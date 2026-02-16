Phát minh của Israel “dậy sóng ngành nông nghiệp sạch toàn cầu”

Nông nghiệp đang chịu áp lực ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu của dân số toàn cầu ngày càng tăng, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường. Việc dựa vào thuốc diệt nấm hóa học truyền thống để chống lại bệnh cây trồng và việc sử dụng quá mức chúng đã dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực.

Các nhà khoa học Israel vừa phát triển thành công SafeWax – một lớp phủ sinh học dạng xịt từ nguyên liệu thực vật, giúp giảm hơn một nửa lượng thuốc trừ sâu hóa học trong canh tác nông nghiệp.

Công nghệ này tạo ra màng mỏng kháng nước trên bề mặt lá cây, ngăn chặn bào tử nấm nảy mầm mà vẫn giữ nguyên quá trình quang hợp, mở ra hướng đi đột phá cho nông nghiệp bền vững, giảm ô nhiễm đất nước và hạn chế tình trạng sâu bệnh kháng thuốc ngày càng nghiêm trọng.

SafeWax được nghiên cứu và phát triển tại Viện Công nghệ Technion (Israel) bởi Tiến sĩ Iryna Polishchuk và Giáo sư Boaz Pokroy, với sự hỗ trợ tài chính từ chương trình EIC Pathfinder của Liên minh châu Âu.

Đây là giải pháp thân thiện với môi trường, thay thế dần cho thuốc diệt nấm hóa học truyền thống – loại thuốc thường bị mưa rửa trôi, ngấm vào đất và nguồn nước, gây hại cho hệ sinh thái, làm suy giảm đa dạng sinh học và đe dọa sức khỏe con người.

Cách hoạt động rất đơn giản nhưng hiệu quả: Nông dân chỉ cần phun hỗn hợp SafeWax lên cây trồng, lớp phủ sẽ nhanh chóng hình thành một màng mỏng bao quanh lá. Màng này có tính kháng nước cao, tạo rào cản vật lý ngăn bào tử nấm tiếp xúc và nảy mầm, từ đó giảm nguy cơ bệnh nấm hại cây. Quan trọng nhất, lớp phủ không cản trở các quá trình sinh lý tự nhiên của cây như hô hấp, trao đổi khí hay quang hợp, nên cây vẫn phát triển bình thường.

Kết quả thử nghiệm cho thấy SafeWax có thể cắt giảm hơn 50% lượng thuốc trừ sâu cần dùng, đồng thời vẫn duy trì hiệu quả bảo vệ cây trồng tương đương hoặc tốt hơn so với phương pháp hóa học thông thường. Đặc biệt, lớp phủ này hoàn toàn phân hủy sinh học, không để lại dư lượng độc hại trong môi trường sau khi hết tác dụng.

Trong bối cảnh sâu bệnh ngày càng kháng thuốc mạnh mẽ, khiến nông dân phải tăng liều lượng và tần suất phun thuốc, công nghệ SafeWax mang lại hy vọng lớn. Nó không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cho nông dân mà còn góp phần xây dựng mô hình nông nghiệp sạch, bền vững hơn, giảm thiểu tác động tiêu cực từ hóa chất nông nghiệp lên đất đai, nguồn nước và chuỗi thức ăn.

Dự án này đang nhận được sự quan tâm lớn từ châu Âu và các nhà khoa học quốc tế, vì nó chứng minh rằng có thể bảo vệ cây trồng hiệu quả mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào thuốc trừ sâu độc hại. SafeWax có tiềm năng trở thành giải pháp phổ biến trong tương lai gần, giúp nông nghiệp toàn cầu chuyển mình theo hướng xanh và an toàn hơn.