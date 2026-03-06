Chiếc iPhone đang có giá chạm đáy, chỉ còn hơn 6 triệu đồng

Dù đã ra mắt từ năm 2018, iPhone XS Max vẫn giữ được một sức hút riêng nhờ mức giá hiện tại đã xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Tuy không thể cạnh tranh với các dòng flagship đời mới, chiếc điện thoại này vẫn mang đến trải nghiệm iOS mượt mà cùng màn hình chất lượng cao, cực kỳ phù hợp cho những người dùng chỉ có nhu cầu sử dụng cơ bản hàng ngày.

iPhone XS Max đánh dấu bước ngoặt lớn của Apple khi là mẫu iPhone tràn viền đầu tiên sở hữu kích thước màn hình lên đến 6.5 inch. Trải qua nhiều năm, ngôn ngữ thiết kế cốt lõi với khung viền thép không gỉ sáng bóng và mặt lưng kính cao cấp vẫn giúp chiếc máy này giữ được vẻ sang trọng, không hề mang lại cảm giác lỗi thời. Điểm nhấn đáng giá nhất chính là tấm nền OLED cao cấp, mang lại màu sắc rực rỡ, độ tương phản sâu và không gian hiển thị rộng rãi, đáp ứng cực tốt cho nhu cầu xem phim hay lướt web.

Bước sang tháng 3/2026, giá bán của iPhone XS Max trên thị trường máy cũ đã giảm xuống mức vô cùng hấp dẫn. Người dùng hiện chỉ cần bỏ ra khoảng 4.9 triệu đồng cho phiên bản 64GB. Các tùy chọn dung lượng cao hơn như 256GB và 512GB cũng chỉ dao động trong khoảng từ 6.19 đến 6.59 triệu đồng . Đa số các sản phẩm trên thị trường hiện nay đều là hàng qua sử dụng (like new) phiên bản quốc tế. Với mức giá này, iPhone XS Max đang cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu smartphone Android tầm trung giá rẻ, mang đến một lựa chọn trải nghiệm hệ sinh thái Apple tiết kiệm nhất.

Được trang bị con chip Apple A12 Bionic, iPhone XS Max không còn là một cỗ máy cày game đồ họa nặng hay xử lý các tác vụ phức tạp trong năm 2026. Tuy nhiên, với sự tối ưu tốt của hệ điều hành iOS, máy vẫn xử lý trơn tru các ứng dụng phổ thông như Facebook, YouTube, TikTok hay Zalo. Hệ thống camera kép 12MP hỗ trợ zoom quang học 2X vẫn làm rất tốt nhiệm vụ ghi lại khoảnh khắc thường ngày trong điều kiện đủ sáng, mang đến màu sắc chân thực và độ chi tiết ổn định, dù không thể so sánh với các công nghệ nhiếp ảnh điện toán trên những thế hệ iPhone mới ra mắt gần đây.

Cần nhìn nhận thực tế rằng iPhone XS Max không dành cho những người đam mê công nghệ hay tìm kiếm một thiết bị để sử dụng cường độ cao trong nhiều năm tới. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho học sinh, sinh viên, người lớn tuổi, hoặc những ai đang cần một chiếc điện thoại phụ sang trọng, màn hình đẹp để phục vụ việc liên lạc và giải trí nhẹ nhàng. Khi quyết định mua máy, người dùng cũng nên ưu tiên tìm đến các hệ thống bán lẻ uy tín, có chế độ bảo hành rõ ràng để đảm bảo chất lượng linh kiện bên trong.