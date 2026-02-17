Loạt xe đặc biệt thiết kế riêng cho năm Bính Ngọ

Vespa 946 Horse

Sau thành công của các phiên bản lấy cảm hứng từ lịch Âm như Bunny, Dragon và Snake, Vespa tiếp tục ra mắt 946 Horse, phiên bản giới hạn dành cho năm con Ngựa .

Theo hãng xe Ý, mẫu scooter này được “sinh ra từ nguồn năng lượng của năm Ngựa”. Đây là loài vật sở hữu sức mạnh nội tại cùng vẻ rạng rỡ đầy lôi cuốn.

Vespa 946 Horse thể hiện tinh thần đó trong phiên bản giới hạn 888 chiếc được đánh số, trở thành một món đồ sưu tầm cao cấp, nơi thủ công tinh xảo hòa quyện cùng tư duy thiết kế đương đại.

Điểm nhấn của 946 bản năm Bính Ngọ nằm ở bên dưới yên xe với hình móng ngựa và chữ V. 946 Horse có màu ngoại thất nâu ánh kim đặc biệt, kết hợp với kẹp phanh mạ vàng tăng tính nhận diện.

Xe sử dụng da và các tiết màu vàng để trang trí. Chất liệu da xuất hiện trên tay nắm với đường chỉ khâu hình thoi chạy dọc. Yên bọc da kết hợp với chỉ khâu màu vàng tạo nét đặc trưng riêng.

Mẫu xe tay ga này sử dụng động cơ xi-lanh đơn 125cc, trang bị ABS hai kênh và hệ thống treo sau có thể điều chỉnh tải trước năm mức. Các trang bị nổi bật gồm có bảng đồng hồ kỹ thuật số, đèn chiếu sáng LED, vành đúc đa chấu 2 tông màu.

BMW X5 Year of the Horse Edition

Tại Trung Quốc, BMW trình làng X5 Year of the Horse Edition, phiên bản đặc biệt kỷ niệm năm Bính Ngọ dựa trên mẫu SUV hạng sang X5.

Phiên bản này được phủ lớp sơn mờ Blue Sapphire, kết hợp loạt chi tiết ngoại thất sơn đen như lưới tản nhiệt, ống xả và bộ mâm hợp kim 22 inch.

Khoang nội thất tiếp tục tôn vinh văn hóa Á Đông với các chi tiết màu vàng và đỏ sẫm. Bậc cửa mạ vàng, ghế bọc da nhân tạo đỏ đậm, cùng logo hình ngựa thêu trên tựa lưng ghế, lấy cảm hứng từ hình tượng “thiên mã” trong các bích họa Đôn Hoàng, biểu trưng cho sức mạnh, tốc độ và tinh thần tiên phong.

BMW X5 Year of the Horse Edition có hai tùy chọn động cơ mild-hybrid: máy xăng 2.0L tăng áp công suất 258 mã lực và máy 3.0L công suất 381 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

MINI Countryman S Fiery Stallion Edition

Tại Malaysia, hãng xe MINI cũng ra mắt Countryman S Fiery Stallion Edition. Đây là phiên bản đặc biệt sản xuất giới hạn chỉ 18 chiếc, được tạo ra nhằm kỷ niệm năm Bính Ngọ - Ngựa Lửa, chỉ xuất hiện một lần mỗi 60 năm.

Ngoại thất của xe nổi bật với màu đỏ Chilli Red II kết hợp nóc xe màu bạc Vibrant Silver ánh vàng, cùng loạt chi tiết trang trí hình ngựa và móng ngựa biểu trưng cho may mắn.

Bước vào bên trong, chiếc Countryman S Fiery Stallion Edition sở hữu các bậc cửa khắc dòng chữ “Fiery Stallion Edition” đánh số thứ tự, chìa khóa hình ngựa lửa dập nổi, ghế thể thao JCW, màn hình OLED tròn 9,4 inch và HUD hỗ trợ định vị thực tế ảo tăng cường (AR).

Xe sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm, dẫn động bốn bánh, tăng tốc 0–100 km/h trong 7,4 giây, tốc độ tối đa 228 km/h, đi kèm loạt công nghệ an toàn chủ động ADAS.

Nio Onvo L60 “Mã đáo thành công”

Từ tháng 1, thương hiệu Onvo của Nio đã giới thiệu phiên bản đặc biệt L60 “Ma Dao Cheng Gong”, mang ý nghĩa “ mã đáo thành công ”. Chiếc SUV điện cỡ trung này có thiết kế ngoại thất và nội thất đều lồng ghép thông điệp may mắn, phù hợp với không khí lễ hội dịp năm mới Bính Ngọ 2026 tại Trung Quốc.

Ở bên trong, xe sở hữu nội thất da Nappa hai tông màu nâu Yue Rong và be Cloud Beige, vô-lăng bọc da đồng màu. Bản đặc biệt còn có các trang bị tiêu chuẩn như mâm 20 inch, bàn gập hàng ghế sau, logo “mã đáo thành công” có trên tựa đầu, ốp bậc cửa và giao diện giải trí riêng.

Nio Onvo L90 “Mã đáo thành công”

Tiếp nối L60, Onvo cũng giới thiệu phiên bản năm Ngựa đặc biệt cho mẫu SUV điện cỡ lớn L90. Hãng cho biết chỉ có 8.000 chiếc L90 “Mã đáo thành công” được sản xuất được đánh số riêng biệt.

Xe có hai cấu hình Max và Ultra, cấu hình 6 chỗ ngồi tiêu chuẩn. Bản giới hạn được trang bị gói thiết kế nội ngoại thất chủ đề con ngựa, với màu ngoại thất Fortune Purple, bậc lên xuống điện tử tích hợp đèn chiếu sáng nội thất, hệ thống lái thông minh Nio Pilot Pro trang bị cảm biến LiDAR.