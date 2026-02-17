Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Rau củ được mùa, vì sao nông dân lại mất Tết?

17-02-2026 - 07:29 AM | Thị trường

Người trồng rau tại Thanh Hóa chỉ trông vào vụ rau Tết. Thế nhưng, giá rau củ rất thấp, su hào khoảng 2.000 đồng/củ, 3.000 đồng/chiếc cải bắp... Năm nay là năm thứ 2 người trồng rau ở Thanh Hóa mất Tết.

Những ngày áp Tết﻿ ở xã Vĩnh Lộc﻿, người nông dân tất bật thu hoạch rau củ để cung cấp cho thị trường. Tuy nhiên, giá rau củ rất rẻ, nhiều gia đình mất Tết.

Những ngày qua giá su hào tại vườn giá chỉ khoảng 2.000 đồng củ (nặng khoảng 1kg); cải bắp khoảng 3.000 đồng/chiếc (nặng từ 1,2-1,5kg); súp lơ giá chừng 3.000 đồng/chiếc. "Chiều 29 Tết có khách hỏi mua su hào, tôi bảo 4.000 đồng/củ mà họ đi luôn, không buồn trả giá", chị Sử - một hộ trồng rau - cho biết.

Chị Hà - một người trồng rau - cho biết: Mỗi sào su hào đầu tư gồm phân bón, giống hết khoảng 1 triệu đồng. Trung bình, giá bán khoảng 3.000 đồng/củ thì hòa vốn. Như năm nay, hầu hết người trồng chỉ hòa vốn mà không có lãi, xem như mất công chăm sóc hơn 2 tháng. "Năm nay, giá rau củ vụ Tết rất rẻ. Có thể, sau mưa bão người dân tập trung sản xuất sau vụ đông. Hơn nữa, thói quen tích trữ thực phẩm cũng thay đổi nên sức tiêu thụ yếu", chị Hà nhận định.

Được biết, năm ngoái giá rau củ tại Vĩnh Lộc cũng rất rẻ. Cụ thể, su hào chỉ dao động khoảng 2.000 - 3.000 đồng/củ; cải bắp khoảng 4.000 đồng/chiếc. Như vậy, năm nay là năm thứ 2 người trồng rau ở Vĩnh Lộc bị mất Tết. "Có lẽ sang năm chúng tôi phải tính đến phương án chuyển đổi cây trồng, không tập trung sản xuất rau vụ Tết nữa", bà Thành - một hộ trồng rau - chia sẻ.

Theo UBND xã Vĩnh Lộc, vụ đông năm 2025- 2026, trên địa bàn xã gieo trồng khoảng 1.100 ha, trong đó rau đậu các loại gần 400 ha. Theo nhận định, năm nay thời tiết thuận lợi nên rau màu phát triển, ít sâu bệnh trong khi đó thị trường tiêu thụ vẫn gặp khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giá rau củ thấp.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

