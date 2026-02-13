Mỹ đặt bút ký 1 tờ giấy, ngành dầu mỏ Venezuela có cơ hội phục hồi 20% trong những tháng tới

Theo Reuters, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chính thức cấp phép cho việc cung cấp hàng hóa, công nghệ, phần mềm và dịch vụ phục vụ các hoạt động thăm dò và khai thác dầu mỏ tại Venezuela.

Quyết định này được xem là một bước đi quan trọng trong lộ trình nới lỏng các lệnh trừng phạt năng lượng mà Washington đã áp đặt trước đó. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền mới của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez vừa được thành lập.

Theo nội dung giấy phép, các công ty dầu mỏ được phép nhập khẩu các thiết bị chuyên dụng và giàn khoan cần thiết vào Venezuela. Đây là điều kiện tiên quyết để mở rộng năng lực sản xuất vốn đang duy trì ở mức gần 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo rằng với những hỗ trợ kỹ thuật này, sản lượng dầu thô của Venezuela có thể tăng trưởng tới 20% trong những tháng tới. Ngoài việc khai thác mới, các giao dịch nhằm bảo trì và sửa chữa thiết bị hiện có cũng chính thức được thông qua.

Ngành dầu mỏ Venezuela được dự báo sẽ phục hồi trong thời gian tới.

Về mặt pháp lý, giấy phép chung quy định mọi hợp đồng ký kết với chính phủ Venezuela hoặc công ty dầu khí quốc gia PDVSA đều phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ. Do vậy, các tranh chấp liên quan đến dầu mỏ phát sinh trong quá trình hợp tác sẽ được giải quyết tại các tòa án của Mỹ.

Đối với các thực thể vẫn đang nằm trong danh sách trừng phạt, mọi khoản thanh toán liên quan phải được chuyển vào một quỹ tài chính do phía Hoa Kỳ trực tiếp giám sát.

Tuy nhiên, văn bản cũng nêu rõ lệnh cấp phép này không bao gồm việc cho phép thành lập các liên doanh dầu mỏ mới tại Venezuela.

Hoạt động nới lỏng này cũng gắn liền với các thỏa thuận kinh tế giữa Washington và chính quyền mới tại Caracas. Chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã đồng ý một thỏa thuận cung cấp dầu mỏ trị giá 2 tỷ USD với Mỹ.

Song song đó, Washington đang soạn thảo kế hoạch tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela với quy mô 100 tỷ USD. Kế hoạch này dự kiến thu hút sự trở lại của các nhà sản xuất nước ngoài và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến thăm dò và khai thác quy mô lớn.

Tại Venezuela, những thay đổi về mặt luật pháp cũng đã được thực hiện để đón nhận dòng vốn đầu tư. Cuối tháng Giêng, Quốc hội nước này đã thông qua cuộc cải cách luật dầu mỏ, trao quyền tự chủ lớn hơn cho các công ty nước ngoài trong việc sản xuất, xuất khẩu và quản lý doanh thu từ dầu mỏ.

Hiện tại, các đối tác lớn của PDVSA như Chevron, Repsol, ENI và Reliance Industries đều đang tích cực nộp đơn xin các giấy phép riêng biệt để mở rộng hoạt động. Chevron, đối tác dầu mỏ chính của Venezuela, khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các khuôn khổ pháp lý và quy định trừng phạt do chính phủ Mỹ đề ra.

Dù lộ trình mở rộng đang được triển khai, số lượng lớn các yêu cầu cấp phép riêng lẻ gửi đến Washington được cho là đang làm chậm tiến độ thu hút đầu tư vào quốc gia Nam Mỹ này.