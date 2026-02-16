Công ty của tỷ phú Elon Musk tại Việt Nam bổ nhiệm 9X người Hà Nội làm CEO

Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa hoàn tất các thủ tục pháp lý để thành lập công ty con tại thị trường Việt Nam. Theo các thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị này có tên gọi chính thức là Công ty TNHH Starlink Việt Nam. Trụ sở của công ty được đặt tại thành phố Hà Nội, mục tiêu hoạt động chính của công ty tại Việt Nam là cung cấp dịch vụ internet vệ tinh băng thông rộng Starlink. Đây là dịch vụ cho phép người dùng truy cập internet tốc độ cao thông qua hệ thống hàng nghìn vệ tinh tầm thấp.

Mức vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp này được công bố là 30 tỷ đồng, do Starlink Holdings Netherlands B.V (Hà Lan) đại diện sở hữu. Bà Lauren Ashley Dreyer (Phó chủ tịch Khối vận hành kinh doanh Starlink toàn cầu) giữ chức Chủ tịch. Điểm đáng chú ý trong hồ sơ đăng ký là vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Người giữ chức vụ này là ông Đỗ Bá Thích (sinh năm 1990, Hà Nội).

Việc bổ nhiệm một nhân sự trẻ tuổi người Việt Nam điều hành pháp nhân của tỷ phú Elon Musk thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước đó, các hoạt động của SpaceX tại khu vực Đông Nam Á thường do đội ngũ chuyên gia quốc tế trực tiếp phụ trách. Việc lựa chọn một lãnh đạo trẻ am hiểu thị trường địa phương cho thấy chiến lược tiếp cận mới của tập đoàn này khi tiến vào Việt Nam. Trước khi chính thức lập pháp nhân, đại diện tập đoàn SpaceX của Elon Musk đã có nhiều buổi làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam để thảo luận về phương án hợp tác và cung cấp dịch vụ.

Công ty của tỷ phú Elon Musk đã dẫn đầu thế giới về quy mô với hơn 6.000 vệ tinh đang hoạt động.

Sự kiện này cũng đánh dấu bước đi tiếp theo sau khi Starlink trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam đồng ý cho phép thí điểm dịch vụ internet vệ tinh vào tháng 4/2025.

Về mặt hạ tầng kỹ thuật, Starlink sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp LEO hoạt động ở độ cao từ 160km đến dưới 2.000km so với mực nước biển. Đặc điểm của mạng lưới vệ tinh này là mang lại độ trễ tín hiệu thấp và tốc độ truyền dữ liệu cao cho người sử dụng. Công nghệ LEO cho phép phủ sóng trên diện rộng mà không yêu cầu quá nhiều hạ tầng mặt đất như các phương thức truyền thống. Tính đến tháng 2/2025, hệ thống Starlink đã dẫn đầu thế giới về quy mô với hơn 6.000 vệ tinh được phóng và đưa vào khai thác thực tế.

Tại thị trường Việt Nam, dịch vụ của tỷ phú Elon Musk sẽ hoạt động song song với hạ tầng viễn thông mặt đất hiện có. Hiện nay mạng lưới trong nước chủ yếu dựa trên hệ thống cáp quang và các trạm thu phát sóng 4G hoặc 5G do Viettel, VNPT và MobiFone vận hành. Việc triển khai Starlink giúp bổ sung thêm phương thức kết nối tại các khu vực khó tiếp cận hạ tầng cáp vật lý. Cục Tần số vô tuyến điện đã thực hiện cấp giấy phép sử dụng tần số và các thiết bị vô tuyến điện cần thiết để đảm bảo tính pháp lý cho dịch vụ này.

Sau khi hoàn tất toàn bộ các thủ tục và triển khai thương mại, Việt Nam dự kiến trở thành quốc gia thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á có sự hiện diện của Starlink. Các quốc gia láng giềng đã triển khai trước đó bao gồm Philippines, Malaysia, Indonesia và Timor Leste.

Việc thành lập pháp nhân và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo người Việt Nam là bước chuẩn bị cuối cùng để công ty xin giấy phép cung cấp dịch vụ từ cơ quan quản lý. Hiện tại đơn vị này đang tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự dưới sự điều hành của vị CEO thế hệ 9X người Hà Nội.