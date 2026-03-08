Giá gas tăng liên tục, doanh nghiệp điều chỉnh giá theo tuần

Ngày 8/3, Công ty cổ phần Gas Thủ Đức - Gas Biển Đông thông báo giá gas tăng đến 2.500 đồng/kg cho đến khi có thông báo mới.

Với mức giá mới, bình gas bán lẻ đến người dùng loại 12kg tăng thêm 30.000 đồng; bình 6kg thêm 15.000 đồng, bình 30kg tăng 75.000 đồng, bình 45kg tăng 112.500 đồng...

Giải pháp tạm thời được các doanh nghiệp áp dụng là chiết nhỏ bình gas để cung ứng cho nhu cầu khách hàng, bình gas 12kg sẽ chiết 8kg, 6kg với giá bán tương ứng trọng lượng. (Ảnh minh họa: VT GAS)

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vimexco Gas) cũng thông báo điều chỉnh giá bán từ hôm nay 8/3, với mức tăng 2.500 đồng/kg, tương đương bình gas 12kg tiêu dùng hộ gia đình thông thường tăng 30.000 đồng.

Tùy thương hiệu và khu vực, hiện bình gas bán lẻ với loại 12kg một số nơi đã lên khoảng 540.000 đồng. Tại các khu vực giao hàng thuận lợi, một số đại lý vẫn duy trì mức giá quanh 450.000 đồng.

Ngày 7/3, Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas, cũng thông báo điều chỉnh giá bán lẻ gas, với mức tăng thêm 30.000 đồng so với đầu tháng 3 cho bình 12kg. Mức giá này áp dụng từ ngày 7- 15/3.

Trước đó một ngày, Công ty Sopet Gas One cũng thông báo điều chỉnh tăng giá gas áp dụng từ ngày 6 - 10/3, với mức tăng 833 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi bình gas loại 12kg tăng thêm khoảng 10.000 đồng.

Gas South cũng thông báo giá khu vực TP.HCM và Đông Nam Bộ áp dụng từ ngày 6-13/3 với bình 12kg là 474.400 đồng.

Các công ty như dầu khí An Tâm cũng thông báo tăng 10.000 đồng/bình gas 12kg từ 6/3; gas Thủ Đức, gas Biển Đông, gas Gia Đình cũng tăng quanh 10.000 đồng/bình 12kg.

Mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp cho phép khách hàng chủ động chuyển đổi các nguồn khí để thay thế một cách linh hoạt đang được áp dụng.

Lý do giá gas tăng được các doanh nghiệp cho biết chủ yếu đến từ nguồn cung LPG bị gián đoạn đột ngột, trong khi chi phí xăng dầu và vận chuyển tăng mạnh và cảnh báo giá sau ngày 15/3 có thể tiếp tục biến động tăng.

Trước đó, đầu tháng 3, các doanh nghiệp gas tăng giá bán lẻ 2.000-2.500 đồng/bình 12kg, tùy thương hiệu và khu vực phân phối. Giá gas đến tay khách hàng dao động 430.000 - 435.000 đồng/bình 12kg.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hiện cơ cấu nguồn cung gas của Việt Nam gồm khoảng 50% sản xuất trong nước và 50% nhập khẩu. Nguồn cung gas trong nước hiện chịu tác động từ tình hình xung đột tại Trung Đông khá rõ rệt.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường trong giai đoạn khó khăn nguồn cung tạm thời, các doanh nghiệp đang đề xuất giải pháp linh hoạt là chia nhỏ bình gas.

Ông Trần Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty Khí miền Nam (PV GAS), kiến nghị thay vì chiết nạp đầy bình 12kg, công ty sẽ nạp 8kg mỗi bình để phân bổ nguồn cung hợp lý cho nhiều gia đình hơn.

Nhiều doanh nghiệp đang áp dụng điều chỉnh giá theo tuần trước biến động mạnh của thị trường. (Ảnh minh họa)

Công ty CP năng lượng Long Yin Long An cũng có thông báo gửi các cơ quan chức năng và hệ thống phân phối, tạm thời thay đổi quy cách chiết nạp gas trong giai đoạn nguồn cung gặp khó khăn. Thay vì chiết bình 12kg như trước đây, các tổng đại lý của doanh nghiệp này chiết bình gas thành 6kg, để bảo đảm đủ hàng cho các đại lý bán lẻ cho người dùng.

Doanh nghiệp này thông báo, bình gas còn 6kg dự kiến có giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng khoảng 270.000 đồng.

Tương tự, các loại bình lớn hơn cũng giảm trọng lượng, như bình 45kg chiết nạp còn khoảng 22kg, bình 50kg chiết nạp khoảng 25kg...

Sau khi nguồn cung gas ổn định, bình gas các thương hiệu Vina Pacific petro, City Petro, Vimexco do doanh nghiệp này cung cấp sẽ nạp đúng trọng lượng như ban đầu.

Công ty TNHH Thương mại khí dầu mỏ hóa lỏng Việt Úc cũng cho biết từ 7/3 phải sử dụng vỏ bình gas 12kg chiết nạp 6kg, để đảm bảo đủ tiêu thụ cho khách hàng trong khó khăn nguồn cung trước mắt.

Việc chiết nạp bình gas ít hơn khiến doanh nghiệp tăng chi phí vận chuyển, nhân công và nhiều loại chi phí khác. Tuy nhiên, đây là giải pháp phải thực hiện để ổn định thị trường.