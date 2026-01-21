Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ: 'Chúng tôi đang đợi dầu thô Venezuela'

Tại Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, ông Sahney, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IOCL), đã đưa ra những nhận định quan trọng về chiến lược nguồn cung năng lượng. Vị lãnh đạo khẳng định các nhà máy lọc dầu của quốc gia Nam Á này hoàn toàn đủ khả năng xử lý dầu thô từ Venezuela, nếu nguồn cung được khôi phục.



"Nếu mọi thứ được dàn xếp ổn thỏa. Nếu rất nhiều dầu Venezuela sẵn sàng tràn ra thị trường, tại sao chúng tôi lại bỏ qua cơ hội đó", ông cho biết. ﻿

Cần phải biết, dầu thô của Venezuela chủ yếu thuộc loại "siêu nặng" với các đặc tính kỹ thuật phức tạp. Loại dầu này có chỉ số API thấp, thường dưới 10°, đi kèm hàm lượng lưu huỳnh và kim loại nặng ở mức cao. Do độ nhớt lớn và đặc tính tương đương nhựa đường ở nhiệt độ thường, dầu thô siêu nặng đòi hỏi quy trình xử lý khắt khe và công nghệ lọc hóa dầu hiện đại.

Sở dĩ ông Sahney tự tin như vậy là vì, các nhà máy lọc dầu lớn của Ấn Độ như IOCL hay Reliance được thiết kế với công nghệ hiện đại, có các tháp chưng cất và hệ thống bẻ gãy phân tử (cracking). Điều này cho phép họ tách bỏ tạp chất và "bẻ" các phân tử nặng thành các sản phẩm có giá trị cao như xăng và dầu diesel, từ đó tối ưu hóa biên lợi nhuận. Thực tế, Ấn Độ cũng đã từng chế biến loại dầu thô tương tự từ khoảng 8 đến 10 năm trước khi nguồn cung dầu từ Venezuela còn phổ biến trên thị trường quốc tế.

"Các nhà máy lọc dầu của chúng tôi rất đa dạng và mạnh mẽ. Chúng tôi có thể chế biến theo phương pháp pha trộn và đã sẵn sàng xử lý dầu thô Venezuela bất cứ khi nào", ông Sahney khẳng định.﻿

Lãnh đạo ngành dầu khí Ấn Độ khẳng định quốc gia này sở hữu công nghệ để lọc dầu thô siêu nặng của Venezuela.

Hiện tại, nền kinh tế Ấn Độ đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Trong cơ cấu ngành năng lượng, Ấn Độ vẫn duy trì sự phụ thuộc lớn vào nguồn dầu thô nhập khẩu. Riêng Tập đoàn IOCL đang phải nhập khẩu từ 85% đến 87% nhu cầu dầu thô để phục vụ sản xuất. Do đó, sự ổn định của giá dầu thế giới đóng vai trò then chốt đối với an ninh năng lượng và ổn định kinh tế của quốc gia này.

Về diễn biến thị trường, Ông Sahney cũng cho biết, giá dầu thô quốc tế đang duy trì trong khoảng 60-65 đô la/1 thùng trong vài tháng gần đây. Trong nửa năm qua, có thời điểm mức giá này đã giảm xuống dưới ngưỡng 60 đô la.

Theo đánh giá của lãnh đạo IOCL, đây là vùng giá phù hợp để duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo lợi ích cho cả bên mua lẫn bên bán. Biên lợi nhuận lọc dầu hiện nay cũng đang ở mức lành mạnh khi các biến động về mức chênh lệch giá sản phẩm trên thị trường quốc tế dần trở lại trạng thái bình thường

Trong thời gian tới, ngành dầu khí Ấn Độ sẽ tập trung đầu tư vào toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng. Các danh mục đầu tư bao gồm lĩnh vực hóa dầu hạ nguồn và nghiên cứu các giải pháp năng lượng sạch.