Hãng xe xây nhà máy ở Hưng Yên khoe robot hình người có thể nói được 10 thứ tiếng, di chuyển như người thật

Tại sự kiện “Công nghệ gặp gỡ AI” Chery AI Night 2026, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc là Chery (công ty mẹ của thương hiệu Omoda & Jaecoo) đã trưng bày các sản phẩm robot thế hệ mới. Các mẫu robot được chế tạo thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa Chery và công ty công nghệ Aimoga.

Mẫu robot hình người mang tên Mornine là tâm điểm của sự kiện, với các mẫu như robot cảnh sát thông minh “Wuyou” R001 và robot dịch vụ y tế “AiMOGA Care” RN001.

Phần khuôn mặt của robot được chế tạo từ chất liệu silicon chân thực để tạo sự gần gũi trong quá trình tương tác. Các kỹ sư đã thiết kế các khớp cơ học cho phép miệng của robot cử động đồng bộ với lời nói. Robot Mornine hoạt động hoàn toàn bằng hệ thống động cơ điện thay vì sử dụng hệ thống thủy lực như một số mẫu robot khác trên thị trường.

Về khả năng vận hành, robot Mornine có thể đạt tốc độ di chuyển tối đa là 1m/s. Tốc độ này tương đương với nhịp đi bộ của một người trưởng thành trong điều kiện bình thường. Hệ thống cảm biến và bộ điều khiển trung tâm giúp robot xử lý các địa hình phức tạp một cách ổn định.

Robot hình người Aimoga được giới thiệu trong 1 sự kiện ra mắt tại Bắc Kinh - Trung Quốc.

Robot Mornine được tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn của DeepSeek để hiểu và phản hồi các yêu cầu từ phía người dùng. Thiết bị này hỗ trợ tổng cộng 10 ngôn ngữ khác nhau, phát âm chuẩn đến 95%. Do đó, robot có thể trò chuyện và giải đáp thắc mắc của khách hàng tại nhiều khu vực địa lý khác nhau. Khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên giúp robot không chỉ trả lời theo kịch bản có sẵn mà còn có thể tư vấn dựa trên nhu cầu cụ thể của đối tượng giao tiếp.

Chery định hướng sử dụng Mornine vào ba lĩnh vực chính trong tương lai gần. Tại các showroom ô tô, robot sẽ đóng vai trò là một hướng dẫn viên bán hàng chuyên nghiệp để giới thiệu thông số kỹ thuật cho khách.

Trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, robot có thể tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ trực tiếp tại quầy. Ngoài ra, mẫu robot này còn được thiết kế để trở thành một trợ lý gia đình đắc lực cho người dùng. Khả năng kết nối giữa robot và hệ sinh thái nhà thông minh sẽ tạo ra sự thuận tiện tối đa trong sinh hoạt hằng ngày.

Robot hình người của Chery còn biết bán xe ô tô?

Bên cạnh robot hình người, Chery cũng giới thiệu mẫu robot bốn chân mang tên Argos. Robot này được phát triển với mục đích chính là trở thành người bạn đồng hành cho các hộ gia đình. Argos được trang bị hệ thống nhận diện khuôn mặt để phân biệt chủ nhân với những người xung quanh. Khi nhận được lệnh bằng giọng nói, Argos có thể thực hiện chính xác các yêu cầu từ người dùng. Thiết bị này cũng có khả năng phản hồi lại các tương tác vật lý như khi được vuốt ve hoặc chạm vào cơ thể.

Ngoài mục đích giải trí, Argos còn mang ý nghĩa nhân văn khi hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội. Robot có các tính năng hỗ trợ chuyên biệt dành cho người khiếm thính và người khiếm thị trong việc di chuyển.

Sự kiện ra mắt này cho thấy Chery đang đi theo xu hướng của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Tesla hay Xiaomi. Việc phát triển robot không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất ô tô mà còn mở ra những mảng kinh doanh mới.

Thị trường robot dịch vụ được đánh giá là còn nhiều dư địa phát triển trong những năm tới. Do đó, việc đầu tư sớm vào công nghệ này giúp doanh nghiệp tạo được lợi thế cạnh tranh đáng kể trước các đối thủ cùng ngành.

Tính đến năm 2025, AiMOGA Robotics đã cung cấp 300 robot và 1.000 chó robot cho 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Robot hình người Mornine của hãng đã đạt được cả chứng nhận phần cứng và phần mềm của EU, tạo nền tảng cho việc mở rộng toàn cầu.﻿