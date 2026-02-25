Ảnh minh họa

Venezuela đang chuẩn bị bước vào giai đoạn xuất khẩu dầu thô quy mô lớn hơn khi các công ty thương mại quốc tế đã thuê các tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) để vận chuyển hàng. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng chảy dầu thô sang Ấn Độ và giúp giải phóng lượng tồn kho đang gia tăng tại quốc gia Nam Mỹ.

Theo dữ liệu vận chuyển và các nguồn tin trong ngành, ít nhất ba tàu VLCC do hai tập đoàn thương mại năng lượng lớn là Vitol và Trafigura thuê – gồm Nissos Kea, Nissos Kythnos và Arzanah – đã được lên lịch bốc hàng trong tháng 3 tại cảng Jose, cơ sở xuất khẩu chủ lực do công ty dầu khí quốc gia PDVSA vận hành. Cảng này xử lý khoảng 70% tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Venezuela. Các tàu trên được cho là sẽ hướng đến thị trường Ấn Độ.

Một siêu tàu khác, Olympic Lion, cũng đã phát tín hiệu hướng về Venezuela và dự kiến cập cảng vào cuối tháng 3. Danh tính bên thuê tàu chưa được công bố.

Việc chuyển sang sử dụng tàu VLCC với sức chở lên tới 2 triệu thùng mỗi chuyến có thể giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển so với các tàu cỡ trung như Panamax, Aframax (450.000–700.000 thùng) hay Suezmax (tối đa 1 triệu thùng). Trước đó, phần lớn dầu thô Venezuela xuất khẩu từ tháng 1 được vận chuyển bằng tàu Aframax và Panamax đến các nhà máy lọc dầu Mỹ, hoặc bằng tàu Suezmax tới các cảng Caribbean để lưu trữ trung chuyển sang Mỹ và châu Âu.

Các nhà giao dịch cho biết việc gom hàng thành lô lớn sẽ giúp tối ưu chi phí trong bối cảnh thị trường dầu đang ở trạng thái nghịch đảo (backwardation), khi giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn. Trong thỏa thuận mua ban đầu hồi tháng trước, dầu thô nặng Merey của Venezuela được chào bán thấp hơn khoảng 15 USD/thùng so với giá Brent, song mức chiết khấu này được cho là chưa đủ hấp dẫn nếu chi phí logistics vẫn cao.

Dòng chảy dầu thô Venezuela sang Ấn Độ đang gia tăng rõ rệt. Theo dữ liệu vận chuyển, tập đoàn năng lượng Mỹ Chevron đã bán lô dầu thô Venezuela đầu tiên kể từ tháng 12/2023 cho Reliance Industries. Lô dầu Boscan dự kiến được vận chuyển trên tàu Ottoman Sincerity, đánh dấu thương vụ bán dầu nặng đầu tiên sau gần sáu năm.

Ngoài ra, Reliance được cho là đã mua thêm một lô 2 triệu thùng từ Vitol để bốc hàng trong tháng 3 và đang tìm cách mua trực tiếp từ PDVSA.

Trước khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt năm 2019, Ấn Độ là khách hàng lớn thứ ba của Venezuela. Sau khi lệnh cấm vận dầu mỏ được dỡ bỏ gần đây, xuất khẩu của Venezuela đã tăng lên khoảng 800.000 thùng/ngày trong tháng 1, so với mức khoảng 500.000 thùng/ngày vào tháng 12.

Song song với thị trường châu Á, các nhà máy lọc dầu Mỹ cũng đang chuẩn bị tăng cường chế biến dầu thô Venezuela. Bên cạnh Chevron, các doanh nghiệp như Valero Energy, Phillips 66 và Citgo Petroleum được cho là đã thuê thêm nhiều tàu Aframax và Panamax theo hợp đồng dài hạn để vận chuyển riêng dầu Venezuela.

Hiện nay, các hoạt động xuất khẩu dầu Venezuela được thực hiện theo giấy phép riêng lẻ do Mỹ cấp cho một số doanh nghiệp, bao gồm Vitol, Trafigura và Chevron. Cuối tháng 1, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung cho phép xuất khẩu dầu rộng rãi hơn, động thái được kỳ vọng sẽ mở rộng dần số lượng người mua và điểm đến.

Theo Reuters﻿