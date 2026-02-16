Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VinFast VF 7 tiếp tục được bắt gặp trên đường phố Mỹ

16-02-2026 - 13:30 PM | Thị trường

VinFast VF 7 dự kiến sẽ được giới thiệu đến khách Mỹ.

Mẫu SUV điện VinFast VF 7 vừa tiếp tục được bắt gặp khi đang vận hành trên đường phố Mỹ, theo một đoạn video do chuyên trang ô tô địa phương đăng tải.

Theo hình ảnh ghi lại, chiếc VF 7 mang ngoại thất màu đen, thiết kế tổng thể giữ nguyên ngôn ngữ quen thuộc đã từng được hãng công bố. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình chữ V – chi tiết nhận diện đặc trưng trên các dòng ô tô điện VinFast hiện nay.

Việc xe chạy thử mà không che chắn cũng cho thấy thiết kế ngoại thất gần như đã được “chốt” cho phiên bản thương mại. Một số góc quay cho thấy xe đang vận hành trên đường công cộng, nhiều khả năng thuộc chương trình thử nghiệm thực tế nhằm đánh giá khả năng vận hành, độ ổn định và tương thích hạ tầng trước khi mở bán chính thức.


Thực tế, đây không phải lần đầu VF 7 xuất hiện tại Mỹ. Trong hơn một năm qua, mẫu SUV điện này đã nhiều lần bị bắt gặp tại các bang như California trong quá trình chạy thử. Tần suất lộ diện ngày càng dày cho thấy VinFast đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng danh mục xe điện tại thị trường quốc tế trọng điểm này.

Hiện tại, VinFast vẫn đang kinh doanh hai mẫu SUV điện cỡ lớn hơn là VinFast VF 8 và VinFast VF 9 tại Mỹ. Đây là những sản phẩm đầu tiên được hãng phân phối chính thức, đóng vai trò “mở đường” cho thương hiệu Việt trong phân khúc xe điện toàn cầu. Theo dữ liệu bán hàng tại bang California, trong năm 2025, VF 8 đạt doanh số 316 xe, trong khi VF 9 ghi nhận 109 xe đăng ký.

Tuy nhiên, để mở rộng tệp khách hàng và gia tăng sản lượng, việc bổ sung các mẫu xe nhỏ hơn được xem là bước đi cần thiết. Trong kế hoạch đã công bố, VinFast dự kiến sớm giới thiệu hai mẫu xe thuộc phân khúc thấp hơn là VinFast VF 6 và VF 7 tới người tiêu dùng Mỹ. Đây là hai dòng xe được định vị ở phân khúc phổ thông hơn, nơi nhu cầu thị trường lớn và mức giá dễ tiếp cận hơn so với VF 8 hay VF 9.

VF 7 nói riêng được kỳ vọng đóng vai trò chủ lực nhờ kích thước gọn gàng, phù hợp điều kiện giao thông đô thị Mỹ, đồng thời vẫn sở hữu thiết kế hiện đại và dải công nghệ đặc trưng của hãng xe điện Việt Nam.

Việc liên tiếp thử nghiệm VF 7 trên đường phố Mỹ cho thấy hãng đang tích cực hoàn tất các bước kiểm định, từ vận hành, an toàn đến tiêu chuẩn kỹ thuật bản địa. Dù thời điểm mở bán cụ thể chưa được công bố, nhưng những lần “lộ diện” gần đây là tín hiệu cho thấy ngày ra mắt thị trường có thể không còn xa.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty của tỷ phú Elon Musk tại Việt Nam bổ nhiệm 9X người Hà Nội làm CEO

Công ty của tỷ phú Elon Musk tại Việt Nam bổ nhiệm 9X người Hà Nội làm CEO Nổi bật

Làm xe điện không dễ ăn, ai rồi cũng phải chuyển sang lĩnh vực tỷ USD này thôi

Làm xe điện không dễ ăn, ai rồi cũng phải chuyển sang lĩnh vực tỷ USD này thôi Nổi bật

Đốt 65 tỷ USD trong 1 năm vì xe điện rồi ‘vỡ mộng’, các tập đoàn quay về làm ô tô xăng

Đốt 65 tỷ USD trong 1 năm vì xe điện rồi ‘vỡ mộng’, các tập đoàn quay về làm ô tô xăng

13:07 , 16/02/2026
“Vương quốc” nem Lai Vung chạy đua với Tết

“Vương quốc” nem Lai Vung chạy đua với Tết

11:36 , 16/02/2026
Cú lội ngược dòng của sầu riêng Việt

Cú lội ngược dòng của sầu riêng Việt

10:47 , 16/02/2026
Nhận lì xì Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Nhận lì xì Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

10:35 , 16/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên