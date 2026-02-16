Khoan sâu xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng hơn 500 triệu thùng

Liên doanh năng lượng Azule Energy – do hai tập đoàn dầu khí lớn là Eni và BP góp vốn – cùng các đối tác vừa công bố phát hiện một giếng dầu ngoài khơi Angola có trữ lượng ước tính lên tới 500 triệu thùng.

Theo thông báo từ Cơ quan Dầu khí và Nhiên liệu sinh học Quốc gia Angola (ANPG), phát hiện được thực hiện tại giếng thăm dò Algaita-01 thuộc Lô 15/06, nằm ngoài khơi lưu vực Hạ Congo – một trong những khu vực khai thác dầu khí trọng điểm của Angola.

Hoạt động khoan thăm dò bắt đầu từ ngày 10/01/2026 ở độ sâu khoảng 667 mét nước và hoàn tất vào ngày 26/01. Vị trí giếng khoan cách tàu sản xuất, lưu trữ và xuất dầu nổi Olombendo (FPSO) khoảng 18 km – yếu tố được đánh giá thuận lợi cho khả năng phát triển khai thác thương mại nếu trữ lượng được xác nhận ở mức khả thi.

Kết quả khảo sát và ghi địa vật lý giếng khoan cho thấy sự hiện diện của nhiều tầng đá sa thạch chứa dầu thuộc Miocene Thượng, với đặc tính thạch học tốt và khả năng dịch chuyển chất lỏng cao. Các mẫu chất lưu thu thập được đang tiếp tục được phân tích nhằm đánh giá chi tiết chất lượng dầu cũng như quy mô trữ lượng có thể khai thác.

Ước tính sơ bộ cho thấy lượng dầu tại chỗ có thể đạt khoảng 500 triệu thùng. Tuy nhiên, con số này vẫn cần được thẩm định thêm thông qua các chương trình khoan thẩm lượng và nghiên cứu kỹ thuật tiếp theo trước khi đưa ra quyết định đầu tư phát triển mỏ.

Theo cơ cấu liên doanh, Azule Energy – đơn vị vận hành – nắm 36,84% cổ phần tại Lô 15/06, cùng với Sonangol E&P (36,84%) và SSI Fifteen Limited (26,32%).

Ông Joe Murphy, Tổng giám đốc Azule Energy, cho biết kết quả tại Algaita-01 nối dài chuỗi thành công thăm dò tại lô này, nơi đã ghi nhận hơn 20 phát hiện dầu khí trước đó. Ông nhấn mạnh việc khu vực xung quanh đã có sẵn hạ tầng khai thác, xử lý và xuất dầu sẽ giúp gia tăng đáng kể giá trị thương mại của phát hiện mới.

Về phía cơ quan quản lý, Chủ tịch kiêm CEO ANPG Paulino Jerónimo nhận định phát hiện Algaita-01 tiếp tục khẳng định tiềm năng dầu khí lớn của lưu vực Hạ Congo, đồng thời phản ánh hiệu quả của chiến lược khuyến khích thăm dò mà Angola đang triển khai.

Chính phủ Angola những năm gần đây đã ban hành nhiều cơ chế ưu đãi nhằm thu hút đầu tư, bao gồm các nghị định về gia tăng sản lượng và mở rộng thăm dò tại các khu vực lân cận mỏ đang khai thác. Mục tiêu là duy trì sản lượng quốc gia trong bối cảnh nhiều mỏ dầu chủ lực bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên.

Angola hiện là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi, song sản lượng đã có xu hướng đi xuống trong thập kỷ qua do thiếu các phát hiện quy mô lớn mới. Vì vậy, những phát hiện như Algaita-01 được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố nguồn thu ngân sách, ổn định xuất khẩu và duy trì vai trò của ngành dầu khí trong nền kinh tế.

Azule Energy – liên doanh thành lập trên cơ sở hợp nhất tài sản dầu khí của BP và Eni tại Angola – hiện sản xuất khoảng 200.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày. Với phát hiện mới, liên doanh này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng danh mục tài nguyên, đồng thời đóng vai trò then chốt trong chiến lược khai thác ngoài khơi của Angola thời gian tới.