Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Riêng tuần này, giá dầu đã tăng 35%

07-03-2026 - 06:51 AM | Thị trường

Đây là mức tăng hàng tuần lớn nhất trong lịch sử giao dịch hợp đồng tương lai của dầu thô WTI.

Giá dầu thô Mỹ hôm 6/3 đã ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất trong lịch sử giao dịch hợp đồng tương lai, khi cuộc chiến leo thang ở Trung Đông gây ra sự gián đoạn lớn đối với nguồn cung nhiên liệu toàn cầu.

Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng vọt 12,21%, tương đương 9,89 đô la, đóng cửa ở mức 90,90 đô la mỗi thùng. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 8,52%, tương đương 7,28 đô la, chốt ở mức 92,69 đô la mỗi thùng.

Giá dầu thô Mỹ tăng vọt 35,63%, ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất trong lịch sử hợp đồng tương lai kể từ năm 1983. Giá dầu Brent tăng khoảng 28%, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4/2020.

Giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu và dầu WTI tăng chóng mặt trong tuần qua.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến kéo dài có thể gây thiệt hại nặng nề cho thị trường dầu khí toàn cầu. Cuộc chiến đã khiến giao thông trên eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng cho nguồn cung năng lượng, gần như tê liệt.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad al-Kaabi, nói với tờ Financial Times hôm 6/3 rằng giá dầu thô có thể đạt mức 150 đô la một thùng trong những tuần tới nếu các tàu chở dầu không thể đi qua eo biển Hormuz.

Điều này có thể “làm suy yếu nền kinh tế thế giới”, ông Kaabi nói.

“Chúng tôi dự đoán tất cả những ai chưa viện dẫn trường hợp bất khả kháng sẽ làm như vậy trong vài ngày tới nếu tình trạng này tiếp diễn”, ông Kaabi nói với tờ FT. “Tất cả các nhà xuất khẩu trong khu vực Vịnh sẽ phải viện dẫn trường hợp bất khả kháng. Nếu họ không làm vậy, đến một lúc nào đó họ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, và đó là sự lựa chọn của họ.”

Chính quyền ông Donald Trump hôm 6/3 đã công bố chương trình bảo hiểm trị giá 20 tỷ đô la cho các tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư, mặc dù biện pháp này không làm dịu bớt thị trường dầu thô.

Iraq đã ngừng sản xuất 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, hai quan chức Iraq nói với Reuters hôm 3/3. Kuwait cũng đã bắt đầu cắt giảm sản lượng sau khi hết không gian lưu trữ, những người quen thuộc với vấn đề này nói với Wall Street Journal.

“Thị trường đang chuyển từ việc định giá rủi ro địa chính trị thuần túy sang đối phó với sự gián đoạn hoạt động hữu hình,” Natasha Kaneva, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại JPMorgan, cho biết trong một bản ghi chú gửi khách hàng hôm 6/3.

Việc cắt giảm sản lượng có thể lên tới gần 6 triệu thùng/ngày vào cuối tuần tới nếu eo biển không được mở cửa cho giao thông, Kaneva cho biết. JPMorgan dự đoán Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng sẽ sớm công bố hạn chế nguồn cung trong tuần tới.

Theo CNBC﻿

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căng thẳng Trung Đông: Lộ diện loạt mặt hàng tiếp theo bước vào chu kỳ tăng giá sau dầu thô, Việt Nam đang nhập khẩu rất nhiều

Căng thẳng Trung Đông: Lộ diện loạt mặt hàng tiếp theo bước vào chu kỳ tăng giá sau dầu thô, Việt Nam đang nhập khẩu rất nhiều Nổi bật

Trung Quốc cấm xuất khẩu, một mặt hàng lập tức tăng giá sốc 140 lần: Là nguyên liệu cực kỳ quan trọng, Việt Nam cũng là ‘ông trùm’ thế giới với 3,5 triệu tấn

Trung Quốc cấm xuất khẩu, một mặt hàng lập tức tăng giá sốc 140 lần: Là nguyên liệu cực kỳ quan trọng, Việt Nam cũng là ‘ông trùm’ thế giới với 3,5 triệu tấn Nổi bật

Căng thẳng Trung Đông: Một quốc gia có tiềm năng thành cửa ngõ đưa hàng Việt xuất khẩu vào khu vực

Căng thẳng Trung Đông: Một quốc gia có tiềm năng thành cửa ngõ đưa hàng Việt xuất khẩu vào khu vực

05:30 , 07/03/2026
Chiếc iPhone đang có giá chạm đáy, chỉ còn hơn 6 triệu đồng

Chiếc iPhone đang có giá chạm đáy, chỉ còn hơn 6 triệu đồng

21:58 , 06/03/2026
'Hỏa tốc' kiểm tra việc găm hàng, đẩy giá xăng dầu

'Hỏa tốc' kiểm tra việc găm hàng, đẩy giá xăng dầu

21:35 , 06/03/2026
Trung Quốc, Ấn Độ nhận tin buồn từ Iran, Nga bất ngờ đón niềm vui lớn

Trung Quốc, Ấn Độ nhận tin buồn từ Iran, Nga bất ngờ đón niềm vui lớn

20:45 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên