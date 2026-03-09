Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng nay, dầu thô tăng ‘dựng đứng’

09-03-2026 - 07:14 AM | Thị trường

Sáng nay, dầu thô tăng ‘dựng đứng’

Lần đầu tiên kể từ năm 2022, giá dầu thô vượt mốc 100 USD/thùng.

Giá dầu toàn cầu đã vượt mốc 100 đô la một thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022 khi sự leo thang xung đột quân sự ở Trung Đông tiếp tục làm giảm 20 triệu thùng dầu khỏi thị trường mỗi ngày.

Dầu Brent, chuẩn mực quốc tế, đã tăng 16,6% lên 108,10 đô la một thùng khi phiên giao dịch tuần mới bắt đầu tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương, lần đầu tiên giá thị trường vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng này kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng tăng vọt, tăng 19,6% lên 108,72 đô la một thùng.

Giá dầu tăng sau một cuối tuần leo thang xung đột ở Trung Đông, trong đó công ty dầu khí quốc gia Kuwait tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô “phòng ngừa”.

Giá dầu thô Brent và dầu WTI tăng "dựng đứng" trong phiên mở đầu tuần 9/3.

“Tình trạng thiếu hụt 20 triệu thùng dầu mỗi ngày đang ảnh hưởng đến cán cân thị trường dầu mỏ toàn cầu mà không có dấu hiệu cải thiện. Ngược lại, Tổng thống Trump đang yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, một viễn cảnh rất khó xảy ra. Mặc dù ban đầu các nhà quan sát có thể cho rằng việc ông ấy phớt lờ giá dầu đang ở mức thấp chỉ là một lời nói suông, nhưng giờ đây rõ ràng là không phải vậy”, ông nói.

Nhìn chung, giá dầu đã tăng rất mạnh so với mức chỉ hơn 60 đô la một thùng vào đầu năm. Giá đã tăng trong tháng Giêng và tháng Hai, trước khi tăng tốc sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran cách đây hơn một tuần, làm gián đoạn tuyến đường thương mại quan trọng cho nguồn cung dầu từ Trung Đông qua eo biển Hormuz.

Nỗi lo ngại về sự thiếu hụt dầu toàn cầu càng trầm trọng hơn vào cuối tuần trước khi Bộ trưởng Năng lượng Qatar dự đoán rằng nếu chiến tranh tiếp diễn không ngừng, tất cả các nhà xuất khẩu năng lượng vùng Vịnh sẽ buộc phải ngừng sản xuất trong vòng vài tuần và giá dầu sẽ tăng lên 150 đô la một thùng.

Các cơ sở lưu trữ dầu ở Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait đang đạt đến giới hạn, có nghĩa là các mỏ dầu lớn có thể cần phải đóng cửa nếu dầu thô không thể được xuất khẩu qua eo biển Hormuz ra thị trường toàn cầu.

Hàng trăm tàu chở dầu đang cố gắng đi qua eo biển đã phải dừng lại sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa "đốt cháy" bất kỳ tàu nào sử dụng tuyến đường thương mại này, nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Seigle cảnh báo rằng việc xuất khẩu dầu và khí đốt từ Trung Đông sẽ không được nối lại "cho đến khi các chủ tàu, nhà điều hành và công ty bảo hiểm cảm thấy đủ an toàn trước mối đe dọa từ các tàu chiến và máy bay, tên lửa, máy bay không người lái, tàu cao tốc và thủy lôi của Iran".

Nhà Trắng đã đề xuất các biện pháp đối phó như chuyển hướng dầu thô của Ả Rập Xê Út qua Biển Đỏ, sử dụng dự trữ dầu thô khẩn cấp của Mỹ hoặc mở rộng bảo hiểm do chính phủ hỗ trợ cho các công ty vận tải biển. Tuy nhiên, Seigle nói thêm rằng điều này sẽ không đủ để bù đắp cho sự mất mát 20 triệu thùng dầu mỗi ngày "hoặc bất kỳ con số nào tương tự".

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0%

Nóng: Đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% Nổi bật

Venezuela sắp ‘phát tài’, không phải nhờ dầu thô

Venezuela sắp ‘phát tài’, không phải nhờ dầu thô Nổi bật

Phát hiện một loại vật liệu mới có thể thay thế đất hiếm, chi phí rẻ hơn 20.000 lần

Phát hiện một loại vật liệu mới có thể thay thế đất hiếm, chi phí rẻ hơn 20.000 lần

07:00 , 09/03/2026
‘Nóng sốt’ giá xăng dầu

‘Nóng sốt’ giá xăng dầu

06:56 , 09/03/2026
Châu Âu dồn dập đón cú sốc lớn

Châu Âu dồn dập đón cú sốc lớn

06:30 , 09/03/2026
Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành xe điện: sạc nhanh như đổ xăng, sắp có mặt tại Việt Nam?

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành xe điện: sạc nhanh như đổ xăng, sắp có mặt tại Việt Nam?

00:01 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên