Rau củ được mùa, vì sao nông dân lại mất Tết?

Chị Hà - một người trồng rau - cho biết: Mỗi sào su hào đầu tư gồm phân bón, giống hết khoảng 1 triệu đồng. Trung bình, giá bán khoảng 3.000 đồng/củ thì hòa vốn. Như năm nay, hầu hết người trồng chỉ hòa vốn mà không có lãi, xem như mất công chăm sóc hơn 2 tháng. "Năm nay, giá rau củ vụ Tết rất rẻ. Có thể, sau mưa bão người dân tập trung sản xuất sau vụ đông. Hơn nữa, thói quen tích trữ thực phẩm cũng thay đổi nên sức tiêu thụ yếu", chị Hà nhận định.