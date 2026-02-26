Đây là Galaxy S26 Ultra: Giá từ 37 triệu, sở hữu 1 tính năng chưa điện thoại nào có

Galaxy S26 Ultra vừa chính thức ra mắt. Đây là một trong những chiếc Android tốt nhất năm 2026, thể hiện nỗ lực cao nhất của Samsung trong công nghệ di động.

S26 Ultra là chiếc smartphone cao cấp kích thước lớn nhưng mỏng, tập trung vào yếu tố trải nghiệm – từ hiệu năng đến camera. Trong đó, tính năng bảo mật là điểm nổi bật nhất, cũng là điểm khác biệt lớn nhất so với các điện thoại thông minh hiện nay. Tính năng này hoạt động ở cấp độ điểm ảnh, có thể tự động ẩn nội dung của các ứng dụng và thông báo mà bạn lựa chọn khỏi người khác bằng cách giới hạn góc nhìn.

Có 2 chế độ bảo mật để người dùng lựa chọn gồm bảo mật tiêu chuẩn và bảo mật tối đa. Ở chế độ tối đa, chất lượng hình ảnh và độ tương phản của màn hình sẽ bị giảm đi nhưng điều đó không thành vấn đề nếu bạn muốn giữ kín thông tin cá nhân. Về cơ bản, các điểm ảnh của màn hình sẽ chỉ phát ra ánh sáng thẳng về phía trước, vì vậy chỉ có người trực tiếp sử dụng máy mới xem được nội dung.

Ở góc nhìn nghiêng, người khác sẽ không thể xem được nội dung hiển thị trên màn hình máy.

Các thông số còn lại của màn hình bao gồm kích thước 6,9 inch Dynamic AMOLED độ phân giải QHD+. Thiết kế của máy gần như không đổi nhưng mỏng hơn thế hệ trước. Độ mỏng được giảm xuống còn 7,9 mm, so với 8,2 mm của S25 Ultra và 8,6 mm của S24 Ultra. Cân nặng của S26 Ultra là 214 gram – nhẹ hơn đôi chút so với iPhone 17 Pro Max.

Camera chính của máy vẫn có độ phân giải 200 MP, khẩu độ lớn hơn f/1.4 – cho phép thu sáng tốt hơn 50% so với thế hệ trước, kết hợp 2 camera telephoto và camera siêu rộng 50 MP f/1.9.

Tính năng Pro Scaler giúp chụp ảnh với các cạnh sắc nét hơn, công nghệ mDNle cải thiện độ chính xác của màu. AI giúp hỗ trợ cải tiến nhiều tính năng camera. Ví dụ, Photo Assist dùng AI để làm sạch hoặc thêm đối tượng vào ảnh, điều chỉnh ánh sáng và màu sắc để mọi thứ trông tự nhiên hơn. Creative Studio biến ý tưởng của bạn thành nhãn dán, hình nền hoặc thiệp để sử dụng trực tiếp khi gõ phím. Audio Eraser giờ đây hoạt động trên cả những ứng dụng như YouTube và Instagram.

Các phiên bản màu sắc phổ thông của S26 Ultra.

Các tính năng quay video cũng được nâng cấp. Công nghệ Super Steady Firm sử dụng dữ liệu từ con quay hồi chuyện và gia tốc kế theo thời gian thực để giữ cho đường chân trời luôn cân bằng. Tính năng Frame cho phép quay video 4K với chế độ tự căn khung.

Sản phẩm trang bị con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, tuỳ chọn RAM 12-16 GB, dung lượng 256 GB-1TB. S26 Ultra cũng sử dụng công nghệ tản nhiệt bằng buồng hơi, cho khả năng tản nhiệt tốt hơn 20%.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Samsung giữ viên pin cho dòng S Ultra ở mức 5.000 mAh. Tin tốt là máy sạc nhanh hơn (cả có dây và không dây). Khi cắm sạc, S26 Ultra có thể sạc từ 0-75% trong khoảng 30 phút. Mặc dù vậy nếu so với các đối thủ Trung Quốc, thông số này không thể coi là ấn tượng.

Cuối cùng là các tính năng và AI – một đặc trưng của các sản phẩm Galaxy. AI-Powered Screenshot là một tính năng mới. Sau khi bạn chụp ảnh màn hình, nó sẽ được phân loại vào 1 trong 8 danh mục để bạn dễ tìm thấy những ảnh cũ đã chụp màn hình từ lâu.

Now Nudge biến ngữ cảnh thành hành động – ví dụ đề xuất một khoảng thời gian trống trong lịch khi bạn thảo luận kế hoạch với bạn bè.

Now Brief tóm tắt thông tin liên quan dựa trên ngữ cảnh cá nhân. Nói cách khác, nó học hỏi từ các thông báo, tin nhắn để làm nổi bật các nội dung liên quan cho ngày hôm đó. Ví dụ nếu bạn phải rời đi sớm cho một cuộc hẹn, Now Bar có thể đề xuất đặt xe kịp thời.

3 phiên bản S26, S26+ và S26 Ultra.

Galaxy S26 Ultra có mặt tại Việt Nam với các tuỳ chọn màu sắc chung gồm tím colbalt, trắng, đen và xanh sky blue và 2 màu độc quyền trên website của Samsung là vàng hồng và bạc. Người dùng Việt Nam đã có thể đặt trước sản phẩm từ hôm nay (26/2) và nhận hàng vào ngày 10/3.

Galaxy S26 Ultra có giá bán từ 36,99 triệu đồng cho bản 12 GB + 256 GB đến 51,99 triệu đồng cho bản dung lượng cao nhất 16 GB + 1 TB.

Ngoài S26 Ultra, hãng cũng giới thiệu các phiên bản tiêu chuẩn hơn gồm S26 với giá từ 25,99 triệu và S26+ với giá từ 29,99 triệu đồng. Người dùng sẽ nhận nhiều ưu đãi đặc quyền nếu đặt trước sản phẩm nhân đôi bộ nhớ và giảm giá mua phụ kiện.



