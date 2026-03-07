Riêng tuần này, giá dầu đã tăng 35%

Giá dầu thô Mỹ hôm 6/3 đã ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất trong lịch sử giao dịch hợp đồng tương lai, khi cuộc chiến leo thang ở Trung Đông gây ra sự gián đoạn lớn đối với nguồn cung nhiên liệu toàn cầu.

Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng vọt 12,21%, tương đương 9,89 đô la, đóng cửa ở mức 90,90 đô la mỗi thùng. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 8,52%, tương đương 7,28 đô la, chốt ở mức 92,69 đô la mỗi thùng.

Giá dầu thô Mỹ tăng vọt 35,63%, ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất trong lịch sử hợp đồng tương lai kể từ năm 1983. Giá dầu Brent tăng khoảng 28%, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4/2020.

Giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu và dầu WTI tăng chóng mặt trong tuần qua.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến kéo dài có thể gây thiệt hại nặng nề cho thị trường dầu khí toàn cầu. Cuộc chiến đã khiến giao thông trên eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng cho nguồn cung năng lượng, gần như tê liệt.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad al-Kaabi, nói với tờ Financial Times hôm 6/3 rằng giá dầu thô có thể đạt mức 150 đô la một thùng trong những tuần tới nếu các tàu chở dầu không thể đi qua eo biển Hormuz.

Điều này có thể “làm suy yếu nền kinh tế thế giới”, ông Kaabi nói.

“Chúng tôi dự đoán tất cả những ai chưa viện dẫn trường hợp bất khả kháng sẽ làm như vậy trong vài ngày tới nếu tình trạng này tiếp diễn”, ông Kaabi nói với tờ FT. “Tất cả các nhà xuất khẩu trong khu vực Vịnh sẽ phải viện dẫn trường hợp bất khả kháng. Nếu họ không làm vậy, đến một lúc nào đó họ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, và đó là sự lựa chọn của họ.”

Chính quyền ông Donald Trump hôm 6/3 đã công bố chương trình bảo hiểm trị giá 20 tỷ đô la cho các tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư, mặc dù biện pháp này không làm dịu bớt thị trường dầu thô.

Iraq đã ngừng sản xuất 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, hai quan chức Iraq nói với Reuters hôm 3/3. Kuwait cũng đã bắt đầu cắt giảm sản lượng sau khi hết không gian lưu trữ, những người quen thuộc với vấn đề này nói với Wall Street Journal.

“Thị trường đang chuyển từ việc định giá rủi ro địa chính trị thuần túy sang đối phó với sự gián đoạn hoạt động hữu hình,” Natasha Kaneva, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại JPMorgan, cho biết trong một bản ghi chú gửi khách hàng hôm 6/3.

Việc cắt giảm sản lượng có thể lên tới gần 6 triệu thùng/ngày vào cuối tuần tới nếu eo biển không được mở cửa cho giao thông, Kaneva cho biết. JPMorgan dự đoán Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng sẽ sớm công bố hạn chế nguồn cung trong tuần tới.

Theo CNBC﻿