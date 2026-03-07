Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 7-3: Tăng tiếp, một loại cà phê đang được yêu thích vào vụ

07-03-2026 - 09:33 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay tăng tiếp với Arabica và Robusta; Quảng Trị bước vào thu hoạch cà phê mít (liberica), một loại cà phê rất được yêu thích gần đây

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 7-3 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 2-21 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng mạnh hơn, từ 80-100 USD/tấn.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026: giá Robusta tăng 21 USD/tấn, lên 3.772 USD/tấn, giá Arabica tăng 100 USD/tấn, lên 6.470 USD/tấn.

Như vậy, trong tuần qua, giá Robusta kỳ hạn tham chiếu đã tăng 4 phiên, chỉ 1 phiên hạ, so với cuối tuần trước đã tăng 148 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, trong nước dự báo sẽ tăng thêm từ mức bình quân 96.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 2026: Tăng mạnh , cà phê mít hấp dẫn thị trường - Ảnh 2.

Giá cà phê một số kỳ hạn chốt rạng sáng 7-3: Nguồn giacaphe.com

Giá cà phê hôm nay 2026: Tăng mạnh , cà phê mít hấp dẫn thị trường - Ảnh 3.

Cà phê mít đang được săn đón

Giá cà phê trong nước tại các khu vực không chênh lệch nhiều, thấp nhất tại khu vực Lâm Đồng 96.000 đồng/kg; các khu vực khác gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi đồng giá 96.500 đồng/kg.

Vụ cà phê chính của Việt Nam đã kết thúc. Tuy nhiên, tại Quảng Trị, một dòng cà phê bản địa có tên cà phê mít đang bước vào thu hoạch.

Từ loại cà phê mọc bờ rào, giá trị thấp, nay cà phê mít thành đặc sản, được săn đón. Nguyên nhân đến từ việc thay đổi cách chế biến, từ bán xô làm cà phê hòa tan đến việc chế biến cầu kỳ để rang xay, tạo nên những hương vị đặc biệt.

Căng thẳng Trung Đông: Lộ diện loạt mặt hàng tiếp theo bước vào chu kỳ tăng giá sau dầu thô, Việt Nam đang nhập khẩu rất nhiều


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căng thẳng Trung Đông: Lộ diện loạt mặt hàng tiếp theo bước vào chu kỳ tăng giá sau dầu thô

Căng thẳng Trung Đông: Lộ diện loạt mặt hàng tiếp theo bước vào chu kỳ tăng giá sau dầu thô Nổi bật

Riêng tuần này, giá dầu đã tăng 35%

Riêng tuần này, giá dầu đã tăng 35% Nổi bật

Suzuki ra mắt xe tay ga 125cc mới, giá siêu rẻ chỉ từ 23 triệu đồng

Suzuki ra mắt xe tay ga 125cc mới, giá siêu rẻ chỉ từ 23 triệu đồng

09:00 , 07/03/2026
Chính phủ cho phép điều hành ngay giá xăng dầu nếu giá cơ sở tăng từ 7%

Chính phủ cho phép điều hành ngay giá xăng dầu nếu giá cơ sở tăng từ 7%

08:30 , 07/03/2026
Thị trường hoa 8/3: Giá tăng, khách chọn bó hoa vừa túi tiền

Thị trường hoa 8/3: Giá tăng, khách chọn bó hoa vừa túi tiền

08:10 , 07/03/2026
Mỹ bật đèn xanh, 1 quốc gia BRICS nhận tin vui

Mỹ bật đèn xanh, 1 quốc gia BRICS nhận tin vui

08:01 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên