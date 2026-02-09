Lần đầu tiên xuất hiện một gala nghệ thuật quy mô lớn vận hành và dẫn dắt hoàn toàn bằng robot hình người

Tiết mục "Đại hội võ lâm" với robot AGIBOT X2, A2 và G2 series.

Ngày 8/2/2026, chương trình gala nghệ thuật “AGIBOT Night – Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026” đã được phát sóng trực tiếp từ Thượng Hải, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý của ngành robot hình người toàn cầu. Sự kiện do AGIBOT tổ chức được xem là lần đầu tiên một chương trình biểu diễn quy mô lớn được vận hành và dẫn dắt hoàn toàn bởi robot hình người, trong bối cảnh văn hóa – giải trí trực tiếp thay vì môi trường thử nghiệm hay trình diễn công nghệ thuần túy.

Tại Việt Nam, chương trình được Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) phát sóng độc quyền trên nền tảng HTV-m cùng các kênh mạng xã hội của HTV, với toàn bộ nội dung được Việt hóa phụ đề. Điều này giúp khán giả trong nước tiếp cận trực tiếp một trong những thử nghiệm táo bạo nhất của robot hình người trong không gian biểu diễn đại chúng.

Tiết mục bùng nổ khí thế cùng robot AGIBOT X2.

Khác với các sự kiện công nghệ trước đây, nơi robot chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ hoặc minh họa kỹ thuật, “AGIBOT Night 2026” đặt robot hình người vào vị trí trung tâm của sân khấu. Các robot trực tiếp đảm nhiệm vai trò biểu diễn xuyên suốt chương trình, từ nhảy múa, trình diễn thời trang, hài kịch cho đến các tiết mục âm nhạc, qua đó tái định nghĩa mối quan hệ giữa robot và con người trong các hoạt động văn hóa.

Theo ông Qiu Heng, Giám đốc Marketing của AGIBOT, việc duy trì những màn trình diễn phức tạp với cường độ cao trong thời gian dài là một phép thử thực tế quan trọng. Không chỉ dừng ở yếu tố trình diễn, chương trình còn kiểm chứng độ ổn định, tính nhất quán và khả năng phối hợp hệ thống của nhiều robot hình người khi vận hành đồng thời trong môi trường thực, nơi sai số và sự cố không dễ bị che giấu như trong phòng thí nghiệm.

Tiết mục hài kịch với sự tham gia của robot AGIBOT X2 series.

Tiết mục "Điệu Valse thuật toán với robot AGIBOT G2 Series.

Trong suốt đêm gala, các robot hình người của AGIBOT thực hiện hàng loạt động tác đòi hỏi độ chính xác cao như xoay người tốc độ lớn, vũ đạo đồng bộ theo đội hình đông, nhào lộn và catwalk phong cách runway. Các chuyển động được duy trì mượt mà, giữ thăng bằng tốt và đảm bảo tính đồng bộ giữa nhiều robot, cho thấy năng lực kiểm soát động lực học và điều phối chuyển động đã đạt đến mức độ hoàn thiện nhất định.

Một điểm nhấn khác của chương trình là các kịch bản tương tác trực tiếp giữa robot và con người. Trên sân khấu, robot hình người AGIBOT G2 và robot bốn chân AGIBOT D1 phối hợp cùng nghệ sĩ biểu diễn, tạo nên các tiết mục vũ đạo tập thể được đồng bộ theo thời gian thực. Bên cạnh đó, các tiểu phẩm hài có sự tham gia của nhiều dòng robot khác nhau như A2, X2, G2 và robot hình thú D1 Pro cho thấy khả năng thích ứng của robot trong những ngữ cảnh biểu cảm, mang tính giải trí cao.

Robot Elf Xuan trình diễn khả năng ca hát.

Đáng chú ý, phần trình diễn ca hát với robot hình người siêu thực Elf Xuan gây ấn tượng bởi biểu cảm khuôn mặt chi tiết và mức độ tự nhiên trong cử chỉ, đặt ra những câu hỏi mới về ranh giới giữa công nghệ và trải nghiệm cảm xúc của con người trong tương lai gần.

Thông qua “AGIBOT Night 2026”, AGIBOT không tập trung phô diễn từng đột phá công nghệ riêng lẻ, mà nhấn mạnh khả năng vận hành ổn định và phối hợp quy mô lớn giữa nhiều dòng robot khác nhau. Đây được xem là yếu tố then chốt để robot hình người có thể bước ra khỏi giai đoạn thử nghiệm giới hạn, tiến tới triển khai thương mại trong các kịch bản thực tế.

Tính đến cuối năm 2025, AGIBOT cho biết đã xuất xưởng hơn 5.000 robot hình người trên toàn cầu. Mức độ sẵn sàng được thể hiện qua chương trình gala cho thấy doanh nghiệp này đang từng bước hoàn thiện năng lực từ sản xuất, tích hợp chuỗi cung ứng đến triển khai hệ thống quy mô lớn, những điều kiện cần để robot hình người có thể được nhân rộng và ứng dụng rộng rãi.