Xe Lamborghini 'siêu dị' từng thuộc về quốc vương Brunei lên sàn đấu giá: Động cơ V12, số sàn, 10 chỗ ngồi, độc nhất trên thế giới

LM002 Wagon xuất hiện tại phiên đấu giá Bring A Trailer. Ảnh: Bring A Trailer

Trên thị trường SUV hiện nay, rất khó để tìm thấy một mẫu xe vừa có 10 chỗ ngồi, vừa sử dụng động cơ V12 kết hợp hộp số sàn. Thế nhưng Lamborghini LM002 Wagon, từng thuộc bộ sưu tập của quốc vương Brunei, lại sở hữu đầy đủ những yếu tố này. Mẫu xe đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại phiên đấu giá với mức thầu đã tăng lên 256.000 USD (tương đương 6,7 tỷ đồng) chỉ sau vài ngày mở bán, và vẫn còn 7 ngày nữa mới kết thúc.

LM002 là mẫu SUV off-road đầu tiên của Lamborghini, ra mắt vào thập niên 1980 với mục tiêu cạnh tranh Mercedes-Benz G-Class. Dòng xe này chỉ được sản xuất khoảng 300 chiếc trên toàn thế giới. Trong số đó, duy nhất một chiếc được chuyển đổi sang phiên bản Wagon như mẫu xe đang được đấu giá.

Đây là chiếc duy nhất được chuyển sang biến thể Wagon trong 300 chiếc sản xuất trên troàn thế giới. Ảnh: Bring A Trailer

Năm 1989, quốc vương Brunei mua một chiếc LM002 tiêu chuẩn và gửi đến xưởng độ Autocostruzioni Salvatore Diomante tại Ý. Kỹ sư Diomante từng làm việc tại Bizzarrini và nổi tiếng với các dự án kéo dài thân xe Maserati Quattroporte và Rolls-Royce. Với LM002, ông không can thiệp vào trục cơ sở mà thay thế phần thùng hàng phía sau bằng phần mui cao và dài hơn. Thiết kế này giúp chiếc SUV có thêm ba hàng ghế băng phía sau, nâng tổng số chỗ ngồi lên 10.

Khoang nội thất của LM002 Wagon được bọc da đen toàn bộ. Xe có đầu CD gắn trên trần và một màn hình CRT đặt ở bảng điều khiển trung tâm, dù chiếc TV này hiện không hoạt động. Ngoài ra, xe còn có cửa sổ trời ở vị trí hàng ghế giữa giúp tăng độ thoáng.

Khoang cabin được mở rộng với ba hàng ghế băng phía sau.Ảnh: Bring A Trailer

Dưới nắp capo là động cơ V12 dung tích 5,2 lít với công suất 455 mã lực và mô-men xoắn 368 lb-ft. Đi cùng là hộp số sàn 5 cấp ZF, hộp số phụ và ba vi sai khóa. Cấu hình này giúp LM002 Wagon vận hành đúng chất SUV off-road và vẫn có độ êm ái phù hợp cho các chuyến đi gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, chỉ còn Ferrari Purosangue và Rolls-Royce Cullinan duy trì việc sản xuất SUV dùng động cơ V12. Sự khan hiếm này khiến LM002 Wagon trở thành một mẫu xe đặc biệt trên thị trường.

Động cơ V12 5,2 lít giống dòng LM002 nguyên bản. Ảnh: Bring A Trailer

Sau khi rời Brunei, LM002 Wagon được ông Bernd Pischetsrieder, cựu chủ tịch BMW và Volkswagen, mua lại. Trong thời gian sở hữu, xe được kiểm tra và xác nhận tiêu chuẩn bởi Registro Lamborghini. Đến năm 2012, xe chuyển sang Thụy Điển và được chủ nhân tại đây sử dụng như xe gia đình, thậm chí đưa đón con đi học hằng ngày.

Hiện mẫu xe vẫn ở Thụy Điển và được đấu giá qua một đại lý địa phương. LM002 Wagon đi kèm đầy đủ giấy tờ, trong đó có cả biên bản kiểm tra ngoại quan và lái thử do Valentino Balboni, tay lái thử kỳ cựu của Lamborghini, thực hiện vào năm 2004.

Chiếc LM002 Wagon từng được sử dụng như xe gia đình tại Thụy Điển. Ảnh: Bring A Trailer

Dựa trên cấu hình và trang bị, nhiều người nhận xét LM002 Wagon là một trong những mẫu xe độc đáo nhất từng được sản xuất. Đây là chiếc SUV dùng động cơ V12, hộp số sàn, có sức chứa 10 người nhưng chỉ trang bị bốn dây an toàn. Sự khác biệt hoàn toàn của chiếc xe khiến nó luôn được giới sưu tầm đặc biệt quan tâm.

Trong khi nhiều mẫu wagon hiệu suất cao từng có thời điểm vượt mặt cả siêu xe thể thao, LM002 Wagon lại thể hiện một hướng tiếp cận khác hẳn. Chiếc xe vừa mang tính xa xỉ, vừa thể hiện cá tính mạnh và phong cách chơi xe rất riêng của những người tìm sự khác biệt.