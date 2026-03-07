Đêm trải nghiệm Galaxy AI bùng nổ cùng Galaxy S26

Tại sự kiện, khách tham dự có cơ hội khám phá không gian trải nghiệm Galaxy AI cùng loạt hoạt động thú vị. Nổi bật là khu vực Check-in Gương Galaxy AI, nơi khách hàng có thể lưu lại khoảnh khắc tại không gian trưng bày đặc biệt và nhận quà từ chương trình.

Từ nay đến hết ngày 8/3, khi chia sẻ hình ảnh tại khu vực này theo hướng dẫn trên trang FPT Shop, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng tai nghe Galaxy Buds 3 hoặc voucher giảm 500.000 đồng khi mua điện thoại Samsung.

Bên cạnh đó, chuỗi minigame tặng quà cùng chương trình Live Band Concert cũng góp phần khuấy động bầu không khí, mang đến trải nghiệm trẻ trung, hiện đại và giàu cảm hứng cho khách tham dự.

Khách hàng đến trải nghiệm và nhận sản phẩm Galaxy S26 series tại sự kiện mở bán của FPT Shop.

Tại FPT Shop, Samsung Galaxy S26 series được phân phối chính hãng với mức giá khởi điểm từ 25.990.000 đồng cho Galaxy S26, 29.990.000 đồng cho Galaxy S26 Plus và 36.990.000 đồng cho Galaxy S26 Ultra (tùy phiên bản bộ nhớ). Nhân dịp mở bán, hệ thống triển khai nhiều chương trình ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng sở hữu dòng flagship mới nhất của Samsung.

Cụ thể, chương trình thu cũ đổi mới trợ giá đến 4.000.000 đồng. Khách hàng mua kèm SIM FPT được trợ giá đến 4.000.000 đồng, đồng thời tận hưởng các gói data tốc độ cao. Hệ thống cũng hỗ trợ trả góp 0% lên đến 18 tháng thông qua Samsung Finance+, các công ty tài chính và thẻ tín dụng ngân hàng.

Ngoài ra, khách hàng có thể mua kèm các sản phẩm trong hệ sinh thái Samsung với mức giảm đến 50% (tùy sản phẩm). Đặc biệt, những khách hàng nhận máy ngay tại sự kiện còn được tặng củ sạc nhanh 25W, gấu bông và hoa nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, đồng thời nhận thêm ưu đãi khi mua phụ kiện chính hãng Samsung.

Ghi nhận tại sự kiện, nhiều khách hàng đánh giá cao những nâng cấp trên Samsung Galaxy S26 series. Thiết bị gây ấn tượng với thiết kế mỏng nhẹ, hoàn thiện cao cấp cùng hiệu năng mạnh mẽ nhờ vi xử lý Exynos 2600 tiến trình 2 nm, giúp xử lý nhanh và tối ưu năng lượng. Dòng sản phẩm mới cũng được tích hợp hệ thống Galaxy AI với các tính năng như Circle to Search và Now Nudge, mang lại trải nghiệm thông minh và tiện lợi hơn.

Bên cạnh đó, camera 50MP hỗ trợ zoom quang 2x cùng công nghệ Nightography giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng. Máy còn sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X 120Hz và viên pin 4.300 mAh, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung hàng ngày.

Ông Phan Trần Thành – Phó Giám đốc Ngành hàng Điện thoại, Hệ thống FPT Shop chia sẻ: "Samsung Galaxy S26 series được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trên thị trường nhờ những nâng cấp mạnh mẽ về AI, hiệu năng vượt trội cùng thiết kế mới ấn tượng, đặc biệt trên dòng Ultra".

Điểm nhấn của chương trình là phần bốc thăm may mắn với giải thưởng Galaxy Watch 8 – thế hệ đồng hồ thông minh mới nhất của Samsung. Ngay tại sự kiện, ban tổ chức đã tìm ra vị khách may mắn nhận được phần quà đặc biệt này.



