Nóng: Đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0%

Bộ Tài chính đang xây dựng nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. Hồ sơ đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo cơ quan soạn thảo, chiến tranh Mỹ, Israel và Iran đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam và thế giới.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0%.

Eo biển Hormuz hiện bị Iran phong toả khiến cho khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ nguồn dầu thô tại các nước Trung Đông: Iran, Iraq, UAE, Saudi Arabia, Kuwait... không thể đi qua eo biển này đến các nhà máy lọc dầu trên thế giới, đặc biệt đối với khu vực châu Á - nơi phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu thô Trung Đông .

Hậu quả, các nhà máy lọc dầu khu vực châu Á đã phải cắt giảm công suất, mở kho dự trữ dầu thô, hạn chế, dừng xuất khẩu sản phẩm xăng dầu. Nguồn sản phẩm khan hiếm khiến cho giá xăng dầu tại thị trường Singapore bị đẩy lên rất cao (cả giá Mops và Pre) nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Tương tự trường hợp của các nhà máy lọc dầu khu vực châu Á, một số nhà máy lọc dầu trong nước cũng gặp khó khăn khi nguồn cung dầu thô từ nước ngoài có nguy cơ thiếu hụt dẫn đến việc khó có thể thực hiện được hợp đồng giao hàng hiện hữu.

Các nhà cung cấp trong khu vực cũng đang xem xét tuyên bố bất khả kháng nếu tình trạng trên kéo dài khiến các nhà máy lọc dầu không có đủ nguồn dầu thô chạy ra sản phẩm.

Hiện nguồn xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam hầu hết nhập từ ASEAN và Hàn Quốc với mức thuế suất chủ yếu là 0% theo các cam kết FTA. Tuy nhiên, trước bối cảnh chung của cả thế giới thì việc mua xăng dầu thành phẩm của khu vực và Hàn Quốc cũng sẽ gặp khó khăn.

Nếu tiếp tục duy trì tình trạng trên, chiến tranh và phong tỏa eo biển Hormuz diễn ra kéo dài, trong khi nhập khẩu thay thế, bổ sung vừa khan hiếm vừa bị đội giá kép, thậm chí có thể không có hàng để mua nhập khẩu, nguồn cung trong nước gặp khó khăn sẽ dẫn đến bất lợi cho Việt Nam trên cả hai phương diện đảm bảo nguồn cung xăng dầu và bình ổn giá cả.

Trước yêu cầu đặc biệt cấp bách của thực tiễn cần phải có ngay giải pháp để các thương nhân đầu mối đa dạng hóa nguồn cung góp phần giải quyết tình hình trên. Bộ Công Thương đã đề xuất giải pháp điều chỉnh mức thuế nhập khẩu MFN đối với các mặt hàng xăng, dầu bằng 0% gửi Bộ Tài chính tổng hợp.

Để ứng phó, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 10% xuống 0% với các mặt hàng xăng động cơ không pha chì (thuộc các mã HS: 2710.12.21, 2710.12.22, 2710.12.24, 2710.12.25) và mặt hàng Naphtha, reformate cùng các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng động cơ (thuộc mã HS 2710.12.80).

Đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 7% xuống 0% với các mặt hàng nhiên liệu diesel, các loại dầu nhiên liệu (thuộc các mã HS 2710.19.71, 2710.19.72, 2710.19.79); nhiên liệu động cơ máy bay (thuộc mã HS 2710.19.81, 2710.19.82); các kerosine khác (thuộc mã HS 2710.19.83).

Giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 3% xuống 0% với mặt hàng Xylen (thuộc mã HS 2707.30.00), condensate (thuộc mã HS 2709.00.20), P-Xylen (thuộc mã HS 2902.43.00). Mặt hàng Hydrocarbon mạch vòng loại khác thuộc mã HS 2902.90.90 giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 2% xuống 0%.

Theo tính toán của Bộ Tài chính , với phương án giảm thuế như đề xuất nêu trên, ước giảm thu ngân sách là khoảng 1.024 tỷ đồng. Bộ Tài chính đề xuất nghị định sau khi được thông qua, có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30/4, trường hợp cần kéo dài sẽ trình Chính phủ xem xét, quyết định.