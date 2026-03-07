Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ nói ‘cho phép Ấn Độ tạm thời mua dầu Nga’, Ấn Độ lập tức tuyên bố: ‘chưa bao giờ phải xin phép ai’

07-03-2026 - 19:56 PM | Thị trường

Phát ngôn của Ấn Độ được đưa ra gần như ngay lập tức sau khi Mỹ đưa ra tuyên bố của mình.

Ấn Độ hôm 7/3 tuyên bố sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga sau khi Hoa Kỳ tạm thời miễn trừ lệnh trừng phạt, cho phép các lô dầu hiện đang bị mắc kẹt trên biển được bán cho người mua Ấn Độ.

Việc miễn trừ, được Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành hôm 4/3, diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran và các cuộc tấn công trả đũa của Tehran trên khắp vùng Vịnh đã làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh.

Tuy nhiên, Cục Thông tin Báo chí Ấn Độ khẳng định rằng New Delhi không phụ thuộc vào “sự miễn trừ ngắn hạn” để mua dầu của Nga.

“Ấn Độ chưa bao giờ phụ thuộc vào sự cho phép của bất kỳ quốc gia nào để mua dầu của Nga”, chính phủ tuyên bố. “Ấn Độ vẫn đang nhập khẩu dầu của Nga ngay cả vào tháng 2/2026, và Nga vẫn là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ.”

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bãi bỏ mức thuế 25% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ vào tháng 2 như một phần của thỏa thuận thương mại tạm thời sau khi viện dẫn điều mà họ mô tả là “cam kết” của New Delhi về việc ngừng mua dầu của Nga.

Mỹ nói ‘cho phép Ấn Độ tạm thời mua dầu Nga’, Ấn Độ lập tức tuyên bố: ‘chưa bao giờ phải xin phép ai’ - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cam kết đó không được đề cập trong tuyên bố chung về thỏa thuận, và chính phủ Ấn Độ cũng không xác nhận hay phủ nhận điều đó, chỉ nói rằng việc mua dầu của họ được thực hiện vì lợi ích quốc gia.

Ấn Độ cho biết họ vẫn “dự trữ đầy đủ”, với hơn 250 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ để đối phó với những gián đoạn ngắn hạn.

Giá dầu thô toàn cầu đã tăng 8,5% vào ngày 6/3 và tăng gần 30% trong tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chỉ có sự “đầu hàng vô điều kiện” của Iran mới chấm dứt được cuộc chiến ở Trung Đông.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các quan chức của ông ở Washington đang xem xét việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga.

Đức Nam

