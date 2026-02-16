Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 16-2: Việt Nam là thị trường cung cấp thứ 3 cho Trung Quốc

16-02-2026 - 08:47 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay hồi hộp đợi giá mới sau 1 tuần tăng mạnh sát Tết; thị trường Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh

Hôm nay, 16-2, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới như London – Anh, New York – Mỹ sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, Robusta 3.859 USD/tấn; Arabica 6.610 USD/tấn còn giá cà phê trong nước 97.800 đồng/kg.

Liên quan đến thị trường cà phê, Trung Quốc là thị trường tốp 10 của cà phê Việt Nam xuất khẩu, còn tại Trung Quốc thế nào?

Theo số liệu thống kê từ cơ quan Hải quan Trung Quốc, năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu cà phê từ thế giới đạt 273,1 nghìn tấn, trị giá 2,07 tỉ USD, tăng 16% về lượng và tăng 57% về trị giá so với năm 2024.

Giá cà phê hôm nay 16-2: Việt Nam là thị trường cung cấp thứ 3 cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Trung Quốc đang tăng nhập cà phê

Trung Quốc nhập khẩu cà phê từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong đó, các nguồn cung cà phê chủ yếu cho Trung Quốc gồm: Ethiopia, Brazil, Việt Nam, Colombia và Indonesia.

Việt Nam là thị trường cung cấp cà phê nhiều thứ ba cho Trung Quốc trong năm 2025, đạt 36,1 nghìn tấn, trị giá 227,1 triệu USD, giảm 11% về lượng, nhưng tăng 6% về trị giá so với năm trước.

Mặc dù Trung Quốc hiện vẫn chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong thị trường cà phê toàn cầu, nhưng nhu cầu tiêu dùng nội địa đang gia tăng rõ rệt nhờ sự mở rộng của các sản phẩm cà phê chế biến và sự phát triển nhanh của văn hóa tiêu dùng tại các đô thị.

Năm hoàng kim của cà phê Việt Nam

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

