Suzuki Vitara bản điện chốt giá quy đổi ‘siêu rẻ’ chỉ 315 triệu đồng nhờ một chiêu gần giống VinFast từng làm

Maruti Suzuki vừa chính thức đánh dấu bước ngoặt lịch sử tại thị trường Ấn Độ khi trình làng mẫu SUV thuần điện đầu tiên của mình mang tên eVitara. Thay vì đi theo cách bán hàng truyền thống, hãng xe Nhật Bản đã tạo nên một sự xôn xao lớn khi áp dụng mô hình kinh doanh Pin dưới dạng dịch vụ (BaaS). Với chiến lược này, người dùng có thể sở hữu chiếc eVitara phiên bản Delta với mức giá khởi điểm cực kỳ hấp dẫn là 10,99 lakh Rs (khoảng 315 triệu VNĐ), một con số giúp xe điện dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết.

Suzuki eVitara có giá khởi điểm khá hấp dẫn tại Ấn Độ nhờ thuê pin. Ảnh: Cardekho

Cái hay của mô hình BaaS nằm ở chỗ nó tách biệt chi phí pin ra khỏi giá xe ban đầu. Chủ xe sẽ thanh toán giá trị thân xe trước, sau đó chi trả phí sử dụng pin dựa trên quãng đường di chuyển thực tế với mức 3,99 Rs mỗi km (khoảng 1.150 VNĐ/km). Đây là một đòn bẩy tài chính thông minh, giúp giảm đáng kể rào cản tài chính ban đầu cho những ai còn đang phân vân giữa xe xăng và xe điện. VinFast cũng từng bán xe theo cách thuê pin để giảm giá bán ban đầu của xe.

Khác với nhiều mẫu xe chuyển đổi từ khung gầm xe xăng, eVitara được phát triển trên nền tảng HEARTECT-e chuyên dụng cho xe điện. Sự đầu tư bài bản này cho phép xe tối ưu hóa không gian nội thất và phân bổ trọng lượng pin hợp lý. Xe cung cấp hai lựa chọn cấu hình: pin 49 kWh cho công suất 144 mã lực và phiên bản pin lớn hơn 61 kWh sản sinh 174 mã lực. Đặc biệt, phiên bản pin cao cấp nhất có khả năng di chuyển lên đến 543 km sau một lần sạc đầy, một con số đủ để xóa tan nỗi lo về phạm vi hoạt động của người dùng trong các chuyến đi dài.

Xe nổi bật với thiết kế hiện đại so với phần lớn xe Suzuki khác. Ảnh: Cardekho

Bên cạnh khả năng vận hành, Maruti Suzuki còn chú trọng đặc biệt đến yếu tố an toàn và tiện nghi. eVitara tự hào đạt chứng nhận 5 sao từ Bharat NCAP cho cả người lớn lẫn trẻ em nhờ cấu trúc khung gầm thép cường lực cao và hệ thống 7 túi khí tiêu chuẩn. Công nghệ hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 cùng camera 360 độ và phanh đĩa 4 bánh mang lại sự an tâm tuyệt đối trên những cung đường hỗn hợp.

Bước vào bên trong, khoang lái của eVitara toát lên vẻ hiện đại với màn hình giải trí 10,1 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch sắc nét. Những tiện ích như ghế lái chỉnh điện 10 hướng, hệ thống ghế thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh và âm thanh cao cấp từ Infinity bởi Harman đã đưa eVitara lên một tầm cao mới về sự sang trọng trong phân khúc SUV phổ thông.

Để hỗ trợ tối đa cho khách hàng, Maruti Suzuki đã công bố một lộ trình phát triển hạ tầng sạc công phu với mục tiêu thiết lập hơn 2.000 điểm sạc tại 1.100 thành phố ngay từ giai đoạn đầu, hướng tới cột mốc 100.000 trạm sạc vào năm 2030. Đặc biệt, chương trình Nexa Edge đi kèm xe còn mang lại những đặc quyền hiếm có như cam kết mua lại xe với giá 60% sau 3 năm, bảo hành pin 8 năm và tặng kèm bộ sạc tại nhà trị giá 50.000 Rs.

Một số hình ảnh tham khảo của Suzuki eVitara bản tay lái thuận: