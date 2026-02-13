Honda ra mắt "vua xe ga" mới, giá từ 85 triệu đồng

Điểm nhấn quan trọng nhất trong lần nâng cấp này là sự xuất hiện của hệ thống Honda RoadSync, công nghệ vốn đã chứng minh được sự tiện ích trên các dòng xe cao cấp khác của hãng. Tính năng này cho phép kết nối liền mạch giữa xe và điện thoại thông minh qua Bluetooth, mở ra trải nghiệm lái xe hiện đại hơn.

Người điều khiển có thể thực hiện các thao tác như nhận cuộc gọi, nghe nhạc, kiểm tra thông báo và đặc biệt là sử dụng tính năng dẫn đường bằng giọng nói ngay trên màn hình hiển thị của xe. Để đảm bảo an toàn tối đa, toàn bộ các tác vụ này được điều khiển thông qua cụm công tắc tích hợp bên tay trái, giúp tài xế không cần rời tay khỏi ghi-đông hay bị phân tâm khi đang di chuyển.

Về khả năng vận hành, ADV160 RoadSync 2026 tiếp tục kế thừa nền tảng động cơ eSP+ 156,9cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch đã làm nên thương hiệu của dòng xe này. Khối động cơ được tinh chỉnh để mang lại khả năng tăng tốc mượt mà ở dải tua thấp và duy trì hiệu suất ổn định khi đi đường trường, giúp xe linh hoạt trong cả môi trường đô thị chật hẹp lẫn những cung đường dài. Đồng hành cùng sức mạnh động cơ là hệ thống an toàn gồm phanh ABS bánh trước và hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), giúp ngăn chặn hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên các bề mặt đường trơn trượt hoặc kém bằng phẳng.

Thiết kế khung gầm và hệ thống treo vẫn giữ nguyên bản sắc Adventure đặc trưng với phuộc trước ống lồng và phuộc sau đôi Showa có bình dầu rời. Cấu hình này đảm bảo khả năng hấp thụ xung lực tốt khi xe băng qua các gờ giảm tốc hay đoạn đường xấu. Bên cạnh đó, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần cũng được thiết kế lại giao diện để hiển thị trực quan các thông số vận hành cùng trạng thái kết nối RoadSync, giúp người lái dễ dàng nắm bắt thông tin trong mọi điều kiện ánh sáng.

Hiện tại, Honda ADV160 RoadSync 2026 đã có mặt tại các đại lý ở Thái Lan với mức giá niêm yết 101.900 baht. Mức giá này tương đương khoảng 84,8 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt, hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những người yêu thích dòng xe tay ga đa dụng nếu mẫu xe này được đưa về Việt Nam trong tương lai gần.