấy được thể hiện trọn vẹn qua hai biểu tượng: Lynk & Co 08 EM-P và Lynk & Co 900.

Lynk & Co 08 EM-P - "New Premium" cho thế hệ sống chủ động, thông minh và bền vững

Ở khu vực trải nghiệm dành cho công chúng, Lynk & Co 08 EM-P trở thành tâm điểm với hình ảnh một mẫu D-SUV PHEV cao cấp đại diện cho phong cách sống "New Premium" của thế hệ mới.

Ứng dụng công nghệ EM-P Super Hybrid tiên phong, Lynk & Co 08 EM-P kết hợp động cơ điện kép và động cơ xăng 1.5L, đạt công suất 345 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 6,75 giây, mang đến trải nghiệm vận hành mượt mà như xe thuần điện nhưng linh hoạt và mạnh mẽ trong nhiều điều kiện sử dụng thực tế.

Quãng đường thuần điện 200 km và tổng hành trình 1.400 km vượt ra ngoài ý nghĩa của những con số kỹ thuật, trở thành biểu tượng cho khả năng đi xa và vượt giới hạn, đúng với tinh thần WeChoice tôn vinh những con người kiên định kiến tạo giá trị cho cộng đồng.

Không gian nội thất với hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa, trợ lý ảo Hey Frank cùng thiết kế Bắc Âu tinh giản biến Lynk & Co 08 EM-P thành một không gian sống di động, người trẻ có thể thư giãn, suy tư, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo trên mỗi chặng đường.

Với Lynk & Co 08 EM-P, Lynk & Co không chỉ giới thiệu một sản phẩm, mà truyền đi một thông điệp về phong cách sống mới: sang trọng nhưng dễ tiếp cận, công nghệ nhưng giàu cảm xúc, hiện đại nhưng bền vững, đúng với tinh thần "New Premium" mà thế hệ Việt trẻ đang tìm kiếm.

Lynk & Co 900 - Biểu tượng đẳng cấp cho những người dẫn đầu

Song song với tinh thần "New Premium" năng động, Lynk & Co 900 đại diện cho tầng giá trị cao nhất của thương hiệu, hội tụ tinh hoa thiết kế, đẳng cấp và vị thế.

Là mẫu SUV full-size hạng sang, Lynk & Co 900 gây ấn tượng bởi diện mạo uy nghi, không gian nội thất thủ công tinh xảo và hệ thống công nghệ an toàn hàng đầu. Nhưng vượt lên trên thiết kế và tiện nghi, Lynk & Co 900 đại diện cho một chuẩn mực sống, mang đến sự sang trọng tối thượng và trải nghiệm di chuyển không giới hạn cho những người dẫn đầu.

Lynk & Co 900 sở hữu thiết kế "Urban Opposition Aesthetics" đặc trưng cùng tỷ lệ thân xe bề thế, kiến tạo chuẩn mực mới về không gian và đẳng cấp. Hệ thống chiếu sáng với hơn 10.000 điểm LED tùy biến, khoang cabin số hóa với màn hình 30 inch 6K và nền tảng xử lý Qualcomm Snapdragon tạo nên trải nghiệm công nghệ cao cấp. Nội thất được hoàn thiện với ghế xoay 180° tích hợp massage - thông gió, kết hợp hệ truyền động plug-in hybrid hiệu suất cao và hệ thống ADAS thế hệ mới trên nền chip Nvidia, định vị Lynk & Co 900 như một SUV flagship công nghệ cao.

Trong không gian trưng bày mang tính biểu tượng tại WeChoice Awards 2025, Lynk & Co 900 xuất hiện như một tuyên ngôn về phong cách sống của giới tinh hoa, những người không chỉ thành công, mà còn dẫn dắt, kiến tạo và lan tỏa ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

Nếu LC 08 EM-P đại diện cho tinh thần bứt phá - khám phá - phát triển, thì Lynk & Co 900 là hình ảnh của đỉnh cao - vị thế - bản lĩnh dẫn đầu. Hai biểu tượng khác nhau, nhưng cùng hội tụ trong một triết lý: đồng hành cùng con người trên hành trình phát triển dài hạn.

Sự hiện diện song hành của Lynk & Co 08 EM-P và Lynk & Co 900 tại WeChoice Awards 2025 khắc họa rõ vai trò của Lynk & Co trong câu chuyện cộng đồng: từ thế hệ trẻ năng động đến giới tinh hoa dẫn đầu, thương hiệu lựa chọn đồng hành, sẻ chia và kiến tạo giá trị dài hạn.

Với Lynk & Co, ô tô là một phần của cuộc sống: một không gian cá nhân, một người bạn đồng hành và là nền tảng cho những hành trình đầy cảm hứng.