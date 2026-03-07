Thị trường hoa 8/3: Giá tăng, khách chọn bó hoa vừa túi tiền

Mỗi dịp 8/3, hoa tươi luôn là món quà được nhiều người lựa chọn để gửi gắm tình cảm tới những người phụ nữ thân yêu. Tuy nhiên, năm nay, thị trường hoa ghi nhận nhiều biến động khi nguồn cung sụt giảm, hoa trong nước bị mưa nhiều nên sản lượng thấp hơn, còn dòng hoa nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông. Tất cả điều đó đã khiến giá hoa bán lẻ tăng khoảng 20%. Trong khi đó, ghi nhận thị trường hoa trong dịp 8/3 này, người tiêu dùng cũng có xu hướng điều chỉnh mức chi tiêu.

Những ngày cận kề 8/3, nhiều cửa hàng hoa tại Hà Nội đã bắt đầu tấp nập khách ra vào. Với nhiều người, hoa vẫn là sự lựa chọn quen thuộc để gửi gắm tình cảm.

Theo các cửa hàng hoa, sức mua năm nay vẫn khá ổn định nhưng mức chi tiêu của khách hàng có phần thận trọng hơn. Những bó hoa có giá vừa phải đang được lựa chọn nhiều nhất.

"Năm ngoái khách mua tầm giá 700.000 - 1 triệu đồng, năm nay thì 300.000 đến 500.000 đồng là cao nhất", bà Nguyễn Thị Hồng - nhân viên Cửa hàng hoa Phương Linh cho hay.

Ở phân khúc hoa cao cấp hơn là dòng hoa nhập khẩu, ghi nhận phần lớn người tiêu dùng chi mua tầm giá 1 - 3 triệu đồng thay vì tầm giá 3 - 5 triệu đồng như các năm trước. Bên cạnh đó, dòng hoa nhập khẩu năm nay cũng không đa dạng do thiếu một số loại hoa vì ảnh hưởng xung đột Trung Đông.

"Những hoa nhập khẩu đi từ Hà Lan hay Ecuador về đều có ảnh hưởng khi mà phải đi đường vòng, hoặc có những chuyến hàng hoàn toàn bị hủy", chị Thanh Vân - Phó Giám đốc kinh doanh Liti Florist cho hay.

Dù năm nay thị trường có nhiều biến động về giá và nguồn cung, những bó hoa vẫn là lựa chọn quen thuộc trong ngày 8/3 như thay lời yêu thương dành cho phái đẹp.