Người phụ nữ 30 năm nói không với vàng, bỗng nhiều ngày đều đi mua, lý do khiến ai cũng cảm động

Nhiều người dân xếp hàng mua vàng trước thềm năm mới. Ảnh: MH

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đối lập với sự hối hả của đường phố, nhiều người vẫn lặng lẽ xếp hàng mua vàng tại các cửa hàng vàng lớn nhỏ của Hà Nội. Trong số những người đó, có bà C. (gần 70 tuổi) ở Hà Nội. Bà C. đang sống ở Đội Cấn, nhưng vẫn kiên trì đi xe buýt từ sáng sớm đến chi nhánh của Bảo Tín Mạnh Hải ở Cầu Giấy để xếp hàng mua vàng tiểu kim cát 0,1 chỉ thuộc bộ Tứ Quý Thịnh Vượng.

Ngày nào cũng vậy, từ đợt trước rằm tháng 12 âm lịch, bất kể ngày mưa nắng hay gió rét, bà C. kiên trì đi xe buýt từ 5h sáng. Qua 2 chuyến xe buýt, bà có mặt tại điểm bán vào 5h30'. Trong khi chờ xếp hàng, bà C. tâm sự, bà từng mua vàng cách đây hơn 30 năm trước, chỉ dăm chỉ, nhưng sau đó từ bỏ hẳn việc mua vàng tích trữ.

"Tôi từng mua vàng thời trẻ, có mấy chỉ thôi. Nhưng sau đó tôi lại làm rơi, làm mất vàng. Tôi từng đeo vào cổ chỉ vàng nhưng cũng đánh rơi. Đeo vàng vào tay thì tôi cũng 2 lần làm mất vì say xe rơi lúc nào không hay và lúc giặt quần áo đeo lỏng vàng trôi mất xuống cống. Một lần khác cất vàng trong tủ nhưng vì nhà tập thể nên cũng sơ ý. Đến lúc sờ đến thì tôi phát hiện mất vàng. Sau 3 lần làm rơi và một lần mất vàng thì tôi chừa luôn, không mua nữa. Tôi nghĩ số mình không giữ được vàng nên tôi không mua nữa", bà C. chia sẻ.

Bà C. kiên trì xếp hàng nhiều giờ liền mỗi ngày để mua đủ bộ vàng Tứ Quý Thịnh Vượng biếu mẹ dịp Tết này. Ảnh: MH

Khi giá vàng bắt đầu tăng cao (từ năm 2024), con gái khuyên bà C. hãy mua lấy ít vàng thay vì gửi tiết kiệm trong ngân hàng. Nhưng bà vẫn nhất quyết không mua vì 4 lần làm rơi, làm mất vàng thời trẻ vẫn còn ám ảnh.

Nhưng khoảng gần 1 tháng trở lại đây, bà C. quyết định mua vàng khiến cả nhà bất ngờ. Người phụ nữ gần 70 tuổi với mái tóc hoa râm kiên trì xếp hàng mỗi ngày để mua bộ Tứ Quý Thịnh Vượng, vàng 0,1 chỉ của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải.

"Tôi xếp hàng chờ mua đủ bộ vàng Tứ Quý Thịnh Vượng để biếu mẹ dịp Tết này. Năm nay mẹ tôi bước sang tuổi 95. Gia đình tổ chức mừng thọ cho mẹ và tôi muốn tặng mẹ món quà này" , bà C. cho biết.

Ngoài ra, bà C. cho biết, bà còn cố gắng xếp hàng để mua thêm hai bộ vàng tiểu kim cát của Bảo Tín Mạnh Hải. Bởi vì hai cháu ngoại của bà (đang học lớp 5 và lớp 3 – PV) cũng có thói quen tích vàng.

"Khoảng 2 năm gần đây, cháu tôi cũng mua vàng. Nó tiết kiệm tiền ăn sáng và lì xì để cuối năm hay đầu năm mua vàng. Tôi muốn mua thêm hai bộ vàng 0,1 chỉ để đến năm mới (dịp ngày Thần Tài) thì đổi cho cháu ngoại. Dạo trước, thằng bé nói với tôi rằng vàng cao thế này thì con không biết có đủ tiền mua không và sợ không mua được vì mọi người xếp hàng đông quá", bà C. chia sẻ.

Bà C. đã nghỉ hưu nên kiên trì muốn mua 2 bộ vàng 0,1 chỉ để vừa báo hiếu dịp mừng thọ mẹ, vừa muốn tạo niềm vui cho đứa cháu ngoại vào dịp Tết. Bước ra khỏi cửa hàng với miếng vàng 0,1 chỉ trên tay, người phụ nữ gần 70 tuổi nở nụ cười, món quà cho lễ thượng thọ 95 tuổi của mẹ đã có và quà để đổi với hai đứa cháu cũng gần đủ (thời điểm trước 23 Tết – PV).

Vàng 0,1 chỉ được nhiều người tìm mua để tặng quà cho người thân nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: MH

Giá vàng trong nước vẫn neo ở mức cao

Thị trường vàng trong nước hiện đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày. Cụ thể, chốt phiên ngày 14/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Như vậy, so với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1 - 5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức giá từ 177,5–180,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng miếng ở Việt Nam vẫn đang neo ở mức cao. Ảnh minh họa

Trong khi đó, giá vàng thế giới phiên đầu tuần giảm nhẹ. Cụ thể, vào lúc 8h30' ngày 16/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.028,6 USD/ounce, tức là giảm 14,4 USD/ounce so với kết tuần qua.

Như vậy, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 159,6 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí) và thấp hơn khoảng hơn 21 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.