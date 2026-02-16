Một mặt hàng 300.000 tấn của Campuchia nhận tin vui lớn từ Việt Nam

Ảnh minh họa

Mặt hàng này là lúa gạo.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Viêt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2025 - 2026 (sau đây viết tắt là Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2025 - 2026).

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 12/2/2026 đến hết ngày 31/12/2026, thương nhân kinh doanh lúa gạo tại Việt Nam được phép nhập khẩu lúa gạo từ Campuchia, với thuế suất ưu đãi đặc biệt là 0%. Tổng lượng lúa gạo dự kiến được hưởng thuế suất 0% trong năm 2026 là 300.000 tấn (quy gạo), tương đương với hạn ngạch đã áp dụng trong năm 2025.

Theo Nghị định 56, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2025 - 2026 phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam -Campuchia giai đoạn 2025 - 2026 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Thứ hai, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia cấp.

Thứ ba, thông quan qua các cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Đáng chú ý, đối với lượng lúa gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch quy định (ức ngoài 300.000 tấn được hưởng thuế nhập khẩu 0%), thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và Campuchia cùng là thành viên (nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại các Nghị định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tương ứng).

Bên cạnh đó, Nghị định 56 cũng nêu rõ, các mặt hàng lúa gạo do phía Việt Nam đầu tư trồng tại Campuchia và nhập khẩu về Việt Nam sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Trường hợp các mặt hàng lúa gạo từ Campuchia có xuất xứ từ Campuchia do các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về Việt Nam để tái xuất đi các thị trường khác thực hiện theo cơ chế tạm nhập tái xuất của Chính phủ Việt Nam và các Hiệp định khu vực, quốc tế mà hai bên tham gia ký kết.

Trên thực tế, theo một báo cáo công bố năm 2025, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, trong năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 4,518 triệu tấn lúa và gạo các loại. Trong số đó, Campuchia là thị trường cung ứng lớn nhất, với khoảng 2,73 triệu tấn lúa được nhập khẩu vào Việt Nam.

Nghị định 56 có hiệu lực thi hành từ ngày 12/2/2026 cho đến hết ngày 31/12/2026.

Đáng chú ý, đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đăng ký từ ngày 28/4/2025 đến trước ngày 12/2/2026, nếu đáp ứng đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế suất cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ban hành kèm theo Nghị định 56: Phụ lục I - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2025 - 2026. Phụ lục II - Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2025 - 2026. Phụ lục III - Danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan các mặt hàng hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2025 - 2026.

Campuchia lập kỷ lục với xuất khẩu lúa gạo

Xuất khẩu gạo và lúa của Campuchia đạt hơn 2 tỷ USD trong năm 2025. Ảnh: KT

Theo số liệu mới công bố từ Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), xuất khẩu gạo và lúa của Campuchia trong năm 2025 đạt hơn 2 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với năm trước đó.

Cụ thể, trong năm 2025, Campuchia xuất khẩu 940.321 tấn gạo xay xát sang 75 thị trường quốc tế, thu về 602,41 triệu USD, đây là mức xuất khẩu gạo xay xát cao nhất trong hơn một thập kỷ qua đối với nước này. Đồng thời, Campuchia đã xuất khẩu 6.859.930 tấn lúa sang các nước láng giềng, với giá trị đạt 1,58 tỷ USD. So với năm 2024, xuất khẩu gạo của Campuchia tăng 45,59% và xuất khẩu lúa tăng 32,43%.