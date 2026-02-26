Chàng trai bỏ phố về quê trồng rau, doanh thu gần 20 tỷ/năm, cung ứng cho loạt siêu thị lớn như Co.opmart, VinMart, Aeon

Tốt nghiệp Đại học Văn Lang chuyên ngành Quản trị kinh doanh, từng có công việc ổn định tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, Nguyễn Nam Phong vẫn luôn đau đáu nỗi niềm: làm sao giúp nông sản quê nhà của phường An Phú, tỉnh Gia Lai vươn lên mạnh mẽ hơn. Chính trăn trở đó đã khiến anh từ bỏ nhịp sống đô thị để trở về quê khởi nghiệp với nghề nông.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Phong đã nung nấu ý tưởng dồn tâm huyết vào nông nghiệp sạch. Từng chứng kiến những mùa rau “được mùa mất giá”, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và thị trường, anh hiểu rằng để thay đổi cuộc chơi, cần có cách làm mới - vừa tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, vừa đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp và trải nghiệm cuộc sống thành thị, Phong quyết định quay về quê. Cùng gia đình, anh thành lập Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú, đầu tư hệ thống nhà màng, tưới nhỏ giọt hiện đại và áp dụng quy trình canh tác tiên tiến theo tiêu chuẩn VietGAP, một bước chuyển mình từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao.

Khởi đầu với diện tích nhà lồng nhỏ, qua gần 12 năm kiên trì theo đuổi định hướng sản xuất rau sạch, công ty của Phong đã mở rộng quy mô lên đến 8 ha, đồng thời liên kết với hơn 3 ha rau của các hộ nông dân lân cận để sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Hiện nay, mỗi ngày doanh nghiệp cung ứng khoảng 3-4 tấn rau củ quả sạch cho hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, VinMart, Aeon cùng nhiều cửa hàng thực phẩm sạch trên toàn quốc. Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch và sơ chế, nhằm đảm bảo sản phẩm tiêu chuẩn an toàn và đạt chất lượng cao nhất khi đến tay người tiêu dùng.

Không chỉ dừng ở sản xuất, Phong và cộng sự còn chú trọng xây dựng thương hiệu uy tín, bảo hộ nhãn hiệu để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch. Tầm nhìn của anh là mở rộng diện tích sản xuất và kênh phân phối, hướng tới xây dựng nhà máy sơ chế rau củ quả theo tiêu chuẩn quốc tế như ISO 22000:2018 và HACCP ngay tại phường An Phú.

Bên cạnh việc tạo ra sản phẩm sạch, Hương Đất An Phú còn đóng góp lớn cho cộng đồng địa phương. Công ty hiện giải quyết việc làm ổn định cho gần 70 lao động, với mức lương bình quân khoảng 7-10 triệu đồng/tháng, cùng các chế độ bảo hiểm đầy đủ. Nhân viên được cử đi học tập kỹ thuật mới, nâng cao tay nghề trong sản xuất, bảo quản và sơ chế rau đạt chuẩn VietGAP.

Nhờ hướng đi đột phá và tập trung vào sản xuất nông nghiệp xanh - sạch - an toàn, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đạt doanh thu khoảng 19-20 tỷ đồng mỗi năm, với lợi nhuận bình quân hơn 2,9 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.

Với những đóng góp nổi bật trong phát triển nông nghiệp sạch, Phong đã được vinh danh là một trong 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025 bởi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - một ghi nhận xứng đáng cho hành trình hơn một thập kỷ đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp trên vùng đất cao nguyên Gia Lai.