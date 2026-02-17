Lamborghini Revuelto đầu tiên tại Việt Nam ra biển: Xe đắt ngang 4 căn chung cư cao cấp nhưng tiền biển 'check var' xong mới bất ngờ

Sau thời gian chỉ xuất hiện tại sự kiện trưng bày, chiếc Lamborghini Revuelto đầu tiên tại Việt Nam đã được bắt gặp lăn bánh trên đường phố TP.HCM. Xe mang biển số 51N-928.28, khi tra cứu trên cổng đấu giá thì biển này có giá 40 triệu đồng - một số tiền không nhỏ nhưng chưa là gì so với tổng giá trị chiếc xe.

Hình ảnh siêu xe Lamborghini Revuelto đầu tiên tại Việt Nam ra biển, lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: duonglambor

Tại Việt Nam, Revuelto có giá bán khởi điểm hơn 43 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, phí trước bạ và các chi phí lăn bánh khác. Giới kinh doanh xe ước tính tổng giá trị thực tế của chiếc xe sau khi hoàn tất thủ tục có thể gần hoặc vượt mốc 50 tỷ đồng, đưa Revuelto vào nhóm siêu xe đắt đỏ bậc nhất từng ra biển số trong nước.

Chiếc xe xuất hiện tại TP.HCM mang ngoại thất màu vàng Giallo Auge đặc trưng của Lamborghini, kết hợp loạt chi tiết sơn đen bóng ở líp trước, cánh gió sau, ốp gương và bộ khuếch tán khí động học. Tổng thể thiết kế giữ nguyên phong cách sắc cạnh, nhiều đường cắt xẻ và hốc gió lớn. Đây là ngôn ngữ thiết kế đang được Lamborghini đẩy lên mức “gắt” nhất trong dải sản phẩm hiện tại.

Giá xe lăn bánh được dự đoán gần hoặc vượt mức 50 tỷ đồng.

Revuelto không chỉ gây chú ý vì giá trị, mà còn bởi đây là mẫu plug-in hybrid (PHEV) đầu tiên của Automobili Lamborghini, đánh dấu bước chuyển mình sang kỷ nguyên điện khí hóa của hãng xe Ý. Điều này đồng nghĩa Revuelto là thế hệ kế nhiệm trực tiếp của Aventador, nhưng bước sang một chương hoàn toàn mới về công nghệ.

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L, sản sinh 825 mã lực tại 9.250 vòng/phút. Đi kèm là 3 mô-tơ điện, nâng tổng công suất hệ thống lên 1.015 mã lực. Đây là mẫu Lamborghini thương mại mạnh nhất từng được sản xuất tính đến thời điểm hiện tại.

Nhờ cấu hình này, Revuelto có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong khoảng 2,5 giây, đạt 200 km/h dưới 7 giây trước khi chạm tốc độ tối đa khoảng 350 km/h. Hệ thống hybrid không chỉ tăng công suất, mà còn giúp phân bổ mô-men xoắn linh hoạt hơn, cải thiện độ bám đường và khả năng vận hành ở tốc độ cao.

Trước đó, Revuelto từng được đưa về Việt Nam phục vụ mục đích trưng bày. Đến giữa năm 2025, một chiếc khác xuất hiện tại cảng Hải Phòng và được xác nhận đã có khách đặt mua. Chiếc mang biển TP.HCM lần này được xem là chiếc đầu tiên hoàn tất thủ tục đăng ký để lưu thông chính thức.

Anh Đức Vinh được cho là chủ nhân của chiếc siêu xe đặc biệt này. Ảnh: NVCC

Hiện danh tính chủ nhân vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng điều đó không ngăn được một số người cho rằng chủ nhân chiếc siêu xe này là anh Trần Đức Vinh, sinh sống tại TP.HCM, và có tài khoản mạng xã hội tên Vin Tran. Anh vừa khiến giới mộ điệu trong nước đang xôn xao trước thông tin mua một lúc 3 chiếc xe đắt tiền ở ngay thời điểm trước Tết. Trong đó, chiếc xe đắt tiền nhất là Lamborghini Revuelto màu vàng giống những hình ảnh chiếc xe bị bắt gặp.

Trên trang cá nhân, vị đại gia này chưa một lần thừa nhận mình sở hữu những chiếc xe có giá trị cao trên. Nhưng những ai đã biết về thú chơi xe của anh cũng đều tin rằng anh chính là người sở hữu bộ 3 xe đắt tiền này.



