Giá gas rục rịch tăng, điện khí LNG lo rủi ro nguồn cung vì chiến sự

Giá gas bắt đầu tăng

Theo dữ liệu từ các tổ chức theo dõi thị trường năng lượng quốc tế, giá LNG giao ngay tại châu Á đã tăng mạnh trong những ngày gần đây do lo ngại nguy cơ gián đoạn từ khu vực Vùng Vịnh, đặc biệt là Qatar. Có thời điểm, giá LNG tại thị trường Đông Bắc Á lên tới khoảng 25-27 USD/MMBtu (đơn vị đo năng lượng của khí tự nhiên), cao hơn đáng kể so với mức 16-18 USD/MMBtu vào đầu năm 2026. Mức tăng này phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Cùng với đó, chi phí vận chuyển LNG cũng leo thang nhanh chóng. Theo dữ liệu thị trường vận tải năng lượng, giá thuê tàu chở LNG giao ngay đã tăng từ khoảng 40.000 USD/ngày lên gần 300.000 USD/ngày chỉ trong vòng một tuần, tức tăng hơn 6 lần so với thời điểm trước khi xung đột leo thang. Nguyên nhân là nhiều tàu LNG phải điều chỉnh hành trình hoặc hạn chế đi qua khu vực Trung Đông do rủi ro an ninh tại eo biển Hormuz.

Giá khí LNG và cước phí vận chuyển tăng vọt do ảnh hưởng chiến sự Trung Đông.

Không chỉ LNG, thị trường LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) cũng ghi nhận xu hướng tăng giá từ đầu năm. Trên thị trường quốc tế, giá LPG thường tham chiếu theo giá hợp đồng CP (Contract Price) do tập đoàn năng lượng Saudi Aramco công bố hằng tháng, mức giá chuẩn để các nước châu Á tính toán nhập khẩu gas.

Theo dữ liệu thị trường, giá LPG tháng 3 ở mức khoảng 542 USD/tấn, tăng khoảng 17-20 USD/tấn so với mức khoảng 525 USD/tấn vào đầu năm. Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá khí trên thị trường quốc tế đang có xu hướng đi lên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông.

Theo số liệu của Cục Hải quan, năm 2025 Việt Nam nhập khẩu khoảng 3,6 triệu tấn khí hóa lỏng (bao gồm LNG và LPG) với kim ngạch hơn 2 tỷ USD. Do Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn LPG nhập khẩu, biến động giá quốc tế thường có độ trễ nhưng vẫn tác động trực tiếp tới thị trường gas trong nước.

Thực tế, thị trường gas trong nước đã bắt đầu phản ánh phần nào xu hướng tăng của thị trường quốc tế. Theo thông báo điều chỉnh giá của các doanh nghiệp gas, từ ngày 1/3, giá gas bán lẻ trong nước tăng khoảng 2.000-2.500 đồng/bình 12 kg, tùy thương hiệu và khu vực phân phối.

Giá gas bán lẻ trong nước dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Hiện giá gas dân dụng phổ biến trên thị trường dao động khoảng 430.000 - 435.000 đồng/bình 12 kg. Một số doanh nghiệp như Saigon Petro, Petrolimex Gas, City Petro đều điều chỉnh giá bán theo xu hướng này.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh gas, nếu mặt bằng giá LPG tiếp tục tăng, thị trường gas trong nước khó tránh khỏi những điều chỉnh trong thời gian tới. “Chỉ cần giá LPG thế giới tăng thêm khoảng 10-20 USD/tấn, giá gas bán lẻ trong nước có thể tăng thêm khoảng 3.000 - 7.000 đồng/bình 12 kg tùy từng doanh nghiệp và chi phí phân phối”, đại diện một doanh nghiệp gas cho biết.

Điện khí LNG theo dõi sát thị trường

Trong lĩnh vực phát điện, việc LNG tăng giá và tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn nguồn cung cũng đang tạo thêm áp lực đối với các dự án điện khí LNG tại Việt Nam.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Duy Giang - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết, đối với các dự án Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, nguồn LNG phục vụ các nhà máy điện hiện vẫn được đảm bảo theo các hợp đồng đã ký kết.

Theo ông Giang, trong ngắn hạn nguồn cung LNG chưa bị ảnh hưởng đáng kể bởi xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, nếu căng thẳng kéo dài và giá LNG tiếp tục tăng mạnh, chi phí phát điện có thể chịu áp lực đáng kể.

Các dự án điện khí LNG lo ảnh hưởng nguồn cung trong trường hợp chiến sự ở Trung Đông kéo dài.

“Từ nay đến khoảng tháng 5, nguồn cung cơ bản được đảm bảo, nhưng sau đó sẽ phải theo dõi thêm diễn biến thị trường”, ông Giang nói. Trong trường hợp giá LNG tiếp tục leo thang do rủi ro nguồn cung và chi phí vận tải tăng mạnh, chi phí nhiên liệu cho các nhà máy điện khí LNG có thể tăng lên, từ đó ảnh hưởng tới chi phí phát điện trong thời gian tới.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, trước tác động của chiến sự ở Trung Đông, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng nhiều phương án nhằm đảm bảo nguồn cung khí ổn định cho thị trường trong nước. Theo kế hoạch nhập khẩu LNG nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tiếp nhận 3 chuyến tàu LNG, trong đó riêng tháng 3 đã thu xếp 2 chuyến, mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn LNG. Nguồn khí này chủ yếu phục vụ cho các nhà máy điện và các khách hàng công nghiệp lớn.

Với lượng LNG tồn kho và các chuyến hàng đã được thu xếp, PV GAS cho hay, nguồn khí cho phát điện có thể được đảm bảo ít nhất đến hết tháng 4. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng lưu ý rằng khoảng 70% lượng LNG nhập khẩu của Việt Nam hiện đến từ Trung Đông, do đó nếu xung đột tại khu vực này kéo dài hoặc leo thang, chuỗi cung ứng khí của Việt Nam có thể chịu tác động nhất định.

Để giảm thiểu rủi ro, PV GAS cho biết đang chủ động đa dạng hóa nguồn nhập khẩu LPG và LNG, đồng thời tăng sản lượng khí trong nước từ các nhà máy xử lý khí như Dinh Cố và Cà Mau nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.