Ảnh minh họa

Lực lượng Mỹ vừa chặn bắt tàu chở dầu VERONICA III tại khu vực Ấn Độ Dương, đánh dấu tàu thứ chín bị bắt giữ hoặc ngăn chặn trong chiến dịch siết chặt thực thi lệnh trừng phạt đối với hoạt động vận chuyển dầu bị cấm vận của Venezuela. Chiến dịch này hiện mở rộng từ vùng biển Caribbean sang khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo thông báo từ phía Mỹ, con tàu mang cờ Panama đã bị chặn bắt trong đêm tại khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ mà không xảy ra sự cố. Giới chức Mỹ cáo buộc tàu cố tình né tránh lệnh cấm vận đối với các lô hàng dầu bị trừng phạt theo sắc lệnh do ông Donald Trump ban hành.

Phía Mỹ cho biết họ đã theo dõi hành trình của tàu từ Caribbean tới Ấn Độ Dương trước khi tiến hành chặn bắt. Thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội nhấn mạnh việc thực thi các biện pháp trừng phạt sẽ được duy trì trên phạm vi toàn cầu.

Theo công ty theo dõi vận tải biển TankerTrackers.com, tàu Veronica III rời Venezuela ngày 3/1/2026, chở khoảng 1,9 triệu thùng dầu thô và dầu nhiên liệu. Con tàu này từng tham gia vận chuyển dầu của Nga, Iran và Venezuela từ năm 2023 và được giới quan sát biết đến với biệt danh “DS VECTOR”.

Tàu Veronica III đã nằm trong diện theo dõi của Mỹ trong nhiều năm. Ngày 3/12/2024, Bộ Tài chính Mỹ đưa tàu vào danh sách trừng phạt trong khuôn khổ chiến dịch nhằm vào 35 thực thể và phương tiện liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ, tàu do Shanghai Future Ship Management Co. Ltd. (Trung Quốc) quản lý. Doanh nghiệp này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các chuyến vận chuyển dầu của Iran. Hồ sơ trước đó cho thấy năm 2021, một tàu do công ty này quản lý từng bị Indonesia bắt giữ sau khi thực hiện chuyển tải dầu từ tàu treo cờ Iran, trong quá trình hai tàu bị phát hiện vô hiệu hóa hệ thống nhận dạng tự động (AIS) nhằm che giấu hành trình.

Tài liệu từ phía Mỹ cho rằng Veronica III đã vận chuyển hàng trăm nghìn tấn dầu thô Iran thay mặt cho Công ty Dầu khí Quốc gia Iran và một số thực thể bị trừng phạt khác từ ít nhất năm 2022.

Vụ chặn bắt diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ ngăn chặn tàu Aquila II hôm 9/2 sau hành trình bị theo dõi kéo dài khoảng 10.000 dặm. Trước đó, nhiều tàu khác cũng đã bị bắt giữ hoặc ngăn chặn, trong đó có Veronica (15/1), Olina (9/1), M Sophia và Marinera (7/1), cùng Skipper và Centuries vào tháng 12.

Chiến dịch được tăng tốc sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố áp dụng biện pháp “phong tỏa hoàn toàn” đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela từ giữa tháng 12. Theo Bộ Tài chính Mỹ, mục tiêu của chiến dịch là cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu bị trừng phạt, đồng thời gia tăng rủi ro pháp lý và tài chính đối với các công ty bảo hiểm, thương nhân và đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động này.

Mỹ cho rằng các mạng lưới vận chuyển dầu của Iran, Nga và Venezuela thường sử dụng đội tàu cũ, đăng ký tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau và áp dụng các biện pháp như thay đổi tên tàu, đổi quốc kỳ, làm giả hồ sơ hoặc tắt hệ thống AIS để né tránh giám sát.