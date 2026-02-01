Ảnh minh họa

Tập đoàn năng lượng Ý Eni vừa công bố phát hiện khí đốt và khí ngưng tụ quy mô lớn tại giếng Murene South-1X thuộc lô CI-501 ngoài khơi Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire), qua đó củng cố thêm tiềm năng của khu phức hợp kênh Calao và đánh dấu một trong những phát hiện hydrocarbon đáng chú ý nhất của quốc gia Tây Phi này trong những năm gần đây.

Theo thông tin từ Eni, giếng Murene South-1X đã phát hiện các tầng cát chứa dầu khí Cenomanian chất lượng cao, với trữ lượng ước tính khoảng 5.000 tỷ feet khối (Tcf) khí đốt và lên tới 450 triệu thùng khí ngưng tụ. Tổng tài nguyên tại chỗ tương đương khoảng 1,4 tỷ thùng dầu quy đổi.

Phát hiện mới được đặt tên là Calao South và được đánh giá là mỏ lớn thứ hai từng ghi nhận tại Bờ Biển Ngà, chỉ sau mỏ Baleine.

Giếng Murene South-1X được khoan ở độ sâu nước khoảng 2.200 mét, đạt tổng độ sâu gần 5.000 mét, sử dụng giàn khoan Saipem Santorini. Kết quả khoan xác nhận khoảng 50 mét chiều dài thân giếng chứa hydrocarbon với các đặc tính địa vật lý được mô tả là rất tích cực. Eni cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm toàn bộ thân giếng (DST) nhằm đánh giá khả năng cung cấp và tiềm năng khai thác thương mại.

Lô CI-501 do Eni vận hành với 90% cổ phần, trong khi đối tác nhà nước Petroci Holding nắm giữ 10%. Giếng khoan nằm cách khoảng 8 km về phía tây nam của giếng Murene-1X thuộc lô CI-205 liền kề – nơi đã được phát hiện trước đó – qua đó củng cố triển vọng mở rộng của hệ thống kênh Calao trong khu vực.

Eni bắt đầu hoạt động tại Bờ Biển Ngà từ năm 2015 và hiện nắm giữ cổ phần tại 10 lô dầu khí và khu vực Baleine. Một số lô được triển khai hợp tác cùng Petroci Holding, Vitol và SOCAR.

Phát hiện Calao South tiếp nối đà phát triển của mỏ Baleine – hiện là dự án trọng điểm ngoài khơi của quốc gia này. Baleine đang sản xuất hơn 62.000 thùng dầu/ngày và trên 75 triệu feet khối khí/ngày từ hai giai đoạn phát triển đầu tiên.

Với giai đoạn 3 dự kiến nâng công suất lên 150.000 thùng dầu/ngày và 200 triệu feet khối khí/ngày, Baleine được kỳ vọng trở thành trung tâm năng lượng quan trọng của khu vực, phục vụ nhu cầu nội địa ngày càng tăng cũng như mở ra cơ hội xuất khẩu.

Quy mô của Calao South, với nguồn tài nguyên khí đốt lên tới hàng nghìn tỷ feet khối và hàm lượng chất lỏng đáng kể, có thể mở rộng đáng kể quỹ đạo phát triển ngành dầu khí của Bờ Biển Ngà. Trong bối cảnh châu Âu và nhiều thị trường toàn cầu đang ưu tiên đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường an ninh năng lượng, quốc gia Tây Phi này nổi lên như một điểm đến mới trong lĩnh vực khí đốt.

Toàn bộ khu vực ngoài khơi Tây Phi thời gian gần đây ghi nhận sự quan tâm trở lại của giới đầu tư, nhờ cơ chế thuế ổn định và chi phí phát triển cạnh tranh so với nhiều khu vực nước sâu khác trên thế giới. Thành công mới của Eni tiếp tục củng cố tiềm năng địa chất của các phức hệ kênh kỷ Phấn trắng trong khu vực.

Nếu các kết quả thẩm định tiếp theo xác nhận khả năng khai thác thương mại, Calao South có thể trở thành một bước ngoặt quan trọng trong danh mục tài nguyên hydrocarbon của Bờ Biển Ngà, tạo nền tảng cho các dự án LNG, phát điện khí và xuất khẩu trong tương lai, đồng thời củng cố vị thế chiến lược của Eni tại khu vực Vịnh Guinea.