Xếp hàng từ tối hôm trước, xuyên đêm chờ lấy số mua vàng Vía Thần tài

16 năm liên tiếp xếp hàng xuyên đêm mua vàng ngày Vía Thần tài

4h sáng, khi phố xá còn thưa vắng, khu vực Trần Nhân Tông - “phố vàng” của Hà Nội đã bắt đầu rộn ràng. Trước cửa nhiều tiệm vàng, người dân ngồi thành hàng dài trên vỉa hè.

Khoảng 4h30, lượng người đổ về ngày một đông. Các cửa hàng bắt đầu phát số thứ tự, hướng dẫn khách xếp hàng theo khu vực. Lực lượng bảo vệ túc trực liên tục để điều tiết dòng người, tránh chen lấn. Không khí vừa háo hức, vừa căng thẳng vì ai cũng muốn mình là một trong những khách hàng đầu tiên bước vào “mở hàng”.

Khách hàng xếp hàng từ sáng sớm ngày 26/2.

Giữa dòng người đủ mọi lứa tuổi, từ người trẻ đến người cao tuổi, điểm chung là niềm tin vào “lộc đầu năm”. Có người chỉ mua 0,5 -1 chỉ vàng nhẫn, có người mua vài chỉ hoặc nhiều hơn. Dù số lượng khác nhau, phần lớn đều cho biết việc mua vàng ngày này mang ý nghĩa tinh thần.

Tối từ 21h hôm trước, khi nhiều cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông còn chưa đóng cửa, một người đàn ông đã lặng lẽ mang ghế ra ngồi trước cửa tiệm vàng quen thuộc. Ông không phải người bán hàng, mà là khách mua và là “khách quen đặc biệt” suốt 16 năm qua.

Ông Tô Hoà Bình (70 tuổi) cho biết: “Tôi đi từ 21h hôm qua. Mọi năm thì hơn 3 giờ sáng mới đến, nhưng năm nay thấy ngày thường đã đông quá nên mình phải đi sớm".

Ông Tô Hoà Bình (Đống Đa, Hà Nội) 70 tuổi có 16 năm liên tiếp giữ kỷ lục xếp hàng lấy số thứ tự đầu tiên mua vàng ngày Vía Thần tài (ảnh: Đức Nguyễn).

Ông Bình là người giữ kỷ lục năm thứ 16 liên tiếp là khách hàng đầu tiên mua vàng tại cùng một địa điểm trên phố Trần Nhân Tông mỗi dịp mùng 10 tháng Giêng.

“Tôi ở đây luôn từ tối qua và ở suốt đêm. Cũng may trên phố có nhiều hàng quán, có cái ăn cái uống. Tôi dự định mua 3-4 chỉ và không quan tâm đến giá vì mua để lấy may và tích luỹ", ông Bình chia sẻ.

Nửa đêm trên "phố vàng"

Còn cô Nguyễn Thị Hằng (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) dậy từ 3h sáng lục tục chuẩn bị đồ đạc, cùng cháu gái chạy xe máy từ nhà ở phường Bắc Từ Liêm sang cửa hàng vàng để chờ mua vàng ngày Vía Thần tài.

“Cô đi xe máy. Hai cô cháu tự đi. Nghĩ là mình đến sớm chắc là người đầu tiên mở hàng lấy may, ai ngờ đến nơi đã thấy có người ngồi chờ trước rồi, thành ra mình là người thứ hai” cô Hằng nói.

Năm nay là lần đầu tiên cô Hằng mua vàng ngày mùng 10 tháng Giêng. Không phải để đầu tư hay tích trữ mà chỉ mua đúng một chỉ vàng với mong muốn cầu may mắn cho cả gia đình trong năm mới.

Cô Nguyễn Thị Hằng (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) dậy từ nửa đêm để xếp hàng mua vàng trên phố (ảnh: Đức Nguyễn).

Dù giá vàng năm nay tăng mạnh so với nhiều thời điểm trước, điều đó dường như không ảnh hưởng nhiều đến quyết định của cô Hằng. Với cô Hằng, việc dậy sớm, tự tay mua được chút vàng trong ngày Vía Thần Tài mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn giá trị vật chất.

Một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông phát số thứ tự từ 4h30 sáng.

Được biết, các cửa hàng mở cửa vào lúc 6h sáng để đón khách đầu tiên. Sáng nay, trước giờ mở cửa giao dịch, giá vàng nhẫn bất ngờ quay đầu giảm. Theo đó, vàng nhẫn ở mức 184 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 500.000 - 800.000 đồng/lượng.

Người dân co ro trong sáng sớm chờ mua vàng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng niêm yết giá vàng nhẫn 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng…