Nghịch lý: Sự kiện công nghệ lớn nhất nước Mỹ thành 'sân diễn' cho robot hình người Trung Quốc

Trang điện tử Interesting Engineering mô tả: "Sự kiện triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2026 diễn ra tại Las Vegas đã trở thành sàn diễn quan trọng cho công nghệ robot hình người".

Số liệu từ ban tổ chức cho thấy sự áp đảo rõ rệt của các đại diện đến từ Trung Quốc. Trong số 38 công ty tham gia, 21 công ty đến từ quốc gia tỉ dân, tất cả đều là những tên tuổi lớn như: Unitree Robotics, AgiBot, Galbot, EngineAI, Noetix Robotics và Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh, hay còn gọi là X-Humanoid. Đây là kết quả của một chiến lược phối hợp ở cấp quốc gia nhằm mục tiêu chi phối thị trường robot ngay từ giai đoạn sơ khai.

Đội quân robot hình người Trung Quốc đổ bộ nước Mỹ.

Cũng tại buổi triển lãm, các doanh nghiệp tiêu biểu như Unitree Robotics đã giới thiệu những mẫu sản phẩm có tính thực tiễn cao như Unitree G1 với mức giá cạnh tranh khoảng 16.000 USD. Bên cạnh đó, mẫu H1 (robot hình người chuyên dụng cho nhà máy) của đơn vị này cũng gây chú ý nhờ khả năng nhận biết toàn cảnh 360 độ và nâng được hàng hóa có tải trọng 15kg trong môi trường công nghiệp.

Trong khi đó, công ty AgiBot do cựu kỹ sư Huawei sáng lập cũng lần đầu mang toàn bộ danh mục sản phẩm đến triển lãm sau khi đạt mốc xuất xưởng hơn 5.000 robot. Doanh nghiệp này đặt kỳ vọng sẽ đạt mức doanh thu khoảng 142 triệu USD vào năm 2025.

Ngoài ra, Trung tâm Đổi mới Robot hình người Bắc Kinh cũng trình diễn nền tảng Tiangong nhằm xây dựng hệ sinh thái mã nguồn mở và thiết lập các tiêu chuẩn chung cho ngành.

Số lượng bằng sáng chế trong lĩnh vực robot của Trung Quốc gấp nhiều lần Mỹ.

Lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc còn được thể hiện qua các con số thống kê về sở hữu trí tuệ và năng lực sản xuất hàng loạt. Báo cáo từ Morgan Stanley chỉ ra rằng Trung Quốc đã nộp hơn 7.700 bằng sáng chế liên quan đến robot nhân hình trong vòng 5 năm qua. Con số này vượt xa mức 1.500 bằng sáng chế của Hoa Kỳ trong cùng giai đoạn.

Hệ sinh thái sản xuất sâu rộng tại Trung Quốc giúp các doanh nghiệp giảm thiểu đáng kể chi phí đầu vào. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị chuyển đổi nhanh chóng từ mô hình nghiên cứu sang sản phẩm thương mại thực tế.

Hiện nay, nhiều mẫu robot hình người đã được chào bán tại các trung tâm thương mại như những thiết bị điện tử gia dụng thông thường.

Dù Trung Quốc đang dẫn đầu về số lượng và khả năng tối ưu giá thành, các đối thủ quốc tế khác vẫn duy trì được những bước tiến công nghệ riêng biệt.

Boston Dynamics thuộc tập đoàn Hyundai đã ra mắt mẫu Atlas chạy điện thế hệ mới với trọng tâm là sự linh hoạt vượt trội trong môi trường công nghiệp nặng. Các đại diện từ Hàn Quốc khác như LG cũng tập trung vào phân khúc robot gia đình với các tính năng chuyên biệt như hỗ trợ công việc nội trợ.

CES 2026 đã chứng minh rằng ngành công nghiệp robot hình người đang dịch chuyển mạnh mẽ từ giai đoạn ý tưởng sang triển khai thực tế. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đang nắm giữ ưu thế lớn nhờ tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng cùng năng lực sản xuất với chi phí thấp hơn đáng kể.