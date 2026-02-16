Giá bạc bị chi phối bởi những yếu tố nào?

Giá bạc chịu tác động bởi những yếu tố nào?

Không giống như vàng, bạc được sử dụng khá rộng rãi trong công nghiệp, bên cạnh vai trò là một tài sản tài chính. Theo đó bạc được sử dụng rộng rãi trong điện tử và chất bán dẫn, tấm pin mặt trời, xe điện, thiết bị y tế...

Chính bản chất kép này khiến cho giá bạc chịu tác động của rất nhiều yếu tố, từ nhu cầu công nghiệp, cho tới kỳ vọng lạm phát, lãi suất, sức mạnh của đồng USD, nhu cầu của nhà đầu tư và sự hạn chế nguồn cung... Điều đó khiến giá bạc thường xuyên biến động. Trong khi thị trường bạc có quy mô khá nhỏ nên mức độ biến động cũng rất lớn mỗi khi có sự thay đổi về cung - cầu.

Nói cách khác, giá bạc phản ứng với cả chu kỳ tăng trưởng kinh tế và sự thay đổi chính sách tiền tệ. Tuy nhiên diễn biến giá bạc thế nào còn tùy thuộc vào yếu tố nào chiếm ưu thế tại một thời điểm nhất định.

Vậy những yếu tố trên tác động thế nào đến giá bạc?

Nhu cầu công nghiệp: Do được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nên nhu cầu công nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá bạc. Ví dụ, trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, như cầu bạc trong nhiều lĩnh vực công nghiệp tăng cao, thúc đẩy giá bạc tăng; ngược lại trong thời kỳ suy thoái kinh tế, nhu cầu công nghiệp có thể giảm, điều này có thể gây áp lực lên giá bạc.

Chính sự phụ thuộc vào ngành công nghiệp này khiến bạc nhạy cảm hơn với tăng trưởng kinh tế so với vàng.

Các yếu tố tiền tệ: Mặc dù bạc có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, nhưng nó vẫn được coi là một kim loại quý, một tài sản tài chính. Bởi vậy các yếu tố tác động đến thị trường tài chính hay thị trường hàng hóa cũng đóng một vai trò quan trọng trong biến động giá bạc.

Chẳng hạn như lãi suất cao hơn có thể gây áp lực lên giá bạc và ngược lại. Theo đó khi lợi suất tăng, các tài sản tạo ra thu nhập như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản không sinh lời như bạc.

Hay như kỳ vọng lạm phát . Do bạc, cũng giống như vàng, đôi khi được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Bởi vậy khi kỳ vọng lạm phát tăng lên, nhu cầu của nhà đầu tư đối với kim loại quý có thể tăng.

Đặc biệt là sức mạnh của đồng USD có ảnh hưởng rất lớn tới giá bạc mà lý do chính là bạc, cũng giống như vàng hay nhiều loại hàng hóa khác, thường được định giá bằng USD. Vì thế nên khi đồng USD mạnh hơn có thể làm cho bạc trở nên đắt hơn đối với người mua nước ngoài, từ đó có thể làm giảm nhu cầu. Ngược lại, đồng USD yếu hơn thường hỗ trợ giá bạc tăng.

Cũng chính bởi nhưng yếu tố trên, nên những thay đổi trong chính sách tiền tệ, đặc biệt là từ các NHTW lớn, có thể ảnh hưởng đến xu hướng giá bạc.

Tỷ lệ vàng/bạc

Mặc dù bạc và vàng thường di chuyển cùng chiều, nhưng không phải lúc nào cũng với tốc độ như nhau. Sở di như vậy là bởi cả hai kim loại đều phản ứng với: Kỳ vọng lạm phác, biến động tiền tệ, sự bất ổn kinh tế...

Tuy nhiên, bạc có xu hướng biến động mạnh hơn. Cụ thể trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, bạc có thể hoạt động tốt hơn vàng do nhu cầu công nghiệp tăng cao. Ngược lại, trong các cuộc khủng hoảng tài chính, vàng có thể hoạt động tốt hơn bạc vì nó được coi là tài sản trú ẩn an toàn hơn.

Bởi vậy giới chuyên gia và các nhà đầu tư thường theo dõi tỷ lệ vàng/bạc để so sánh giá vàng với giá bạc (tỷ lệ vàng/bạc là số lượng ounce bạc cần thiết để mua một ounce vàng, được tính bằng công thức: Giá vàng giao ngay chia cho Giá bạc giao ngay).

Theo đó, tỷ lệ tăng có thể cho thấy bạc đang hoạt động kém hơn vàng, trong khi tỷ lệ giảm có thể cho thấy sức mạnh tương đối của bạc. Hiểu được mối quan hệ này giúp các nhà đầu tư diễn giải rõ ràng hơn các xu hướng kim loại quý.

Các rủi ro ảnh hưởng đến giá bạc

Cũng do bản chất kép của mình nên giá bạc bị ảnh hưởng bởi một số rủi ro.

Đầu tiên là suy thoái kinh tế do suy thoái kinh tế toàn cầu có thể làm giảm nhu cầu công nghiệp đối với bạc, dẫn đến áp lực giảm giá.

Thứ hai là lai suất tăng do việc thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ có thể làm giảm nhu cầu đối với các tài sản không sinh lời như bạc.

Thứ ba là biến động thị trường do bạc có thể trải qua những biến động giá ngắn hạn mạnh do giao dịch đầu cơ.

Thứ ba là sự gián đoạn nguồn cung. Những hạn chế về sản lượng khai thác hoặc các vấn đề địa chính trị ở các quốc gia sản xuất chính có thể ảnh hưởng đến mức cung.

Nói tóm lại, giá bạc được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhu cầu công nghiệp, chính sách tiền tệ, biến động tiền tệ và tâm lý nhà đầu tư. Vai trò kép của bạc, vừa là kim loại công nghiệp vừa là kim loại quý, khiến giá bạc biến động mạnh hơn vàng.

Hiểu được những yếu tố tác động đến giá bạc giúp nhà đầu tư phân tích sự biến động và điều chỉnh mức độ đầu tư phù hợp với kỳ vọng kinh tế vĩ mô.