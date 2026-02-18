Toyota Urban Cruiser Hyryder lộ bản 7 chỗ mới: Dài hơn, cụm đèn tinh chỉnh lại, có thể cạnh tranh Destinator

Mới đây, những hình ảnh rò rỉ về một mẫu SUV lạ đang chạy thử nghiệm tại vùng núi cao Ấn Độ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu. Dựa trên kiểu dáng đặc trưng, mẫu xe này được cho là phiên bản kéo dài của dòng Toyota Urban Cruiser Hyryder hiện hữu.

Chiếc Urban Cruiser Hyryder 7 chỗ lộ diện (bên trên) khi so sánh với bản 5 chỗ hiện hành (bên dưới). Ảnh: Rushlane

Sự xuất hiện này gián tiếp xác nhận rằng Toyota và Maruti Suzuki đã âm thầm khôi phục dự án SUV 7 chỗ, vốn từng bị đồn đoán là đã bị hủy bỏ trước đó. Urban Cruiser Hyryder có kích thước chỉ ngang Corolla Cross. Tuy nhiên, ở phân khúc này hiện không có xe 7 chỗ nào. Ở phân khúc nhỉnh hơn đang có "tân binh" 7 chỗ Mitsubishi Destinator cũng đang "hot" tại Đông Nam Á.

Quan sát kỹ từ những bức ảnh chụp lén, dù chiếc xe được ngụy trang khá kỹ nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy phần thân xe dài hơn đáng kể so với bản 5 chỗ thông thường. Phần đuôi xe được kéo dài thêm nhằm tạo không gian cho hàng ghế thứ ba, biến mẫu SUV đô thị này trở thành một lựa chọn thực dụng hơn cho các gia đình đông người.

Toyota Urban Cruiser Hyryder là mẫu xe nằm ở phân khúc lấp lửng giữa Yaris Cross và Corolla Cross. Ảnh tham khảo bản 5 chỗ: ST

Đặc biệt, nguồn tin tại hiện trường còn phát hiện hệ thống trục truyền động phía sau, cho thấy Toyota đang thử nghiệm biến thể dẫn động bốn bánh (AWD). Đây là một điểm cộng lớn giúp xe tăng khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

Về mặt thiết kế, Hyryder 7 chỗ dự kiến sẽ sở hữu diện mạo cao cấp hơn để tạo sự khác biệt với "người anh em" 5 chỗ. Những nâng cấp đáng mong chờ bao gồm cụm đèn hậu LED nối liền hiện đại, cản trước sau được tinh chỉnh hầm hố và bộ mâm hợp kim kích thước lớn giúp xe trông bệ vệ hơn trên đường phố.

Bản 7 chỗ hứa hẹn sẽ có những đường nét hiện đại hơn bản 5 chỗ. Ảnh tham khảo bản 5 chỗ: ST

Bên trong khoang lái, ngoài cấu hình ghế ngồi mới, xe có khả năng được trang bị thêm hệ thống an toàn ADAS cấp độ 2, màn hình giải trí cỡ lớn tích hợp công nghệ kết nối thông minh, ghế thông gió và cửa sổ trời toàn cảnh panorama.

Nội thất bản 7 chỗ sẽ được kéo dài không gian phía sau. Ảnh tham khảo bản 5 chỗ: ST

Về sức mạnh, Toyota nhiều khả năng sẽ giữ nguyên hai tùy chọn động cơ 1.5L xăng (mild-hybrid) và 1.5L Hybrid tự sạc (strong hybrid). Việc duy trì động cơ Hybrid mạnh mẽ trên một thân xác lớn hơn sẽ giúp mẫu xe này trở thành đối thủ đáng gờm về khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc.