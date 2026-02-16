Top 5 xe hybrid bán chạy nhất 2025: Toyota chiếm lĩnh thị trường

Thị trường ô tô hybrid Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng ổn định trong bối cảnh hạ tầng xe điện đang dần hoàn thiện. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), dòng sản phẩm hybrid tự sạc của Toyota tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, phản ánh xu hướng chọn xe tiết kiệm nhiên liệu của người tiêu dùng.

Toyota Innova Cross (3.021 xe) - giá niêm yết 960 triệu đồng

Toyota Innova Cross hybrid dẫn đầu thị trường xe lai điện năm 2025 với doanh số 3.021 xe.

Dẫn đầu danh sách là mẫu xe đa dụng (MPV) Toyota Innova Cross bản HEV. Đáng chú ý, từ tháng 2/2026, giá bán của mẫu xe này đã được điều chỉnh giảm 45 triệu đồng xuống còn 960 triệu đồng, nhờ hưởng lợi từ chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid.

Toyota Corolla Cross (2.926 xe) - giá niêm yết 905 triệu đồng

Toyota Corolla Cross hybrid ghi nhận mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp 3,67 lít/100 km.

Xếp vị trí thứ hai là Corolla Cross 1.8 HEV. Với mức tiêu thụ nhiên liệu công bố chỉ khoảng 3,67 lít/100 km đường hỗn hợp, đây là mẫu xe gầm cao đô thị được ưa chuộng nhờ sự linh hoạt và chi phí vận hành thấp. Mức giá hơn 900 triệu đồng giúp mẫu xe này duy trì sức cạnh tranh tốt trong phân khúc SUV cỡ B+/C-.

Suzuki XL7 hybrid (2.632 xe) - giá niêm yết 599,9 triệu đồng

Suzuki XL7 hybrid là mẫu xe 7 chỗ sử dụng công nghệ lai nhẹ có giá bán thấp nhất phân khúc.

Suzuki XL7 hybrid ghi dấu ấn là mẫu xe 7 chỗ sử dụng công nghệ hybrid có giá tiếp cận dễ nhất hiện nay. Dù chỉ sử dụng hệ thống lai nhẹ (mild-hybrid), mức giá dưới 600 triệu đồng vẫn giúp Suzuki thu hút lượng lớn khách hàng thực dụng, ưu tiên tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Honda CR-V e:HEV RS (1.888 xe) - giá niêm yết 1,259 tỷ đồng

Honda CR-V e:HEV RS ra mắt phiên bản lắp ráp trong nước.

Phiên bản hybrid của dòng CR-V xếp vị trí thứ tư. Dù có giá cao nhất trong danh mục sản phẩm của Honda tại Việt Nam, mẫu xe này vẫn có tập khách hàng riêng nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ (công suất 204 mã lực) và hệ thống an toàn Honda SENSING đặc trưng.

Toyota Camry (1.595 xe) - giá niêm yết từ 1,460 tỷ đồng

Toyota Camry là mẫu sedan hybrid duy nhất góp mặt trong danh sách xe bán chạy năm 2025.

Vị trí cuối cùng thuộc về Toyota Camry với hai phiên bản hybrid là HEV MID (1,460 tỷ đồng) và HEV TOP (1,530 tỷ đồng). Đây là mẫu sedan duy nhất góp mặt trong nhóm dẫn đầu, cho thấy công nghệ hybrid vẫn là yếu tố then chốt giúp Camry duy trì vị thế trong phân khúc sedan hạng D.