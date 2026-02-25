Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy đuổi xuyên Đại Tây Dương, Mỹ vừa chặn bắt một tàu chở dầu bất hợp pháp, hoạt động dưới tên giả

25-02-2026 - 08:05 AM | Thị trường

Mỹ vừa thực hiện bắt giữ tàu thứ 10 liên quan đến dầu Venezuela và Iran.

Ảnh minh họa

Lực lượng Mỹ đã tiến hành chặn bắt tàu chở dầu Bertha tại Ấn Độ Dương, đánh dấu bước đi mới nhất trong chiến dịch mở rộng nhằm vào mạng lưới tàu chở dầu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô bất hợp pháp liên quan đến Venezuela và Iran. Đây là tàu thứ 10 bị bắt giữ hoặc ngăn chặn trong chiến dịch thực thi lệnh trừng phạt trải dài từ vùng biển Caribbean tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo thông báo từ phía Mỹ, hoạt động được thực hiện trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (INDOPACOM) và diễn ra không xảy ra sự cố. Trước đó, ba xuồng được cho là tìm cách rời khỏi khu vực đã bị truy đuổi và bắt giữ.

Giới chức Mỹ cho biết tàu Bertha đã hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa hoàn toàn các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào giữa tháng 12. Con tàu được cho là đã cố gắng né tránh sự giám sát và chặn bắt.

Theo công ty giám sát hàng hải TankerTrackers, Bertha (IMO: 9292163) là tàu cuối cùng còn lại trong số 16 tàu từng vượt qua vòng kiểm soát của Hải quân Mỹ vào ngày 3/1.

Bertha bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 12/2024 với cáo buộc vận chuyển dầu bất hợp pháp từ Iran, ít nhất từ năm 2022. Tại thời điểm bị áp lệnh trừng phạt, tàu do Shanghai Legendary Ship Management - một công ty có trụ sở tại Trung Quốc quản lý và vận hành.

TankerTrackers cho biết con tàu từng hoạt động dưới tên giả “EKTA” nhằm tránh bị phát hiện. Công ty này trước đó nhận định việc bắt giữ Bertha chỉ còn là vấn đề thời gian.

Việc lên tàu Bertha diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Mỹ chặn bắt tàu Veronica III vào ngày 15/2 tại khu vực phía nam Ấn Độ Dương. Con tàu này được cho là đang vận chuyển khoảng 1,9 triệu thùng dầu thô và dầu nhiên liệu từ Venezuela, sau khi rời cảng ngày 3/1.

Veronica III cũng bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt từ tháng 12/2024, trong khuôn khổ gói biện pháp nhằm vào 35 thực thể và tàu thuyền bị cáo buộc liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Theo phía Mỹ, tàu do Shanghai Future Ship Management quản lý - doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc tạo điều kiện cho các chuyến hàng dầu bất hợp pháp trong nhiều năm.

Trước đó, ngày 9/2, tàu Aquila II bị chặn bắt sau hành trình truy đuổi kéo dài khoảng 10.000 dặm từ Caribbean sang Ấn Độ Dương – đánh dấu lần đầu tiên một vụ chặn bắt trong chiến dịch diễn ra tại khu vực này.

Các vụ bắt giữ khác bao gồm Veronica (15/1), Olina (9/1), M Sophia và Marinera (7/1), cùng Skipper và Centuries vào tháng 12 năm ngoái.

Giới chức Mỹ khẳng định các hành động trên là một phần trong nỗ lực thực thi chính sách trừng phạt, nhằm cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu bị cấm và gia tăng rủi ro pháp lý đối với các công ty bảo hiểm, thương nhân và đơn vị dịch vụ tiếp tục tham gia các hoạt động bị coi là vi phạm. Chiến dịch của Mỹ hiện trải rộng trên ba đại dương, với sự tham gia của các nhóm tác chiến tàu sân bay và lực lượng đổ bộ trong khu vực.

