Giá bạc sáng nay tiếp đà giảm, bạc Phú Quý còn hơn 3,1 triệu đồng/lượng

09-03-2026 - 10:03 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới tiếp đà giảm.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 3.034.000 đồng/lượng (bán ra) và 3.128.000 đồng/lượng (mua vào).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 80.906.464 đồng/thỏi (bán ra) và 83.413.125 đồng/thỏi (mua vào), cập nhật lúc 09:02 ngày 9/3. Giá bạc trong 1 tuần qua đã giảm gần 14,5%, biến động theo giá thế giới.

Trên thế giới, giá bạc giảm hơn 4% xuống còn khoảng 80 đô la một ounce vào phiên đầu tuần, tiếp tục đà giảm của tuần trước do đồng đô la mạnh hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất giảm dần đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông.

Giá dầu đã tăng vọt lên trên 100 đô la một thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022 khi cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ hai, làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu tái diễn. Tình trạng gián đoạn gia tăng sau khi các tàu chở dầu bị chặn hiệu quả khỏi eo biển Hormuz, khiến một số nhà sản xuất Trung Đông phải cắt giảm sản lượng dầu thô.

Cuộc xung đột đã làm gián đoạn khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí đốt tự nhiên toàn cầu khi Iran nhắm mục tiêu vào các tàu trên tuyến đường vận chuyển quan trọng này. Sự tăng vọt của giá năng lượng có thể làm phức tạp triển vọng chính sách của Fed, củng cố dự đoán rằng việc cắt giảm lãi suất có thể bị trì hoãn.

Ngoài ra, bạc còn phải chịu thêm áp lực từ những lo ngại rằng chi phí năng lượng cao hơn có thể làm chậm tăng trưởng toàn cầu và làm giảm nhu cầu công nghiệp, một trụ cột chính của tiêu thụ kim loại này.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

