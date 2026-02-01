Robot hình người Trung Quốc đã phát triển đến mức này: Năm ngoái chỉ đứng một chỗ múa quạt, năm nay đã biểu diễn võ thuật, nhào lộn

Tại Gala Festival Xuân 2026 của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), các robot hình người đã thu hút sự chú ý đặc biệt khi bất ngờ “chiếm sóng” trong nhiều tiết mục quan trọng. Không còn xuất hiện như yếu tố minh họa công nghệ đơn thuần, chúng thực sự trở thành tâm điểm của sân khấu, góp phần định hình màu sắc và thông điệp của chương trình năm nay.

Trong đó, tiết mục được bàn luận nhiều nhất tiết mục võ thuật của dàn robot hình người đến từ công ty Unitree Robotics. Trong màn trình diễn dài hơn 4 phút, 10 robot có tên G1 đã lần lượt thực hiện các chuỗi động tác với kiếm, côn nhị khúc và trường côn, di chuyển linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, thậm chí lộn nhào về phía sau mà vẫn đứng thăng bằng.

Đáng chú ý, các robot còn tương tác trực tiếp với thiếu nhi trên sân khấu ở khoảng cách gần. Phân đoạn tái hiện “túy quyền” - với những chuyển động chao đảo, ngã xuống rồi bật dậy - cho thấy khả năng giữ thăng bằng, tự hiệu chỉnh và đồng bộ nhóm ở mức độ cao.





Theo giới thiệu, mẫu robot G1 của Unitree cao khoảng 1,3 m, nặng gần 35 kg (đã bao gồm pin) và có giá bán 13.500 USD (tương đương khoảng 350,6 triệu VNĐ). Ngoài màn võ thuật, công ty này còn giới thiệu mẫu robot hình người H2 cao 1,8m, xuất hiện trong tạo hình Tôn Ngộ Không, cưỡi “cân đẩu vân” do robot chó bốn chân B2W điều khiển.

Năm ngoái cũng tại Gala Xuân, Unitree đã gây tiếng vang lớn trên khắp thế giới khi dàn 16 robot hình người H1 đã cùng các nghệ sĩ từ Viện Nghệ thuật Tân Cương biểu diễn điệu nhảy dân gian Yangko trong tiết mục mang tên "Yangge Bot".

Như vậy có thể thấy, chỉ sau có một năm, robot hình người của hãng đã cho thấy bước tiến đáng kinh ngạc cả về thiết kế lẫn khả năng vận động.

Màn trình diễn tại Gala Xuân 2025 của dàn robot hình người Unitree (Ảnh: CGTN)

Không chỉ riêng Unitree, ba startup khác gồm Galbot, Noetix và MagicLab cũng tranh thủ “mượn” sân khấu Gala Xuân 2026 để giới thiệu sản phẩm. Trong đó, robot của Noetix tham gia diễn xuất trong một tiểu phẩm hài, còn MagicLab đưa robot lên sân khấu trình diễn vũ đạo trong ca khúc “We Are Made in China”, nhấn mạnh thông điệp về năng lực sản xuất và công nghệ nội địa.

Gala Xuân vốn được ví như “Super Bowl” của Trung Quốc, với tỷ lệ người xem trực tiếp năm ngoái lên tới 79%. Bởi vậy, sự xuất hiện dày đặc của các robot hình người không đơn thuần là tiết mục giải trí, mà còn phản ánh định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao mà nước này đang theo đuổi.

Theo giới phân tích, việc xuất hiện trên sân khấu Gala có thể mang lại lợi thế đáng kể cho doanh nghiệp, từ khả năng tiếp cận đơn hàng chính phủ đến thu hút nhà đầu tư và mở rộng thị trường. Khi robot bước ra ánh đèn sân khấu quốc gia, thông điệp đưa ra không chỉ là sự tiến bộ kỹ thuật, mà còn là tham vọng định hình một ngành công nghiệp mới.