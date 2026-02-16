Những nghề "hốt bạc" ngày cận Tết

Tại Thanh Hóa, dịch vụ rửa xe ô tô bắt đầu tăng từ ngày 23 tháng Chạp, giá rửa xe thấp nhất là 100.000 đồng (loại xe 4 chỗ) và cao nhất là 150.000 đồng (xe 7 chỗ, xe bán tải. Tuy nhiên, trong 3 ngày cuối 27 đến 29 tháng Chạp giá rửa xe thấp nhất 150.000 đồng và cao nhất lên tới 250.000 đồng.

Rửa xe "hốt bạc" những ngày cận Tết

Mặc dù giá cả tăng "phi mã" gấp đôi, gấp 3 ngày thường, thế nhưng các tiệm rửa xe ở trung tâm 1 số phường Hạc Thành, Đông Quang, Hàm Rồng, Quảng Phú... tỉnh Thanh Hóa luôn đông nghẹt khách.

Anh Nguyễn Đức Tự (ngụ phường Hạc Thành) cho biết, cả năm anh rửa xe tại tiệm quen, ngày 28 anh mang xe ra rửa tá hỏa khi giá một lần rửa xe đã tăng lên 200.000 đồng. "Xe của tôi loại 5 chỗ, ngày thường có giá 70.000 đồng, nay đã tăng lên gần gấp 3. Ngày Tết vẫn biết giá sẽ tăng, nhưng tôi không nghĩ lại tăng cao như thế"- anh Tự chia sẻ.

Bảng giá rửa xe được 1 cơ sở ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa treo công khai

Khảo sát 1 số nơi, hầu hết các tiệm rửa xe đều tăng giá giống nhau. Dù giá thành cao, thế nhưng người dân vẫn phải xếp hàng chờ mãi mới tới lượt. Với giá thành cao chót vót, mỗi tiệm rửa xe có thể kiếm được hàng chục triệu mỗi ngày.

Nghề giết mổ gia cầm cũng tăng giá phi mã những ngày cận Tết. Theo khảo sát, bình thường giá làm thịt 1 con gà khoảng 25.000 đồng - 30.000 đồng, ngan khoảng 50.000 đồng. Tuy nhiên, ngày Tết đã tăng lên gấp đôi.

Nghề làm thịt gia cầm thuê cũng giúp người lao động kiếm tiền triệu mỗi ngày

Một cơ sở giết mổ ở chợ Đông Vệ (phường Hạc Thành) cho biết, những ngày cận Tết, cơ sở mỗi ngày giết mổ 200-300 con gia cầm. Thế nhưng, nhiều cơ sở làm không xuể khi người dân mang gà, ngan tới thuê làm hộ quá đông.

Ngoài ra, các dịch vụ như cắt tóc, làm nail (nghề chăm sóc và trang trí móng tay/chân) cũng đông kín người những ngày cận Tết. Anh Nam, một thợ cắt tóc trên đường Lê Thánh Tông (phường Hạc Thành) cho biết, trung bình 1 ngày anh đứng cắt tóc cho khách khoảng 50-60 người, cao gấp đôi, gấp 3 ngày thường.

Cắt tóc cũng là ngành nghề tất bật những ngày cận Tết

Cũng theo anh Nam, bình thường các tiệm cắt tóc chỉ mở tới 18 giờ tối, nhưng do lượng khách tăng đột biến, cơ sở của anh phải làm việc tới 22 giờ đêm. Công việc sẽ kéo dài tới trưa ngày 29 Tết sẽ nghỉ. "Dù thu nhập có tăng thêm thế nhưng do đặc thù phải đứng suốt ngày nên chân tay đau ê ẩm"- anh Nam chia sẻ.