Người mua vàng, bạc ngày Thần tài chú ý: Phú Quý phát thông báo 'sẵn hàng' cho ngày mai

Tập đoàn Phú Quý vừa phát đi thông báo chính thức về thời gian mở cửa phục vụ khách hàng trong ngày vía Thần Tài năm 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao dịp đầu xuân.

Theo đó, trong ngày Thứ Năm 26/02/2026 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), hệ thống cửa hàng Phú Quý sẽ mở cửa từ 6h00 sáng. Doanh nghiệp cho biết việc mở cửa sớm giúp khách hàng chủ động sắp xếp thời gian, đồng thời có trải nghiệm mua sắm thuận tiện và trọn vẹn hơn trong ngày cao điểm.

Đại diện Phú Quý cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu tích trữ, đầu tư cũng như mua vàng cầu may đầu năm. Các sản phẩm vàng miếng thương hiệu Phú Quý được nhiều khách hàng quan tâm như Vàng Phú Quý Cát Tường 999,9; Vàng Thần Tài Phú Quý 999,9; Vàng Rồng Phú Quý 999,9… tiếp tục được đưa ra thị trường trong dịp này.

"Các sản phẩm vàng khối lượng nhỏ cơ bản đã được chuẩn bị", đại diện DN cho biết. ﻿

Bên cạnh vàng miếng truyền thống, Phú Quý cũng giới thiệu các dòng sản phẩm bạc phiên bản giới hạn dành riêng cho năm Bính Ngọ 2026. Trong đó đáng chú ý là bạc miếng Ngân Mã Chiêu Tài 1 lượng và bạc thỏi Bạch Mã Phi Thiên 5 lượng – bộ sưu tập lấy cảm hứng từ linh vật năm Ngọ, mang ý nghĩa chiêu tài, thăng tiến và hanh thông trong công việc. Các sản phẩm này được thiết kế theo hướng phong thủy, phù hợp nhu cầu mua làm quà tặng hoặc tích trữ đầu năm.

Ngoài ra, nhóm trang sức vàng 24K như Nhẫn Kim Tiền, Nhẫn Chữ, các dòng charm vàng… cũng được bổ sung để phục vụ khách hàng trong ngày vía Thần Tài. Đây là những sản phẩm có mức giá linh hoạt, phù hợp nhiều phân khúc, thường được lựa chọn với quan niệm cầu tài lộc và may mắn cho cả năm.

Phú Quý lưu ý, do nhu cầu mua vàng trong ngày vía Thần Tài thường tăng đột biến, một số sản phẩm có thể hết sớm. Doanh nghiệp khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thời gian đến giao dịch để lựa chọn được sản phẩm phù hợp.

Ngày vía Thần Tài từ lâu đã trở thành dịp cao điểm của thị trường vàng trong nước, khi nhiều người dân có thói quen mua một lượng vàng nhỏ với kỳ vọng mang lại tài lộc cho năm mới. Việc các doanh nghiệp vàng bạc thông báo mở cửa sớm và chuẩn bị nguồn hàng quy mô lớn cho thấy sự chủ động nhằm đảm bảo hoạt động giao dịch diễn ra thuận lợi, hạn chế tình trạng quá tải trong ngày cao điểm.

Với việc mở cửa từ 6h sáng và tung ra nhiều sản phẩm vàng – bạc mang tính biểu tượng của năm Bính Ngọ, Phú Quý kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của khách hàng trong ngày vía Thần Tài 2026.