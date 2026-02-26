Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Honda đăng ký mẫu xe tay ga mới tại Việt Nam

26-02-2026 - 08:47 AM | Thị trường

Theo dữ liệu từ Cục Sở hữu Trí tuệ, công ty Honda Motor đã đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe tay ga mới tại Việt Nam.

Theo Công báo sở hữu công nghiệp số 454, tập B, hãng xe Honda vừa đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới.

Hình ảnh trong hồ sơ cho thấy xe có phom dáng gợi liên tưởng tới Honda LEAD 125 - dòng xe tay ga đang được phân phối tại Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng gia đình và người dùng đô thị.

Hình ảnh mẫu xe máy mới của Honda trong Công báo sở hữu công nghiệp số 454 tháng 1/ 2026.

Tổng thể thiết kế vẫn giữ nét đặc trưng của dòng LEAD với thân xe vuốt gọn về sau, yên thấp và phần cốp chứa đồ dung tích lớn. Nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều chi tiết được tinh chỉnh đáng kể.

Cụ thể, mẫu xe mới có hộc chứa đồ trước thiết kế khác, mâm xe mới, dè chắn bùn và vị trí đặt biển số cũng có sự thay đổi.

Đối chiếu với các mẫu xe đang bán trên thị trường quốc tế, nhiều khả năng đây chính là Honda LD125Link – dòng xe đang được Honda phân phối tại Trung Quốc.

Mẫu Honda LD125Link đang phân phối ở Trung Quốc.

So với LEAD truyền thống, LD125Link sở hữu diện mạo hiện đại hơn với các mảng ốp thân xe tạo hình góc cạnh, sắc nét. Ngoại hình tổng thể xe trẻ trung và vẫn duy trì sự nhỏ gọn cần thiết cho di chuyển đô thị.

Điểm nổi bật trong thiết kế của LD125Link là cụm đèn pha và mặt nạ khá giống Honda SH300i nhưng được thu gọn để phù hợp với kích thước. Xe sử dụng màn hình LCD tròn, có hiển thị vòng tua máy.

Ở phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế lại theo hướng cách điệu, đèn xi-nhan tách rời và đặt thấp thay vì tích hợp liền khối. Tạo hình này giúp phần đuôi xe trông mới lạ và cá tính hơn.

Honda LD125Link sử dụng động cơ 124cc, làm mát bằng không khí thay vì bằng dung dịch như nhiều mẫu xe tay ga Honda tại Việt Nam. Mẫu xe này được tích hợp Smartkey và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cho bánh trước. Chiều cao yên ở mức 735 mm, phù hợp với vóc dáng đa số người dùng châu Á.

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có giá bán khoảng 12.180 NDT, tương đương 46 triệu đồng, ngang với mức giá của Honda Lead 125 phiên bản cao nhất tại Việt Nam.

Việc Honda LD125Link được đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam có thể là dấu hiệu cho thấy mẫu xe máy này có khả năng được phân phối chính hãng trong thời gian tới. Khi đó, đây hứa hẹn sẽ là một lựa chọn mới đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

